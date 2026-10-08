Así será el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla: palabras a la población, visita a dos colegios y reuniones a puerta cerrada

Empiezan a conocerse algunos detalles de la visita histórica que los reyes Felipe VI y Letizia realizarán a las ciudades de Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre.

El jefe del Estado y la Reina mantendrán sendos encuentros con las autoridades y la sociedad de Ceuta el próximo martes, al igual que harán al día siguiente en Melilla, además de visitar un colegio en cada una de ellas.

Según informa la Casa Real, "aún" están "delimitando agenda" de actos de la visita oficial, la primera que harán a las dos ciudades autónomas tras la crisis migratoria que estalló a finales del pasado julio con la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Los reyes de España este miércoles en Finlandia. Jesús Briones Gtres

El día 13 por la mañana, los Reyes mantendrán un encuentro con las autoridades ceutíes a puerta cerrada y otro con representantes de la sociedad civil de la ciudad autónoma.

Ahí, el rey Felipe VI expresará su solidaridad dedicando unas palabras de aliento y cariño a la población o, como se denominan coloquialmente entre ellos, el pueblo caballa.

Los Reyes, a su llegada a Rovaniemi este miércoles 7 de octubre. Jesús Briones Gtres

Tal y como puede confirmar EL ESPAÑOL, la intención de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, es acompañar a los Reyes en todos los actos que tengan lugar en su ciudad: tanto por la mañana como por la tarde.

Igual agenda desarrollarán al día siguiente en su visita oficial a Melilla. En este viaje, que ha sido consensuado con el Gobierno, los Reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este diario adelantó en primicia que junto a ellos estarán Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, quien esté con los Reyes el martes 13 en Ceuta; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el miércoles 14 en Melilla.

Una invitación especial

Los reyes Felipe VI y Letizia en su despedida con honores el pasado lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Jesús Briones Gtres

Además de la visita a las ciudades autónomas, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Palacio Real.

Según informan fuentes del Palacio de la Zarzuela, los Reyes recibirán a estos representantes de las dos ciudades autónomas, tan sólo un día antes de llevar a cabo la visita oficial.

Se trata de un gesto ya conocido, pues lo realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2024.

Los reyes de España tenían previsto viajar a ambas ciudades autónomas antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y el Palacio de la Moncloa y de la Zarzuela llevaban tiempo preparando esta visita.

Este primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades se producirá casi 19 años después de que lo hiciera el padre del monarca, el rey emérito Juan Carlos I junto a la reina Sofía.

Aquel viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos. El rey Mohamed VI expresó en un inusitado comunicado su "viva condena" por ese viaje que calificó de "lamentable" y de "acto nostálgico de una era sombría y decididamente superada".

"Hay que hacer que las autoridades españolas", añadió, "asuman su responsabilidad en cuanto a las consecuencias, que podrían poner en peligro el futuro de las relaciones entre los dos países".

Los reyes Felipe VI y Letizia finalizaron este miércoles 7 de octubre en Rovaniemi un viaje de Estado de tres días a Finlandia.

Allí, Su Majestad quiso dejar claro a la Unión Europea que la frontera es una, en singular, y la misma para todos los ciudadanos europeos.

Además, dijo, "las amenazas, vengan de donde vengan y tengan la intencionalidad que tengan", lo son para todos los estados miembros.