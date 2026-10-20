'El Migalo' suma 60 días fugado tras matar a un maquinista de Renfe en Murcia: "No descartan que huyera en patinete"

'El Migalo' pudo haber cambiado su Porsche Cayenne por un patinete eléctrico para dar esquinazo a la Guardia Civil, el pasado 22 de agosto, después de haber disparado un plomazo en el pecho a su amigo de la infancia: Tomás David, maquinista de Renfe.

La huida de Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', se prolonga ya 60 largos días, pero eso no ha impedido que en los juzgados de Totana se tome declaración a tres de los cuatro asistentes a la fiesta after hour, celebrada en la 'casa de los okupas' del Paraje de Casas Nuevas, y que acabó bañada de sangre por la muerte de Tomás David Martínez Carrillo.

La novia de 'El Migalo' estaba citada a declarar y EL ESPAÑOL ha confirmado que esta joven no se presentó en los juzgados de Totana, a pesar de que estaba obligada a hacerlo como testigo.

Tal dato acentúa las sospechas de la Guardia Civil sobre la situación de esta joven que estaba en el chalé cuando su novio disparó a quemarropa a Tomás David y huyó en un Porsche Cayenne acompañado de ella.

Los otros tres testigos de la fiesta mortal confirmaron -según fuentes ligadas a la instrucción judicial- que "ella estaba en una habitación de la casa" mientras que su novio, 'El Migalo', un amigo suyo, el difunto Tomás, su primo y otro amigo, se bebían unas cervezas y unos cubatas.

La fachada del inmueble okupado por 'El Migalo' en el Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia. Cedida

"La novia salió de la habitación cuando escuchó un disparo para ver qué había pasado". A continuación, 'El Migalo' se subió en su Porsche Cayenne y huyó desde el Paraje de Casas Nuevas en Alhama de Murcia hasta Sangonera la Seca (Murcia).

Allí se indaga si pudo continuar su huida en un patinete eléctrico, para despistar a la Guardia Civil, ya que se buscaba su Porsche que estaba plenamente identificado y con el patín pudo meterse por vías de servicio, incluso por carriles de la huerta del Segura.

Triple incógnita

Esto supone que la novia del sospechoso no fue testigo de la discusión previa al homicidio ni presenció el disparo mortal, antes de subirse al Porsche con 'El Migalo': un hombre con antecedentes por maltratar a tres mujeres. Lo que genera una triple incógnita sobre su papel en la investigación:

- ¿Esta joven no se presentó en los juzgados porque acompaña en su huida a 'El Migalo' en estos 60 días? ¿Continúa con 'El Migalo' en contra de su voluntad? ¿Está escondida por miedo tras conocer el homicidio?

De momento, de la declaración prestada por los otros tres testigos a la juerga mortal se confirma que 'El Migalo' exhibió una escopeta para dar la bienvenida a Tomás, a su primo y a su amigo, aquel sábado 22 de agosto, cuando el trío se desplazó a la 'casa de los okupas' para poner el colofón a su salida del viernes por las Fiestas de San Bartolomé en Librilla.

"'El Migalo' les recibió en su casa disparando al aire con la escopeta", según subrayan a este diario fuentes ligadas a la investigación judicial. "Luego dejó el arma en la cocina".

Esa conducta violenta, jactándose de ir armado no sorprende a la Guardia Civil, a la vista de que Miguel Cortés del Cerro, a sus 33 años atesora una treintena de detenciones por “tenencia de armas”, "robos" o “violencia de género”.

Prueba de ello es la foto que ilustra este reportaje y donde 'El Migalo' aparece exhibiendo un fusil de asalto, un arma de guerra que se desconoce si es real o simulada.

'El Migalo', en una de las imágenes difundidas en redes para du detención, junto a una foto de Tomás David, en su etapa como maquinista del AVE. E. E. / Cedida

La declaración prestada por estos tres testigos ratifica que Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', (Alcantarilla, 1993), desencadenó una supuesta pelea por algo tan banal como una mancha en la camisa de su amigo y que se encontraba con sus facultades mentales plenas.

"Los tres testigos afirmaron que 'El Migalo' sabía perfectamente lo que hacía. 'El Migalo' se fumó un porro y se bebió unas cervezas mientras estuvieron con él en su casa. No le vieron consumir cocaína", tal y como precisan estas fuentes conocedoras de la investigación.

"Los testigos declararon que Tomás manchó con un cubata o con una cerveza la camisa del amigo de 'El Migalo'". El propio afectado por el lamparón, el amigo de 'El Migalo', declaró en los juzgados de Totana que él "no se enfadó ni quería pelearse" por ese percance.

"Ambiente festivo"

"Estaban en un ambiente festivo y al amigo al que manchó la camisa no le molestó lo sucedido". Incluso afirmó en sede judicial que le dijo esto a 'El Migalo': 'No pasa nada'. Pero Miguel no dejó pasar la situación porque era su casa, aunque la haya okupado, y reaccionó agrediendo al amigo del primo de Tomás David.

"El propio amigo de 'El Migalo' confirmó en el juzgado que Miguel inició la discusión y reconoció que le pegó al amigo del primo de Tomás". "En plan, como tú has manchado a mi amigo, yo voy a pegar a tu amigo". "Eso lo corroboró en sede judicial, pese a ser amigo del sospechoso".

Una vecina de Javalí Nuevo, el sábado 26 de septiembre, dejando una vela en la plaza de la Ermita durante el homenaje al difunto Tomás David, vecino de esta pedanía murciana. Badía

Todo apunta a que 'El Migalo' agredió al amigo del primo de Tomás como represalia. De forma que aquella fiesta donde se habían reencontrado Miguel y Tomás, antiguos vecinos en Javalí Nuevo y compañeros en el Colegio Río Segura, se tornó violenta.

"Tomás se metió a separarlos para que Miguel no siguiera agrediendo al amigo de su primo. Tomás se puso en medio y le preguntó a 'El Migalo': '¿Qué haces?' '¿Por qué le has pegado?' 'Aquí no pasa nada'. Ni le empujó ni nada, solo se puso en medio para que no volviera a agredir al amigo de su primo y le reprochó lo que hizo. Pero ni pegó ni empujó a Miguel".

'¡Lo he matado!'

Los tres testigos coincidieron en relatar que la discusión prosiguió fuera de la 'casa de los okupas', aquella tarde del sábado 22 de agosto, en el Paraje de Casas Nuevas en la localidad de Alhama de Murcia.

"Mientras discutían se salieron a la parte de fuera de la casa". "Acto seguido se escuchó un disparo. Luego 'El Migalo' entró a la casa gritando: '¡Lo he matado!' '¡Lo he matado!' Se echó las manos a la cabeza, arrepentido por lo que había hecho", tal y como detallan estas fuentes.

En el suelo yacía sin vida, con el pecho abierto, Tomás David, con solo 35 años, y un futuro prometedor en Renfe donde aprobó una oposición de maquinista, acumulando ascensos, de conducir un mercancías al AVE Murcia-Madrid y luego lo enviaron a México a formar a maquinistas.

"Después del disparo, todos los testigos declararon que salieron corriendo por el monte porque temían por su vida. Después, vieron a 'El Migalo' salir con el coche, acompañado de su novia". Pasaban unos minutos de las cuatro de la tarde y el Porsche Cayenne circuló a toda velocidad hasta la pedanía murciana de Sangonera la Seca. Allí se le pierde la pista a este asesino y a su pareja sentimental.

"La Guardia Civil ha pedido el posicionamiento de varios móviles". "El Porsche lo localizaron". "No se descarta que huyera en patinete eléctrico".