"Volveremos victoriosos o mártires": un influyente analista próximo a Mohamed VI llama a recuperar Ceuta y Melilla

Abdelhak Snaibi, que cuenta con un canal de YouTube con más de 300.000 seguidores y al que el activista saharaui Taleb Alisalem define como "uno de los voceros del régimen marroquí" más importantes y presentes en los medios de comunicación en nuestro vecino del sur, difundió ayer en sus redes un vídeo criticando abiertamente la visita de los Reyes a Ceuta.

En este, llama a la ciudadanía marroquí a mostrar "una reacción fuerte" y contundente ante la visita de representantes del "estado ocupante español" al "enclave ocupado" de Ceuta para que "los oídos sordos de los españoles" comprendan que los ciudadanos marroquíes "no son incapaces de recuperar sus ciudades".

No duda tampoco en calificar a los españoles como "perros de la gente del infierno" y "renegados de esta época y del fin de los tiempos" ante los que la ciudadanía marroquí "debe unirse" para recuperar ambas ciudades del norte de África, y alega que este alzamiento popular podría tener dos desenlaces, "la victoria" o "el regreso como mártires justificados".

Antes de acabar el comunicado, reitera que este levantamiento popular debe respetar las leyes y darse dentro del marco institucional, respetando "las formalidades legales" y añade que en Marruecos "esperan una respuesta y medidas correctivas" ante la que muestra su "completa disposición" a la represalia por la visita de Felipe VI y la Reina Letizia a ambas ciudades autónomas.

IMPORTANTE | Abdelhak Snaibi, considerado uno de los intelectuales y voceros del régimen marroquí más importantes y presentes en sus medios de propaganda, lanza ahora este vídeo pidiendo una respuesta contundente contra la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. https://t.co/GF4XQjMThQ — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 13, 2026

Abdelhak Snaibi es un analista marroquí especializado en seguridad y estrategia, habitual de los medios de comunicación del país vecino y con un canal de YouTube desde el que difunde sus posiciones nacionalistas.

Defensor de las tesis de Rabat sobre Ceuta y Melilla, también conduce el pódcast Tamaghrabit.

En 2025 dio el salto a la política al impulsar la creación de un partido denominado Al Watan Awalan («La Patria Primero»), aunque no llegó a constituirse oficialmente.

Reacciones en los medios

Por el momento, al otro lado de la frontera del Tarajal, en Castillejos, hay convocada una manifestación en contra de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.

Esta no ha sido la única manifestación en protesta por la visita de los Reyes. Ayer ya hubo otra frente el consulado español en Agadir, la cual concluyó con la entrega de una carta oficial al cónsul español en la ciudad.

El periódico marroquí Le360, medio digital marroquí estrechamente alineado con el régimen de Mohamed VI, ha publicado una viñeta en la que representa a los Reyes de España escondiendo la bandera al pasar delante de una manifestación de inmigrantes en Ceuta con pancartas donde se puede leer "Viva Marruecos".

La visita de los reyes a #Ceuta vista hoy por @le360, el diario marroquí afín al secretario particular del rey Mohamed VI. Ante la pareja real, que esconde la bandera de #España, se manifiestan supuestos inmigrantes salidos de sus chabolas. Enarbolan banderas marroquíes y carteles en los que se puede leer ¡Viva #Marruecos! Dan vivas a un país al que no quieren regresar. ¡Qué manera de tergiversar la realidad! — Ignacio Cembrero (@icembrero) October 13, 2026

El periódico digital Tanga7 ha publicado un artículo titulado "Visita de Felipe VI: ¿Seguirán siendo españolas Ceuta y Melilla después de 20 años?" en el que detallan que según una encuesta realizada casi dos tercios de los españoles consultados esperan que el control español sobre ambas ciudades norteafricanas continúe en las próximas dos décadas, a pesar de que una gran parte de los encuestados cree que las tensiones con Marruecos podrían escalar hasta convertirse en un conflicto armado en la próxima década.

Según dicha encuesta, el porcentaje de quienes ven la posibilidad de un conflicto armado superó las tres cuartas partes entre los simpatizantes del partido de extrema derecha Vox, mientras que alcanzó el 68%entre los simpatizantes del Partido Popular.

Volviendo a la red social X, Alisalem ha compartido la imagen de los Reyes de España guardando un minuto de silencio en respeto a las víctimas mortales del asalto masivo a la frontera. El activista ha descrito la imagen como "la mayor bofetada política y moral que podría recibir Mohamed VI y su régimen", dado que estos "honran su memoria" mientras que Mohamed VI utiliza a sus propios ciudadanos "como escudos humanos".

Quizás sea la imagen del día y la mayor bofetada política y moral que podría recibir Mohamed VI y su régimen. Los reyes de España guardan un minuto de silencio en homenaje a los marroquíes fallecidos durante el asalto a Ceuta del pasado 30 de julio. Mientras Mohamed VI utiliza a sus propios ciudadanos como escudos humanos en sus aventuras expansionistas, los reyes de España honran su memoria. Una imagen en la que un minuto de silencio dice más que mil discursos. — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 13, 2026

Recordemos que en Marruecos no han recibido los cuerpos de las víctimas mortales del salto masivo, y como según indicó Cembreros en el programa radiofónico, la prensa marroquí tiene prohibido hablar del dolor de las familias que han perdido a alguno de sus hijos. Tampoco ningún miembro de la familia real alaouita ha dado el pésame a los familiares de quienes fallecieron tratando de llegar a Ceuta a finales de julio.

Respecto al retorno de los cuerpos, en una entrevista con la cadena Al-Arabiya en agosto, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, recalcó que habían pedido que "devuelvan a los (migrantes) vivos y ahora hablan de los muertos, nosotros no separamos entre vivos y muertos" incluyendo a los menores y añadió que no puede recibir los cuerpos "sin saber quiénes son estas personas" y reclamó a las autoridades españolas la entrega de los expedientes de los fallecidos "para determinar si son marroquíes, de África subsahariana o de otros países árabes".

No obstante, los medios no han sido los únicos en hacerse eco y protestar ante la visita de los monarcas. La Fundación Fqih Tetuani -Fondation Fkih Titouani-, entidad cultural con sede en Salé, también se pronunció ante la visita de los Reyes, según recoge La Gaceta de la Iberoesfera.

La entidad la calificó de "provocación a los sentimientos marroquíes" y describió la visita como una "exhibición de superioridad colonial". Además la fundación reivindica Ceuta y Melilla como parte de la identidad histórica de Marruecos y advierte de que el viaje podría perjudicar las relaciones entre Rabat y Madrid.

También el partido político marroquí "Vía Democrática Obrera" -Annahj Addimocrati-, emitió un duro comunicado en contra de la visita de Felipe VI y la Reina Letizia, en el que la calificó como un "acto colonial".

Recordemos que la anterior visita de Juan Carlos I y la Reina Sofía a Ceuta y Melilla provocó una crisis diplomática en 2007, dado que Marruecos retiró de forma inmediata a su embajador en Madrid.