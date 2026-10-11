El 90% de los flotadores y aletas que usaron los migrantes en la invasión de Ceuta salieron de la misma empresa de Alemania

Durante los días de la invasión de Ceuta, los pasados 30 y 31 de julio, una imagen llamó especialmente la atención de José María Gil Garre, analista de inteligencia, seguridad y terrorismo internacional y codirector del International Security Observatory.

En ella aparece un joven de unos 30 años, arrodillado sobre las piedras de la playa del Tarajal, con la mirada hacia el cielo y los dedos índices levantados. A su alrededor se acumulan zapatillas, chanclas, prendas de ropa y flotadores todavía inflados.

Pero lo que captó la atención del experto fue la repetición de un mismo diseño entre los flotadores abandonados. En todos ellos hay aros negros con dibujos blancos que imitan neumáticos, repartidos por la orilla y junto al protagonista de la fotografía.

Según su análisis, el 90% de los elementos de flotabilidad que hay en esa imagen corresponden al mismo modelo.

Gil Garre revisó entonces más de 150 fotografías tomadas el 30 y el 31 de julio, cuando al menos 80.000 personas cruzaron ilegalmente la frontera, en las que también aparecen aletas y trajes de neopreno.

El objetivo era comprobar si aquella coincidencia se repetía. "En todas las imágenes el patrón es el mismo. El modelo de los elementos de flotabilidad también es igual", afirma.

Fue entonces cuando se puso manos a la obra. "Como investigador y profesional en seguridad, tengo herramientas para determinar quién es el fabricante, la plataforma por la que se distribuía y el modelo", comenta.

Con ello, asegura, se evaluó de "forma exclusiva" la naturaleza, cantidad, homogeneidad y despliegue "de los recursos materiales observables en el terreno que han sido empleados para rebasar el espigón del Tarajal", añade el experto murciano.

En realidad, el experto comenzó a investigar lo que podía pasar en Ceuta semanas antes. Las primeras señales de alerta que Gil Garre detectó datan del 8 de julio, cuando se publicó en los medios de comunicación la sentencia del Tribunal Supremo sobre las "devoluciones en caliente".

"Desde el 8 de julio, cuando los medios dan a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, el fenómeno harraga [la emigración clandestina del magreb a Europa] se intensifica porque se da el mensaje de que si entras por el mar, ya no te pueden echar de España y eso es una retorcidísima interpretación de la sentencia", asegura Gil Garre.

Playa del Tarajal durante el ingreso masivo de inmigrantes de Marruecos. Europa Press

Elementos de flotabilidad

El informe emitido por Gil Garre detalla que en todas las imágenes los elementos de flotabilidad (trajes de neopreno, aletas y flotadores) coinciden en un 90% en la marca. Sin embargo, aunque todos los indicios apuntan al mismo sitio, el experto asegura desconocer quién compró el material.

"No sé quién ha comprado esa cantidad de elementos de flotabilidad. Lo que sí se tiene claro es que lo hizo faltando varias semanas para que esto ocurriera. Es decir, sí hubo señales con antelación para poder determinar que esto estaba sucediendo. Y una de las mayores era que el stock de ese tipo de objetos estaba casi agotado", comenta.

La marca de esos elementos es Bestway y el modelo más comprado fue el Mud Master, con referencia 36016. En su descripción destaca que su diámetro es de 91 centímetros deshinchado y 81 centímetros hinchado, con una capacidad de resistencia de hasta 100 kilos.

En los catálogos oficiales, los precios de los flotadores se sitúan entre los 5 y los 7 euros. Uno de los canales por los cuales fueron comprados, según la investigación, es el portal Jumia.ma, una plataforma de comercio electrónico.

Su base está en Berlín y los principales accionistas son Axian Telecom, Pleasant Lake Partners y Pernod Ricard Deutschland. En la investigación realizada por Gil Garre no se identificaron participantes de origen marroquí en la matriz, pero en el lanzamiento de la operación sí hubo socios locales, aunque actualmente no tienen una presencia relevante.

"La investigación no culpa a ninguna de las dos marcas. Ellas simplemente respondieron ante un aumento de la demanda de sus productos. Lo que sí sería interesante es saber quién o quiénes compraron esa cantidad de elementos de flotabilidad. Con ello habrá muchas respuestas", expresa.

EL ESPAÑOL, además, intentó contactarse con la empresa alemana para conocer quién compró esa cantidad de elementos de flotabilidad, pero no obtuvo respuesta.

Esos elementos fueron distribuidos en Castillejos (Fnideq) y alrededores. Además, el experto asegura que no todas las personas hicieron la compra en Jumia.ma y que, en algunos casos, estos llegaron a tiendas locales donde fueron adquiridos.

"Lo que demuestra esto es que sí hubo alguien detrás, que no sabemos quién es, pero es una información relevante para la Audiencia Nacional", subraya.

"Marruecos tuvo señales que decidió ignorar y por parte de España hubo un fallo sistémico. Si el Estado disponía de información a mediados de junio con las primeras señales de la entrada masiva, ¿por qué eso no se tradujo en decisiones y en qué eslabón de la cadena se produjo la ruptura?", se pregunta.

A su vez, dice que, en su mayoría, los flotadores tenían el mismo diseño geométrico, tamaño y estampado. Incluso, cuando se anunció la supuesta nueva entrada del 23 de septiembre, que coincidía con las elecciones de Marruecos, esos mismos elementos se agotaron, lo que indica que sí hubo una convocatoria que no se ejecutó.

Según EL ESPAÑOL constató en el terreno, parte de estos elementos fueron revendidos en el mercadillo que fue desmontado en la playa del Trampolín.

"En mis informes no menciono a ningún actor estatal marroquí. Sin embargo, sí hay alguien que se ha aprovechado de ese flujo inmenso que hubo en julio para hacer su negocio. No es la plataforma de venta la que lo ha hecho porque ellos le vendieron a una persona y esa podría ser una clave", concluye.