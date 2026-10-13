Ceuta recibe a Felipe VI y a Letizia entre el clamor y el entusiasmo mientras abuchea a Ángel Víctor Torres

Los vecinos de Ceuta han recibido con enorme entusiasmo la visita de Felipe VI y Letizia. Los monarcas han sido recibidos entre vivas y han tenido que detenerse varias veces para saludar a las personas que clamaban sus nombres.

Por el contrario, los congregados para saludar a los Reyes han abucheado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, persona que Moncloa colocó al frente de la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria en la ciudad autónoma y ha sido la cara visible del Ejecutivo las últimas semanas.

"Don Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tiene el honor y la alegría de hacer saber a su respetada y querida ciudadanía que, este martes 13 de octubre de 2026, Ceuta se honrará con la visita de Sus Majestades los Reyes de España", rezaba un bando municipal firmado por el político el pasado viernes.

Los Reyes son recibidos en Ceuta

"Nuestro pueblo vivirá uno de los momentos más felices y trascendentes de toda su historia. Esta fecha quedará grabada con letras de oro en los archivos de nuestra memoria, y nosotros, los ceutíes, que a través de los siglos hemos sabido demostrar que somos españoles de excepción, ahora, en tan especial efemérides, una vez más, volveremos a poner de relieve que sabemos hacer honor a la distinción que, con esta visita, hacen a nuestra querida ciudad tan egregios visitantes", continuaba.

"¡Ceutíes!", concluía, "acudid todos, el próximo martes, a rendir vuestro homenaje de adhesión, respeto y cariño a Sus Majestades los Reyes de España, pues, al honrarles a ellos con vuestra presencia, os honraréis a vosotros mismos, a nuestra maravillosa ciudad y, en definitiva, a nuestra amada Patria. Así lo espera de vosotros vuestro Presidente".

El día por fin ha llegado. Y el pueblo ha hecho caso a su dirigente.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha despertado esta mañana de martes 13 de octubre con todo dispuesto para recibir a don Felipe VI y doña Letizia, en una jornada donde los monarcas protagonizarán diversos actos e incluso pernoctarán en la ciudad, algo que nunca ha ocurrido en democracia.

La autonomía ceutí ha abierto un ojo con una densa niebla en el litoral y con las calles más próximas al Ayuntamiento de la ciudad -en la Plaza de África, donde ha tenido lugar la primera visita- con un amplio despliegue de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Así lo ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Los Reyes saludan desde el balcón del Ayuntamiento de Ceuta junto al presidente autonómico Juan Jesús Vivas. EFE

Tras un 12 de Octubre con las elecciones generales y con esta visita (y la de Melilla) como telón de fondo, los Reyes han llegado a la ciudad autónoma y han iniciado su recorrido a las 12:30 horas de esta mañana con una visita al Ayuntamiento de la ciudad.

Ahí han sido recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, acompañado por su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea autonómica formada por PP, PSOE, Vox, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) y Ceuta Ya!.

Una vez concluida esta primera presencia, Felipe VI ha mantenido un encuentro en el interior del Palacio Autonómico con el presidente ceutí, justo en el mismo lugar donde fue recibido su padre, el rey Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007, hace ya casi 19 años.

Mas tarde se han reunido con representantes de distintos ámbitos de la sociedad a puerta cerrada, donde los Reyes han sido obsequiados con las llaves de oro de la ciudad, tras haber recibido el Rey el bastón de mando.

También han sido obsequiados con un grabado y glutinado a la acuarela del Palacio Presidencial de la ciudad.

La autora es Belén Abad de los Santos, artista ceutí que imparte clases en la Universidad de Sevilla.

Además, también han firmado en el libro de autoridades tras el discurso de Juan Jesús Vivas en el salón del trono del Palacio.

A primera hora de la tarde, a las 16:45, los monarcas visitarán el colegio de educación infantil y primaria de Vicente Aleixandre.

Decenas de ceutíes esperando a los Reyes. Inma Balbás

Después, se desplazarán al cementerio musulmán de Sidi Embarek para llevar a cabo un acto ecuménico de recuerdo a las más de 80 personas que murieron en el mar los días 30 y 31 de julio con motivo de la entrada masiva.

La agenda oficial de Sus Majestades se cerrará a las 19:00 horas, cuando el rey Felipe VI mantenga un encuentro con una representación de la sociedad ceutí, a la que se dirigirá el monarca.

Este lunes, en la recepción celebrada en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad, los Reyes tuvieron a bien recibir a una parte de la sociedad no sólo ceutí, sino también melillense.

Felipe VI y Letizia pernoctarán este martes Ceuta, siendo la primera vez que un soberano, desde Alfonso XIII, duerma en la ciudad autónoma.

Mañana miércoles, don Felipe y doña Letizia se desplazarán hasta Melilla para llevar un itinerario prácticamente idéntico: recibimiento por parte de las autoridades, visita a un colegio público y posterior acto con palabras de Su Majestad el Rey al pueblo.