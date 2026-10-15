Nabila Mounib, líder socialista marroquí: "Ceuta y Melilla son nuestras y estamos dispuestos a defenderlas con toda la fuerza"

"Ceuta y Melilla son marroquíes, nosotros los marroquíes estamos dispuestos a defenderlas con toda nuestra fuerza, pero con inteligencia (sic)", ha dicho Nabila Mounib, líder del Partido Socialista de Marruecos.

Nabila Mounib es una de las dirigentes más conocidas de la izquierda marroquí. Profesora universitaria y diputada, lideró entre 2012 y 2023 el Partido Socialista Unificado (PSU) y se convirtió en la primera mujer al frente de una formación política en Marruecos.

Crítica con el poder de Mohamed VI, ha defendido una monarquía parlamentaria y mayores libertades democráticas. Sin embargo, coincide con el régimen marroquí en sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española cuestiona.

Las declaraciones se dan un día después de que los Reyes finalizaran su primera visita por las dos ciudades autónomas y reivindicaran su soberanía.

"Sabemos cuándo vamos a abrir el debate y a negociar con el Estado español, que es un Estado soberano, para recuperar a Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas, eligiendo el momento adecuado", ha añadido la política.

Además, la diputada ha rechazado que terceros utilicen a Marruecos para atacar a España, por lo que ha confirmado que será su país el que decida el momento en el que se abrirá el debate.

Sin embargo, ha dejado claro que Marruecos no va a iniciar una confrontación con su país vecino. "No nos arrojaremos a la perdición ni a una guerra destructiva con nuestros vecinos españoles, con quienes apenas estamos empezando a arreglar las relaciones".

Según la política, esta posición la ha adoptado el gobierno marroquí por el estado de las relaciones bilaterales y por el reconocimiento español de la marroquinidad del Sáhara.

"España ha reconocido nuestro derecho a completar la integridad territorial en las provincias del sur bajo soberanía nacional", ha expresado.

La diputada marroquí, además, ha agregado que la coalición de izquierda en su país necesita impulsar reformas constitucionales y una independencia judicial para que ellos puedan tener un "mayor reconocimiento internacional".

Antes de finalizar la entrevista, ha rechazado que Marruecos deba limitarse a proclamar sus pretensiones territoriales sin que se considere el contexto y las vías adecuadas para realizarlo.

Y ha finalizado sus declaraciones, en las que ha reiterado que "Ceuta y Melilla son marroquíes".

🚨IMPORTANTE | El régimen marroquí elige a la diputada del Partido Socialista marroquí Nabila Mounib para hacer su primera declaración ante los medios sobre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. “Sabemos cuándo vamos a negociar con España la entrega de Ceuta y Melilla” dice la diputada marroqui” — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 14, 2026

A su vez, Felipe VI, en su discurso en Melilla, ha pedido que los habitantes de las dos ciudades autónomas "nunca" dejen de "creer en el futuro" y en que toda España está con ellos.

"Buena relación"

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a que continuarán manteniendo una "relación constructiva" con Marruecos tras la visita de los Reyes.

Además, en reiteradas ocasiones, Sánchez ha comentado que la relación con Marruecos es "buena" y que, desde el principio de la invasión registrada el pasado 30 y 31 de julio, ha mantenido una "cooperación total".

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado, durante el IV Foro Económico de EL ESPAÑOL, que en la ciudad autónoma todavía quedan al menos 15.000 invasores.

"El Gobierno no ha estado a la altura de lo que exige la Constitución, que es proteger la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, y en este caso defender los derechos de 83.000 españoles que viven en Ceuta", ha sentenciado Vivas.