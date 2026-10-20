Montávez, el 'chico' de confianza de Óscar López que ascendió tras negociar con Koldo: "Es un pata negra, de los fieles"

Vicente Montávez ha ido ganando posiciones en el PSOE hasta convertirse en uno de los dirigentes que acompañarán al presidente del Gobierno en la lista para las elecciones del 29 de noviembre. Y la mayor prueba de ello es su ascenso del puesto 19 al 11 en la lista de candidatos del PSOE de Pedro Sánchez por Madrid.

Ese ascenso tiene desde este lunes un contrapunto: la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL, que sitúa al diputado en las gestiones para que Víctor de Aldama fuera aceptado como cónsul honorario de Georgia en Zamora mientras pedía a Koldo García ayuda para colocar a su cuñado en una empresa china de baterías.

La información, basada en mensajes del teléfono intervenido del exasesor de José Luis Ábalos, describe un presunto intercambio de favores desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El protagonista de aquellas conversaciones es el mismo al que fuentes del PSOE describen a EL ESPAÑOL como un tipo más acostumbrado a preparar documentos que a ejercer responsabilidades de gestión. "Siempre ha tenido un perfil más técnico, ha sido siempre un tipo como inteligente, digamos, más intelectual. Menos de gestión y más intelectual, de elaborar informes", explican estas fuentes.

La descripción convive con otra que apunta directamente a su posición actual en el partido: la confianza de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños. "De confianza claro que es", responde una de las fuentes socialistas al ser preguntada por la cercanía de Montávez al dirigente y al ámbito del presidente Sánchez.

Vicente Montávez, en el Congreso. PSOE

Su interpretación del puesto electoral no deja demasiado espacio a las dudas: "Va por vía de dirección, tanto de Óscar López como de Pedro. De no ser así, no le habría puesto en el número 11. Estas listas son todas de patas negras, de fieles incondicionales".

No en vano, los primeros puestos están ocupados por ministros y altos cargos institucionales y orgánicos del partido. Además, para Montávez, ocupar el puesto número 11 representa un ascenso de ocho posiciones respecto a la candidatura de 2023, donde iba en la posición 19.

Las citadas fuentes, preguntadas por los méritos o causas que han propiciado ese salto, lo achacan a su "apoyo orgánico a Óscar López y Pedro Sánchez".

Un perfil técnico

Quienes comparten formación con el también líder del PSOE en Puente de Vallecas (Madrid) describen que "siempre ha tenido un perfil más técnico, es un tipo inteligente, más intelectual. Menos centrado en la gestión y más en elaborar informes".

Con ese carácter, el ministro Óscar López lo incorporó en febrero de 2025 a su nueva ejecutiva regional como secretario de Estrategia, Ideas y Programas. La denominación del cargo encaja con el retrato que hacen las fuentes: elaboración política, propuestas y orientación del discurso, en lugar de una cartera de gestión administrativa.

La cercanía a López no debe confundirse, sin embargo, con una carrera nacida bajo su mando. Cuando el titular de Transformación Digital tomó las riendas del PSOE-M, Montávez ya había pasado por el Parlamento Europeo, varios gabinetes ministeriales y la dirección de Puente de Vallecas. López incorporó a su equipo a un dirigente con trayectoria propia dentro de la organización; no a un recién llegado.

De hecho, en septiembre de 2024 tomó posesión como diputado en el Congreso, reemplazando a Mercedes González, quien dejó su escaño para asumir la dirección de la Guardia Civil.

Su entrada en la Cámara Baja llegó, por tanto, mediante la sustitución de una diputada, no por haber figurado inicialmente en una posición suficiente para resultar elegido.

En el Congreso encontró acomodo en un terreno que conocía: fue portavoz socialista de la Comisión Mixta para la Unión Europea durante la legislatura y vocal de las comisiones de Exteriores e Interior. Desde junio de 2025 forma parte también de la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que mantiene determinadas funciones cuando las cámaras están disueltas.

Más allá de su trayectoria política, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) lo presenta como economista y profesor universitario.

Mensajes con Koldo

Pero la exclusiva publicada este lunes por este diario se concentra en una etapa a las anteriormente descritas. Concretamente, cuando era asesor del Ministerio de Exteriores, entre 2018 y 2021.

Koldo se refería a Montávez como "el chico" al concertar una reunión con Aldama en marzo de 2021. Los mensajes publicados sitúan a ambos en el Ministerio de Transportes el día 17 de aquel mes.

La información atribuye al líder socialista de Puente de Vallecas la transmisión de contactos oficiales de Exteriores para tramitar la candidatura consular del empresario y recoge peticiones paralelas para que Koldo moviera el currículum de su cuñado.

La relevancia política de esas comunicaciones no permite en estos momentos dar por resuelta su valoración penal. Por esa razón, este diario se ha puesto en contacto con Vicente Montávez este lunes para conocer la naturaleza de los mensajes hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el móvil de Koldo.

Sin embargo, al cierre de este reportaje, aún no se ha obtenido respuesta. El partido tampoco ha emitido ningún comunicado al respecto. Por lo tanto, al momento de publicarse esta información no hay ninguna explicación a la exclusiva de este diario, y Montávez mantiene su puesto en las listas.