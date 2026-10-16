La jueza envía a juicio con jurado popular al sospechoso de matar en 2001 a Helena Jubany

La jueza que investiga el crimen de la bibliotecaria Helena Jubany en Sabadell (Barcelona) en 2001 ha acordado enviar a juicio con jurado popular al principal sospechoso, Santiago L., para quien la Fiscalía y la acusación particular piden 26 años de cárcel, al ver "indicios razonables" de criminalidad en su contra.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Sabadell después de una audiencia preliminar celebrada este viernes por la mañana. En el auto se decreta la apertura de juicio oral.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido que se envíe a juicio a Santiago L. La defensa del acusado, sin embargo, ha pedido que se archive el procedimiento y ha introducido la hipótesis de que la presencia del ADN de su defendido en el jersey de la víctima podría deberse a una "transferencia indirecta".

Helena Jubany en una foto de la familia .

Según la jueza, una vez practicadas todas las diligencias de investigación para aclarar lo ocurrido, concurren en este caso "indicios racionales de criminalidad" contra Santiago L. por su presunta participación en los delitos de asesinato y detención ilegal, por lo que resuelve abrir juicio oral para que lo juzgue un jurado popular.

La instructora ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a Xavier Jiménez, dado que ni la Fiscalía ni la acusación particular han interesado la apertura del juicio oral.

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