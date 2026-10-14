Del silencio de Sidi Embarek al niño que quiso 'robar' el bastón de mando a Felipe VI: lo que no se vio del viaje real a Ceuta

Al caer la noche en la Plaza de África de Ceuta, sobre las ocho de la tarde, aún quedaban ceutíes que esperaban tras las vallas por si los Reyes salían a saludar.

Es en este punto donde Sus Majestades han dado por finalizado su recorrido por la ciudad autónoma y donde Felipe VI ha agradecido a los caballas su cercanía y cariño en el discurso con el que han terminado la jornada.

"Llevamos aquí desde las siete, por si salen", cuenta a EL ESPAÑOL una vecina ataviada con la bandera de España, que esperaba paciente en la plaza junto a su marido. Se encogen de hombros cuando les preguntan cuánto más piensan permanecer esperando.

A escasos metros, otra vecina, esta vez hijabi, se hace una foto junto al coche con el que los Reyes han recorrido la ciudad.

Es al lado de esta misma plaza, donde Felipe VI y la reina Letizia comenzaron su recorrido, donde saludaron y se sacaron fotos con quienes les estaban esperando al grito de "viva el Rey y viva España" o "un caballa nunca se rinde", entre otros.

Sin embargo, los momentos más entrañables los han protagonizado los alumnos de infantil del CEIP Vicente Aleixandre, que les esperaban en un aula del centro.

Allí, tanto Letizia como Felipe VI se han sentado con los alumnos. Y ha sido también aquí donde uno de los pequeños ha intentado quitarle al Rey el bastón de mando con el que ha sido obsequiado al inicio de la jornada.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el colegio público Vicente Aleixandre en el barrio de Manzanera durante su visita este martes a Ceuta. Chema Moya / EFE Ceuta

Entre risas, Felipe VI le ha explicado a su ladrón que lo que lleva en la mano era un bastón que le habían regalado y que no se lo podía quedar.

Minutos más tarde, más alumnos les esperaban en el patio del colegio, donde han obsequiado a los Reyes con cartas escritas a mano o pines.

No ha faltado quien le ha pedido un autógrafo o que le choque los cinco al rey Felipe. Los niños no paraban de saltar ni de hablar con ellos, exultantes.

53 segundos de silencio

Tras la visita al colegio, ha sido en el barrio de mayoría musulmana Sidi Embarek donde los Reyes han mostrado sus respetos por las víctimas mortales del asalto masivo de finales de julio.

En su cementerio musulmán fueron enterrados 90 cuerpos sin identificar de las al menos 141 personas que murieron intentando cruzar a España desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, según recordó en su discurso en el Palacio del Ayuntamiento Juan Jesús Vivas.

Así, en muchas de las lápidas de este cementerio no hay nombres, sino números.

Es allí donde Felipe VI y Letizia han mantenido 53 segundos exactos de silencio junto a representantes de las cuatro culturas de Ceuta. En ese intervalo de tiempo no realizaron la señal de la cruz en señal de respeto por la religión musulmana.

Una vez finalizado el acto ecuménico, a los Reyes les esperaba un nuevo baño de masas con los vecinos de la barriada.

Estos no dudaron en darles una calurosa bienvenida, entre vivas a España y al Rey. También han recibido al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, entre vítores.

Las calles, sin inmigrantes

Una vez finalizado el acto ecuménico, los Reyes fueron directos al Parador de la ciudad, donde pasaron la noche. Sin embargo, la ausencia más llamativa de la jornada ha sido la de los cientos, miles de inmigrantes que deambulan y duermen en las calles de la ciudad.

Estos no estaban en las zonas que han recorrido los Reyes.

Muchos vecinos consultados por este medio sospechan que el desmantelamiento de los asentamientos informales de la Playa de El Trampolín, Benítez y de El Guano podían haberse hecho mucho antes.

Así, la "operación Trampolín" se llevó a cabo para dar una imagen de normalidad que no es real para los caballas.

No obstante, los dispositivos policiales se pusieron manos a la obra el 5 de octubre, apenas unos días después del anuncio de la visita de Felipe VI y Letizia a la ciudad el 3 de este mes.