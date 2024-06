De 'La casa del dragón' y 'The Boys' a 'The Acolyte': las series más esperadas de junio

Si teníais pensado aprovechar los meses estivales para recuperar las series que se os han escapado en el primer semestre, las plataformas no os lo pondrán nada fácil porque junio llega con una mochila de estrenos entre los que están algunos de los más esperados de todo el año.

Disney+ abre la veda con The Acolyte, un nuevo spin-off del universo Star Wars que tiene la particularidad de ser la primera serie o película que explora la Alta República. También se estrenan este mes la segunda temporada de La casa del dragón, que promete fuego sangre y destrucción por tierra, mar y aire; la cuarta de The Boys, que llega ya renovada por una quinta; y los episodios restantes de la tercera de Los Brigerton.

Para los que no quieren comprometerse a largo plazo, estas semanas llegarán cuatro miniseries (al menos hasta que una renovación diga lo contrario). Presunto inocente, con Jake Gylenhaal; The Veil, con Elisabeth Moss; Clanes, con Clara Lago y Tomar Navas; y Tierra de mujeres, con Eva Longoria y Carmen Maura.

Por último, hacemos una mención especial a otros estrenos que no entran en la lista por muy poco, y porque si no los anteriores no serían destacados: Segunda muerte (Movistar Plus+), y Becoming Karl Lagenfield y la tercera entrega de Colebio Abbott, ambas en Disney+.

Si queréis consultar el calendario con todos los estrenos de series y películas que se estrenan en junio en todas las plataformas, podéis hacerlo aquí.

'Star Wars. The Acolyte'

Fecha de estreno : 4 de junio

: 4 de junio Dónde verla: Disney+

Ambientada 100 años antes de la trilogía de precuelas de la franquicia, durante la época de la Alta República, el periodo de esplendor de los jedis décadas antes de los eventos de La amenaza fantasma, y lo más lejos hacia atrás en la línea de tiempo que ha ido este universo en una producción de acción real.

Creada por Leslie Hayland (Muñeca rusa) y con un reparto encabezado por Carrie-Ann Moss, la serie cuenta cómo una investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado maestro jedi (Lee Jung-jae, El juego del calamar) contra una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). En lo que nuevas pistas emergen, ambos inician un viaje por un sendero oscuro donde fuerzas siniestras revelan que nada es lo que parece.

'The Boys'

Fecha de estreno : 13 de junio

: 13 de junio Dónde verla: Prime Video

En la temporada 4, el mundo está al límite. Victoria Neuman (Claudia Doumit) está más cerca que nunca del Despacho Oval, aunque sigue bajo el control de Homelander (Antony Starr). Butcher (Karl Urban), al que sólo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su puesto como líder de los Boys después de que el resto del grupo se hartara de sus mentiras.

Aún así, tendrán que encontrar la manera de trabajar juntos y salvar el mundo, porque la serie ya ha sido renovada por una quinta entrega un mes antes el estreno de la cuarta.

'Los Bridgerton'

Fecha de estreno : 13 de junio

: 13 de junio Dónde verla: Netflix

Ansioso por recuperar la amistad de Penélope, Colin se ofrece a guiar a su amiga en los caminos de la confianza para ayudarla a encontrar marido. Pero cuando sus lecciones empiezan a funcionar demasiado bien, Colin tendrá que aprender a distinguir si sus sentimientos por Penelope se quedan o no en una amistad.

Para complicar las cosas aun más, para Penelope también será muy triste aprender a vivir sin su amiga Eloise (Claudia Jessie), y también manejarse en la alta sociedad, donde cada vez es más complicado mantener en secreto a su alter ego Lady Whistledown. La historia continúa en los episodios restantes de la tercera temporada.

'Presunto inocente'

Fecha de estreno : 14 de junio

: 14 de junio Dónde verla: Apple TV+

Producida también por Jake Gyllenhaal, que también protagoniza, esta miniserie creada por David E. Kelly y producida por J.J. Abrams, está basada en el bestseller homónimo de Scott Turow, que ya protagonizó en los 90 Harrison Ford.

La serie lleva a los espectadores en un viaje a través de un horrible asesinato que pone patas arriba la fiscalía de Chicago cuando el fiscal adjunto Rusty Sabich (Gyllenhaal) se convierte en sospechoso del crimen. Un relato explora también la obsesión, el sexo, la política, el poder y los límites del amor, mientras el acusado lucha por mantener unidos a su familia y su matrimonio.

'La casa de dragón'

Fecha de estreno : 17 de junio

: 17 de junio Dónde verla: Max

Basada en el libro de George R.R. Martin Fuego y sangre, La casa del dragón sigue a la dinastía Targaryen en el continente ficticio de Poniente. Tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos y unos 100 años después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos.

Después de que Aemond matara a Luke, el hijo de Rhaenyra, esta entrega que retoma la acción una semana después de aquellos hechos, promete muerte, fuego y destrucción cuando los dos bandos rivales de la dinastía Targaryen, el verde y el negro, se enfrenten por tierra, mar y aire desencadenando el período conocido como Danza de dragones.

'Clanes'

Fecha de estreno : 21 de junio

: 21 de junio Dónde verla: Netflix

Una nueva abogada llega para establecerse en el pequeño pueblo de Cambados. Se llama Ana (Clara Lago) y su presencia no pasa desapercibida para nadie, incluido Daniel (Tamar Novas), hijo de un importante narcotraficante y cabeza visible del 'clan de los Padín' mientras el padre permanece en prisión. Ana, con amplia experiencia en uno de los mejores bufetes de Madrid, ha decidido empezar de cero en Cambados con la intención de saldar cuentas con su pasado.

Creada y escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Roger Gual, completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), Francesc Garrido (Sé quién eres), Diego Anido (As Bestas) y María Pujalte (Los misterios de Laura).

'Tierra de mujeres'

'Land of Women'

Fecha de estreno : 26 de junio

: 26 de junio Dónde verla: Apple TV+

Comedia dramática protagonizada por Eva Longoria en el papel de Gala, una viuda neoyorquina cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a la familia en irregularidades financieras y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre, ya mayor, y su hija universitaria.

Para escapar de los peligrosos criminales a los que el desaparecido marido de Gala está endeudado, las tres mujeres se esconden en el mismo encantador pueblo vinícola del norte de España del que la madre de Gala (Carmen Maura) huyó hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan empezar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan desconocidas, pero los cotilleos de la pequeña ciudad se extienden rápidamente, desvelando sus más profundos secretos y verdades familiares.

'The Veil: red de mentiras'

Fecha de estreno : 26 de junio

: 26 de junio Dónde verla: Disney+

Thriller de acción y espionaje creado por Steven Knight (Peaky Blinders) que sigue a Imogen (Elisabeth Moss), una agente del MI6, y Adilah (Yumna Marwan). Imogen luchará por averiguar los verdaderos motivos y antecedentes de Adilah, bajo la supervisión de las agencias de inteligencia francesa y estadounidense, para prevenir un desastre mundial antes de que sea demasiado tarde.

Un" juego mortal de verdades y mentiras en la carretera de Estambul a París y Londres" que dibuja un ambicioso retrato de la comunidad de inteligencia internacional y de las misteriosas figuras que operan en ella.