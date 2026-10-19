La policía despliega su primer gran dispositivo en barrios de Ceuta para desalojar migrantes de las calles de la ciudad

A mediodía, la lluvia caía sobre las naves del Tarajal. Es aquí donde los operativos de limpieza llevan trabajando desde primera hora de la mañana. A escasos metros de donde trabajan los operativos de limpieza, decenas de menores esperaban bajo la lluvia. No sabían muy bien qué es lo que estaban esperando. No sabían tampoco a dónde ir.

Algunos, adultos y menores, trataron de escapar cuando la policía comenzó el desalojo en el mayor asentamiento chabolista que quedaba en Ceuta. Unos han ido a El Príncipe, donde se han resguardado de la lluvia, mientras que otros se han quedado deambulando sin rumbo por la ciudad.

Decenas de menores bajo la lluvia tras el desalojo de las naves de El Tarajal. María Inmaculada Balbás Pérez Ceuta

Mientras tanto, el operativo de limpieza seguía en marcha. “Yo personalmente estoy muy orgulloso de mi equipo. Somos los únicos que nos atrevemos a venir a limpiar aquí” dice uno de los operarios de limpieza que se afanan en recoger los restos de las chabolas que hasta ayer formaban el mayor asentamiento chabolista de la ciudad. "Honestamente, de 100.000 que han entrado, a mí me dan pena 30.000, los que de verdad han venido a trabajar y a ganarse la vida" cuenta.

El operativo de limpieza recogiendo lo que queda de las chabolas del polígono industrial de El Tarajal María Inmaculada Balbás Pérez Ceuta

De camino a El Príncipe, uno de los menores que se han quedado sin "casa" en las naves de El Tarajal camina cabizbajo y con las mismas chancletas con las que entró hace ya más de dos meses. "Mi vida es muy dura ahora. Creo que me iré a Marruecos mañana" cuenta a EL ESPAÑOL.

En el Poblado Regulares, las calles en las que antes vivían decenas de inmigrantes han quedado vacías. Solo queda algún colchón y mantas en callejones donde hasta la pasada madrugada dormían personas.

“Llegaron de madrugada, y rodearon el barrio. Les despertaron a palos y se los llevaron. Aunque hay algunos que escaparon, no sabemos cómo” cuenta un vecino.

Sin embargo, a pesar de la amabilidad inicial de los vecinos y del reciente desalojo, sigue habiendo mucha tensión. Algunos de los vecinos que se encontraban en la plaza enseguida se muestran hostiles y reacios a que se saquen fotos del después del dispositivo policial.

Aunque el traslado en los buses de los inmigrantes se ha hecho principalmente de forma pacífica, El Faro de Ceuta ha recogido un incidente en el interior de uno de los buses que han realizado los traslados: uno de ellos ha usado un spray de pimienta. Tras esto, la policía ha tenido que bajar a todos los ocupantes para identificar a quien ha usado el spray y ha abierto una investigación para dar con la persona que se lo entregó.

El primero de los desalojos en las barriadas

Los distintos desalojos llevados a cabo en la mañana del domingo -para los que se han desplegado 350 operativos policiales- se han saldado con cerca de 500 personas desalojadas, entre ellos alrededor de 200 menores de edad.

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, destacó la "actuación ejemplar" de los agentes en el desmantelamiento del último gran asentamiento, así como en el dispositivo desplegado barriadas de la ciudad como Poblado Regulares y Los Rosales.

En el Poblado de Regulares han sido desalojados de madrugada 90 adultos, entre ellos una mujer, y 20 menores, que han sido trasladados para el triaje en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal.

Posteriormente, los agentes han intervenido sobre las 09:30 horas en la zona del Tarajal, sobre todo por las chabolas del polígono industrial. Allí había en torno a 200 adultos y un número similar de menores.

"Se ha actuado con exquisitez y contundencia", ha detallado el delegado del Gobierno, quien ha agradecido la "paciencia, resistencia y reivindicación legítima" de los vecinos de Ceuta.

La mayoría de estas personas que permanecían en estos núcleos de población estaban asentadas en las playas, pero huyeron tras el desalojo de estas con sus escasas pertenencias al llegar los policías por las zonas de monte próximas. Otras, llevaban ocupando las calles de las barriadas desde los primeros días de la entrada masiva.

El objetivo de esta operación era evitar que estas personas sigan pernoctando en estas condiciones de insalubridad y puedan ocupar los espacios habilitados por el Gobierno con una capacidad para 7.000 plazas.

Muchos de los desalojados, al igual que pasó en anteriores ocasiones, han optado por volver de forma voluntaria a Marruecos para evitar quedar registrados en el sistema.

Cientos de menores siguen en las calles

En la comisaría del centro de la ciudad trabajan sin descanso. Un trabajador cuenta que han llegado hasta a cuadruplicar el número de filiaciones o tomas de datos que realizan por jornada. “Vamos de culo” resume. “Estamos acostumbrados a hacer 40 o así, y ahora estamos haciendo unas 200 al día”.

Mientras, a unos diez metros calle abajo, la policía ha desplazado a los menores que se han congregado en el lugar tras escuchar que los encontrados en los desalojos estaban siendo trasladados a recursos habilitados para ellos. Estos esperaban tranquilos a que la comisaría se vacíe para intentar que les tomen los datos.

Algunos incluso han optado por hacer noche enfrente de la comisaría con la esperanza de ser filiados, dado que a lo largo de la tarde no les llegaron a atender.

Según los últimos balances oficiales, por lo menos 3.000 menores están siendo atendidos en los distintos puntos habilitados en la ciudad. Sin embargo, cientos de ellos continúan a la intemperie o en pisos alquilados en distintas barriadas de la ciudad.

“Para el 1 de noviembre, quieren a todo el mundo fuera de los montes, por el día de la mochila" cuenta uno de los trabajadores del Carrefour que está enfrente de la comisaría. Y tiene razón. Como compartieron medios como El Pueblo de Ceuta, el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en su última visita a la ciudad el pasado viernes que los ceutíes podrán disfrutar de sus espacios naturales para esa fecha.

En esta festividad, los caballas tienen la costumbre de pasar el día al aire libre en zonas como el Monte Hacho, el Parque San Amaro o los distintos miradores que hay en la ciudad. El día se llama así en referencia a la mochila donde cargan la comida y demás artículos necesarios para pasar todo el día fuera de casa.

Mientras tanto, para los inmigrantes que continúan en la ciudad, se va cerrando el cerco.