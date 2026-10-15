La decisión de Felipe VI de dormir en Ceuta que Juan Carlos I y Alfonso XIII evitaron: el significado político

La histórica visita de los Reyes a Ceuta y Melilla ha dejado muchos momentos para el recuerdo: Felipe VI y Letizia dando la mano, firmando autógrafos, abrazando a bebés, cantando Cumpleaños feliz a una niña que llegaba a los 13...

Aunque sin duda alguna, la imagen que más ha impactado a los vecinos de Ceuta, o por lo menos a los de barrios como Sidi Embarek o Los Rosales, es la de Sus Majestades mostrando sus respetos en el cementerio musulmán.

"Cuando se pusieron la mano en el pecho... eso fue muy sentío" cuenta Carmen, vecina de Los Rosales, a EL ESPAÑOL. Y añade que "hasta se me pusieron los pelos de punta".

Los Reyes saludan desde el balcón del Palacio de la Asamblea de Ceuta. Jesús Briones Gtres

Sin embargo, más allá de los momentos más destacados de la visita de los Reyes, hay un gesto que ha pasado más desapercibido: la noche que han pasado Felipe VI y Letizia en el Parador de Ceuta. Esta es la primera vez que un rey español pernocta en la ciudad en 99 años.

Juan Carlos I decidió dormir en Málaga junto a la reina Sofía, en el mismo contexto de este viaje, el 5 de noviembre de 2007, hace casi 17 años, cuando visitaron no solo Ceuta, sino también Melilla, como Felipe y Letizia en esta ocasión.

Los Reyes, junto al presidente Viva y el ministro Ángel Víctor Torres, reuniones en Ceuta. Jesús Briones Gtres

Alfonso XIII, que conoció Ceuta el 5 de octubre de 1927 de manera oficial, no hizo noche en tierra firme, sino a bordo del acorazado Jaime I, donde pasó la noche junto a la reina Victoria Eugenia tras finalizar los actos oficiales y presidir la inauguración del Palacio Municipal.

Sobre por qué los Reyes han elegido pasar la noche en Ceuta, hay varias teorías y posibles motivos: una de ellas sería la normalización institucional, puesto que la estancia nocturna contribuye a presentar la ciudad autónoma como cualquier otra española que puede recibir y alojar al jefe del Estado.

Los Reyes Felipe y Letizia saludando cariñosamente al pueblo a su llegada a Ceuta Casa Real Ceuta

De hecho, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que Felipe VI había hablado con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el de Melilla, Juan José Imbroda, para "normalizar" la visita junto a la reina Letizia a las ciudades autónomas el 13 y 14 de octubre.

La segunda teoría es la de dar respaldo a la ciudadanía después de la crisis migratoria. Permanecer en la ciudad refuerza simbólicamente el mensaje de Felipe VI de que sus habitantes no están solos.

Y la tercera sería por garantizar una mayor comodidad a los monarcas. El programa concluía el martes por la noche y continuaba el miércoles en Melilla, por lo que dormir en Ceuta facilitaba el desplazamiento sin necesidad de pasar por la Península.

Lo que dicen los expertos

El politólogo Javier Sánchez se muestra más cercano a la primera teoría, ya que según ha explicado a este periódico, cada gesto que han tenido los Reyes en su visita ha tenido "una gran carga simbólica". La pernoctación convierte la presencia de Sus Majestades en "una señal de normalidad institucional" y de "vinculación con el resto de España".

Además, para el politólogo, el discurso de Felipe VI en el Parador Nacional fue muy contundente al afirmar que "Ceuta es España y Ceuta es Europa", ya que con esa frase, Felipe VI conectó la soberanía española con la pertenencia europea: lo que sucede en esa frontera no afecta únicamente a España, sino también a toda la Unión Europea.

Así, el gesto de los Reyes de dormir en Ceuta sirvió, en opinión del experto interpelado por este diario, para hacer visible la pertenencia no solo a España, sino también a la Unión Europea y reforzar la identidad colectiva y transmitir respaldo institucional.

No obstante, la profesora de Relaciones Internacionales Dolores Rubio apuesta más por que la idea de pernoctar sea más una cuestión de pura practicidad, dado que "los Reyes ya están lanzando un mensaje muy claro con su sola visita".

Puesto que es complicado viajar desde la península a las ciudades autónomas, se entiende que viajen a Melilla directamente desde Ceuta, explica.

Respecto a la fecha en que han realizado su visita, la experta expresa que en su opinión "es normal que fueran cuando el Gobierno lo considerara oportuno", especialmente, "en el contexto de la crisis que se desencadenó el 30 de julio".

Sin embargo y a pesar de su prudencia, para la experta cabe esperar algún tipo de respuesta por parte de Marruecos, aunque esta seguramente "diplomática, en forma de protesta".

De cualquier manera, para ambos expertos está claro que la Casa Real ha sabido aprovechar muy bien que en ocasiones, una imagen puede comunicar mucho más que un discurso. Así, Zarzuela "vuelve a demostrar que es la institución que mejor practica la comunicación política en España", concluye Sánchez.

Por ende, la noche que los Reyes pasaron en Ceuta convierte una visita institucional en algo más profundo: se trata de "una señal de presencia, reconocimiento y pertenencia".