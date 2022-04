La multa de la DGT para los que incumplan el código 78 del carnet: sanciones de hasta 500 €

La Dirección General de Tráfico se está planteando una serie de cambios en el carnet de conducir. En el reverso de este documento, se incluyen unos códigos numéricos que reflejan las limitaciones del conductor. Por ejemplo, si el conductor está obligado a circular con gafas o lentes de contacto, en la fila 12 aparecerá el código '01.01'. En conclusión, estos códigos sirven para que los agentes que revisan la documentación sepan si se está cometiendo alguna infrracción al volante.

¿Qué dice el Código 78?

Uno de esos números es el 78 y podría desaparecer a partir de ahora. Si en la tabla del carnet de conducir aparece dicho dígito, significa que el conductor solo está habilitado para conducir vehículos con un cambio de marchas complemente automático (sin embrague).

Según la ley vigente, los conductores que obtienen un permiso de conducir para coches automáticos solo pueden conducir esta serie de vehículos. De este modo, deben examinarse otra vez si desean conducir uno de cambios manual y obtener un nuevo permiso. No obstante, a la inversa, no ocurre. Los usuarios de vehículos manuales que quieran conducir coches automáticos pueden hacerlo sin ninguna limitación. Esto no ocurre en otros países de Europa, tal y como indica la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que propone la eliminación del código 78 en los permisos de conducción.

Las quejas de las autoescuelas

Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se le han trasladado quejas a la DGT porque incrementa la demanda de pruebas en el "ya sobrecargado sistema de exámenes". Asimismo, las autoescuelas deberán comprar este tipo de vehículos: eléctricos, híbridos o híbridos enchufables, que son todos de cambio automático, y no están muy por la labor.

El código 78 en otros países

En algunos países como Alemania, Suiza o Francia han decidido tomar nuevas medidas en este sentido de cara al aprendizaje del carnet de conducir. Así, establecen un sistema de reaprendizaje para eliminar estas limitaciones. Se trata de que los estudiantes que se sacan el carnet del vehículo automático, acto seguido tienen que acudir a la autoescuela a una especie de curso de unas pocas horas para vehículos manuales sin necesidad de examinarse de nuevo.

De esta forma, la eliminación del Código 78 por parte de la DGT podría suponer un impulso en la venta de coches eléctricos e híbridos en España.

¿Qué ocurre si conduzco un coche manual con un permiso para automáticos?

Tanto la Ley de Seguridad Vial como el Reglamento General de Conductores señalan que el titular de un permiso debe respetar "las menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones […] que figuren en el permiso o licencia de conducción". Por eso, conducir un vehículo "inclumpiendo las menciones, adaptaciones, restricciones u otras limitaciones" está considerado una infracción grave.

En el caso de que se tenga el carnet de coche automático y la Policía o Guardia Civil te pare conduciendo uno manual, recibirás una sanción importante de 500 euros e inmovilizarán el vehículo, que estamos conduciendo. Además, en caso de accidente, el seguro podría no cubrirá ningún gasto derivado del mismo, corriendo siempre de tu parte.

