Matan a dos hermanastros en una pelea en Cantabria y la Guardia Civil detiene al presunto autor de los hechos

Dos hermanastros han muerto de forma violenta esta madrugada en la localidad de Mataporquera, perteneciente al municipio de Valdeolea en Cantabria, de donde eran vecinos. En concreto, las víctimas tenían 24 y 26 años de edad.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor, según han informado a Efe fuentes de la investigación. Se trataría de un hombre de 52 años.

Así ha comunicado la Guardia Civil estos hechos en una rueda de prensa, según informa Europa Press. En ella ha indicado que las víctimas, que eran vecinas del agresor, han sufrido un ataque con arma blanca.

Al parecer, las primeras informaciones apuntan a que podría haberse originado tras una discusión que desembocara en una pelea.

Los hechos han ocurrido en el rellano del portal de un edificio de la calle Libertad sobre las 4.30 horas.

El presunto autor, con numerosos antecedentes y sin parentesco con los fallecidos, ha sido detenido por los agentes de la Guardia Civil a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los agentes habían establecido un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor, que ya fue detenido a las 8.30 horas.

Los agentes de la Guardia Civil se encuentran investigando el desencadenante de este doble crimen.