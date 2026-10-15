El sobrino de Josep Juanpere revela que el arquitecto no quería casarse con Belén: "Se veían de manera ocasional"

El sumario sobre el homicidio de Josep Juanpere revela que el móvil sentimental ya planeaba sobre el olfato de la División de Investigación Criminal (DIC), solo 24 horas después de encontrar muerto al afamado arquitecto catalán, junto a su novia, la empresaria Belén.

El auto de prisión de Belén, eludible bajo fianza, expone que aquel 26 de diciembre de 2025 cuando un equipo de sanitarios entró a su casa de Baqueira Beret, la novia del arquitecto les espetó una frase llamativa: "Me quería casar con él y él no quería casarse”.

De forma que los Mossos d'Esquadra preguntaron al sobrino de Josep Juanpere, sobre el tipo de relación sentimental que mantenía el confundador del prestigioso estudio GCA Architects con la empresaria Belén, familiar directa de los dueños del complejo de lujo Finca Cortesin en Málaga.

Así lo recoge el acta con la declaración que prestó Álex, por segunda vez, el 3 de febrero de este año, y donde los investigadores insisten en el tema sentimental por el que ya le preguntaron al sobrino del arquitecto un día después de su muerte en las navidades de 2025.

"El declarante se ratifica en la primera declaración realizada el día 27 de diciembre de 2025, y respecto a esta puntualiza lo siguiente, sobre la relación del señor Josep Juanpere Miret con la señora Belén, responde que no puede aportar mucha información, ya que para el señor Álex era la tercera vez que coincidía con la señora Belén".

"El declarante, el señor Álex, únicamente puede decir que la relación que había entre su tío, el señor Josep Juanpere Miret y la señora Belen L. G., era una relación en la que se veían de manera ocasional: un fin de semana sí, un fin de semana no".

"Las veces que el señor Álex le preguntaba cómo iba la relación con la señora Belén L. G., el señor Josep Juanpere le manifestaba que la relación iba bien, sin detallar más", tal y como expone el sobrino del difunto arquitecto a los Mossos, en su segunda declaración a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

Belén, custodiada por los Mossos a su llegada al juzgado de Vielha como investigada por el homicidio de Josep Juanpere. TV3

Este sobrino es un testigo clave en la investigación no solo porque fue quien entró a la casa de Baqueira Beret y sorprendió a Belén en una habitación, junto al cadáver de Josep, sino porque además mantenía una relación muy estrecha con su tío.

De las palabras de Álex se desprende que el arquitecto de la burguesía catalana no tenía intención de casarse con su novia, Belén, con lazos empresariales en la alta sociedad madrileña y malagueña fruto de los activos hoteleros e inmobiliarios de su familia.

La explicación que ofrece el sobrino de Josep Juanpere Miret, el pasado febrero, evidencia que el móvil sentimental está en el radar de la División de Investigación Criminal para esclarecer las circunstancias que rodearon este homicidio, ocurrido en la residencia donde el arquitecto acudió a pasar la Navidad de 2025, junto a su novia, licenciada en Derecho y con dilatada trayectoria empresarial.

Aquella Nochebuena, Josep Juanpere, se sintió "severamente indispuesto” en el transcurso de una cena con su novia y su sobrino: Álex. De hecho, el arquitecto ingresó en el Hospital Comarcal Val d'Aran. El 25 recibió el alta después de estar en observación y Álex le dijo a Belén que le informara de cualquier cambio en el estado de salud de su tío.

Así lo recalca el sobrino cuando acude a prestar declaración por segunda vez ante los Mossos, para matizar una serie de cuestiones ofrecidas en su primer relato.

El hospital comarcal Val d'Aran en el que ingresó el arquitecto antes de fallecer. CONSELL GENERAU D'ARAN

Un mes y nueve días después de la muerte de su tío, Álex incide ante los investigadores en que Josep Juanpere se quedó al cuidado de Belén, tras recibir el alta hospitalaria, y con la obligación de seguir un tratamiento farmacológico.

"El día 25 de diciembre de 2025, después de llevar al domicilio la medicación que había comprado en la farmacia, su tío se quedó solo con Belén".

"El señor Álex le dijo a la la señora Belén L. G. que si pasaba alguna cosa, se lo comunicara. Cosa que la señora Belén L. G. manifestó que de acuerdo. El declarante llegó a su casa el mismo día 25, hacia las 23.30 horas, aproximadamente, momento en que observó luz en casa de su tío, el señor Josep Juanpere, por este motivo pensó que estaba todo en orden".

Pero en el Día de San Esteban, festivo en Cataluña, Álex denuncia ante los investigadores de los Mossos d'Esquadra que Belén -supuestamente- incumplió su promesa y no le informó de que había empeorado el estado de salud de su tío.

Prueba de ello es que el sobrino afirma que la novia del arquitecto no atendía sus llamadas ni tampoco a las que le realizó el propio hermano de Belén: un dato desconocido hasta ahora.

"El señor Álex aporta que el día 26 de diciembre de 2025, el hermano de la señora Belén L. G., el señor Enrique, también la llamó en tres ocasiones, y no le respondió a ninguna llamada".

Josep Juanpere (d), durante el entierro de Isak Andic, en diciembre de 2024; un año después, él moriría en extrañas circunstancias. E. E.

Aquellas llamadas fueron la antesala de la decisión que tomó Álex de plantarse en la casa de su tío en Baqueira donde Belén tampoco le abrió la puerta.

De hecho, el sobrino del arquitecto tuvo que usar una radiografía para forzar la cerradura y al entrar se encontró a Josep Juanpere con un tono amarillo de piel y signos de rigidez en su cuerpo.

De inmediato, llamó al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y el auto de prisión, eludible bajo fianza, exponía que Belén le dijo una frase a los sanitarios que adquiere sentido al escuchar la valoración que hace el sobrino sobre el tipo de relación que mantenían el arquitecto y la empresaria:

- Belén: Me quería casar con él y él no quería casarse.

En este segundo interrogatorio al testigo clave del homicidio, la División de Investigación Criminal también se interesa por si existía algún precedente de muerte por infarto en la familia del cofundador del estudio GCA Architects y Álex lo confirma.

"El declarante manifiesta a la unidad instructora que su abuelo, padre del señor Josep Juanpere, murió alrededor de los 60 años, de un ataque al corazón".

También les aclaró el tipo de reloj que utilizaba el afamado arquitecto, para saber si podía medir la frecuencia cardíaca que tenía aquel trágico 26 de diciembre de 2025: "El señor Álex manifiesta que el reloj que llevaba el señor Josep Juanpere el día 24 de diciembre de 2025 era un reloj Bell & Ross y no un smartwatch de Apple".

Por aquel entonces, en febrero, cuando declaró el sobrino del difunto por segunda vez, el informe preliminar de la autopsia recogía que padeció un infarto agudo de miocardio transmural. Pero en julio llegó otro informe del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que "modifica las conclusiones provisionales" y que apuntala las sospechas sobre Belén.

"El informe establece como causa inmediata de la muerte un infarto agudo de miocardio transmural, como causa intermedia una compresión cervical bilateral por una fuerza extrínseca y como causa fundamental una cardiopatía isquémica. La muerte se sitúa el 26 de diciembre de 2025, entre las 15 y las 21 horas".

¿Josep fue asfixiado?

Tal "causa intermedia" desliza la posibilidad de que el arquitecto fuera asfixiado supuestamente por su novia, antes de sufrir un paro cardíaco. Así lo reflejan en sus conclusiones los Mossos:

"La autopsia definitiva refuerza de manera especialmente significativa la hipótesis de una intervención activa sobre el difunto, ya planteada en el informe del 19 de junio de 2026, a raíz de los hallazgos preliminares en la zona cervical".

"Las médicas forenses concluyen que estas lesiones se produjeron en vida y son compatibles con la aplicación de una fuerza externa bilateral y de intensidad importante sobre el cuello".