El desafío marroquí a Felipe VI: convocan protestas frente al consulado español en Agadir y en la frontera en Castillejos

Las visitas de Felipe VI y la reina Letizia a Ceuta y Melilla, previstas para los días 13 y 14 de octubre, han reactivado las reivindicaciones marroquíes sobre ambas ciudades y han motivado convocatorias de protesta en Castillejos y Agadir, a escasos kilómetros del paso fronterizo de El Tarajal.

Los Reyes comenzarán su visita en Ceuta este martes con actos institucionales, una visita a un colegio y un homenaje a los fallecidos en la invasión de los pasados 30 y 31 de julio.

La primera convocatoria, la de una manifestación en Castillejos el 14 de octubre a las 10 de la mañana, se produjo justo después de que la Casa Real confirmara el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla.

También se ha difundido una convocatoria de concentración ante el consulado español en Agadir para el martes 13 de octubre, a las 10:30. Medios marroquíes como EcoPress y UMT han compartido el anuncio de la protesta, organizada por la Federación Nacional de Pesca Marítima de Marruecos, afiliada al Sindicato Marroquí de Trabajadores.

En el caso de Castillejos —Fnideq, en árabe—, el activista saharaui Taleb Alisalem y Najib Addadi, quien se presenta como influencer en redes, se han hecho eco de la convocatoria en X. Addadi, a quien El Faro de Ceuta identifica como marroquí, publicó el mensaje el 3 de octubre.

🔴 Desde Marruecos se están convocando protestas para el próximo 14 de octubre, a las 10:00 horas, en Castillejos, junto a la frontera con Ceuta, en rechazo a la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla y para reivindicar lo que los convocantes denominan “la soberanía marroquí sobre ambas ciudades”. Los organizadores hacen un llamamiento a una movilización masiva. La convocatoria ha sido difundida por medios cercanos al régimen como Hespress y 24H. — Taleb Alisalem (@TalebSahara) October 11, 2026

En él describe la manifestación como una "convocatoria ciudadana pacífica" y llama a concentrarse en Castillejos el 14 de octubre, coincidiendo con la visita de los Reyes a Melilla.

Plantea que la movilización sea organizada por entidades de la sociedad civil marroquí y se desarrolle, según sus palabras, "con respeto a la legislación y al orden público".

El texto invita a participar a distintos sectores de la sociedad marroquí y a ciudadanos de diferentes regiones del país. Su objetivo declarado es mostrar públicamente y de forma pacífica la posición sobre la integridad territorial y las reivindicaciones de Marruecos sobre ambas ciudades.

En la publicación, Addadi se refiere a Ceuta y Melilla como "ciudades marroquíes ocupadas".

🔴🔴||▪︎ LLAMAMIENTO NACIONAL PACÍFICO Fnideq | 14 de octubre de 2026 Concentración popular en defensa de las reivindicaciones territoriales de Marruecos y en rechazo a la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla. Llamamiento abierto a la presidenta del Gobierno designada, Fatima-Zahra Mansouri, a los partidos políticos, a las organizaciones y entidades de la sociedad civil, así como a todos los componentes del pueblo marroquí, para sumarse ampliamente a una movilización cívica y pacífica, respetando plenamente la ley y el orden público, y expresar de manera responsable su posición respecto a las reivindicaciones territoriales de Marruecos. #CeutaYMelilla #Fnideq #Marruecos #NajibStrategy — نجيب الأضادي-Najib Addadi (@AddadiNajib) October 3, 2026

En cuanto a la protesta de Agadir, Abdelhalim Seddiki, secretario general de la Federación Nacional de Pesca Marítima, explicó a EcoPress que el sindicato quiere expresar su rechazo a la visita.

La federación enmarca la iniciativa en la "defensa de los valores fundamentales de la nación y su unidad territorial desde Ceuta hasta Lagouira", localidad situada en el sur del Sáhara Occidental.

La protesta concluirá con la entrega de una carta oficial al cónsul español en Agadir. La organización prevé remitir otra misiva a la Delegación de la Unión Europea en Rabat para exponer su posición sobre la visita y sus "implicaciones políticas" en relación con Ceuta y Melilla, según el citado medio marroquí.

Los testimonios recabados por EL ESPAÑOL sobre el terreno en Ceuta, entre inmigrantes que entraron masivamente a finales de julio, no apuntan a que vaya a producirse una gran movilización en Marruecos. Sí aseguran haber visto mensajes amenazantes en redes sociales.

La última visita de un monarca español a las dos ciudades autónomas tuvo lugar en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta y Melilla, aunque no pernoctaron en ninguna de ellas. El viaje provocó tensiones diplomáticas con Marruecos, que retiró indefinidamente de Madrid a su embajador, Omar Azziman.

La visita de los Reyes a Ceuta

La jornada de Felipe VI y Letizia comenzará a las 12:30 en el Ayuntamiento, en el entorno del Palacio de la Asamblea y la Plaza de África. Allí, los Reyes serán recibidos por las autoridades y saludarán a los ciudadanos congregados.

Los actos que se celebren en el interior del Palacio podrán seguirse en directo desde una pantalla instalada en la Plaza de África.

Vista del edificio de viviendas enfrente del CEIP Vicente Aleixandre en Ceuta en la víspera de la visita de los reyes. María Inmaculada Balbás Pérez

A las 16:45, Felipe VI y Letizia visitarán el CEIP Vicente Aleixandre, en el barrio de Manzanera.

A las seis de la tarde tendrá lugar un acto ecuménico en el cementerio de Sidi Embarek en recuerdo de las personas fallecidas los días 30 y 31 de julio. La jornada concluirá a las siete con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el Parador.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pasó el Día de la Hispanidad en Madrid, donde asistió al Homenaje a la Bandera, al desfile militar y a la recepción en el Palacio Real. También acudió a esta última una representación de la sociedad civil ceutí.