Muere Mark Dodson, actor de doblaje en películas de 'Star Wars' y 'Gremlins', a los 64 años

Mark Dodson, actor de doblaje conocido por su trabajo en Star Wars: El retorno del Jedi y otros clásicos como Gremlins, ha fallecido a los 64 años.

Su deceso fue confirmada por su hija, que confirmó que Dodson murió mientras estaba en Evansville, Indiana, donde iba a asistir a la convención de fans de la Horror Con. Según los informes, Dodson se registró en un hotel de la zona después de llegar a la ciudad y sufrió un ataque cardiaco mientras dormía.

"Mark trabajó en docenas de películas, videojuegos y anuncios prestando su voz y sonido únicos a cada personaje y guion que pasó por sus manos", decía el comunicado oficial, donde se añade que su carrera "abarcó más de cuatro décadas como trabajador en la radio, como actor de doblaje, productor y también favorito de los asistentes a convenciones de todo el mundo".

"Lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida, con mucho cariño", dijo el propio Dodson sobre su trabajo en Star Wars, en una entrevista del pasado 2010. "Fue mi comienzo haciendo locuciones. Conocí a gente fantástica, trabajé con George Lucas, terminé siendo parte de algo que creo que vivirá para siempre y me siento honrado por ello. No puedo creer que forme parte de ello. Sinceramente, si no fuera por Star Wars, Ben Burtt y George Lucas, sería otro locutor al que nadie conoce".

El retorno del Jedi fue el primer trabajo cinematográfico de Dodson en 1983. Al año siguiente, prestó su voz a varios gremlins diferentes en Gremlins; y regresó para la secuela Gremlins 2: la nueva generación en 1990. En 2015, también volvió al universo Star Wars, trabajando en El despertar de la fuerza, poniendo la voz de Niima Scavenger en 2015.

Mark Dodson

Otros créditos notables de la carrera de Dodson incluyen títulos como el clásico de terror de George A. Romero El día de los muertos, Deadwood Park, Kaptara, Headcheese, Darkwing Duck, Bonkers, Legend of the Superstition Mountains y Wandering with the Dead.

Además, Dodson también es conocido por haber hecho doblaje para una gran variedad de videojuegos a lo largo de los años, que incluyen Star Trek Online, Awesomenauts, Killing Floor 2, Rebel Galaxy, Ghostrunner 1 & 2, Grim Dawn: Ashes of Malmouth, Bendy and the Dark y, recientemente, puso la voz a Adam Hamada en Ghostrunner II.

