La Policía completa la última fase de la 'Operación Trampolín' en Ceuta: desaloja la playa y retira 61 toneladas de basura

Tan solo han hecho falta poco más de 24 horas para desmantelar por completo los cientos y cientos de tiendas y chabolas que llevaban más de dos meses instaladas en la playa del Trampolín de Ceuta.

La ya bautizada como 'Operación Trampolín' ha terminado en tiempo récord el desalojo de alrededor de 3.000 inmigrantes que, se calcula, vivían en este asentamiento ilegal.

Después de desalojar a más de 1.000 inmigrantes este domingo, la Policía procedió a acordonar la mitad de la playa que había quedado libre para así impedir que volviesen a construir asentamientos por la noche en la zona.

Varios inmigrantes abandonan en un goteo constante la playa. Iranzu G. Vergara Ceuta

Algo que ocurrió en el levantamiento de la semana pasada en la playa de Benítez -contigua al Trampolín- y que querían evitar a toda costa.

Este lunes la segunda fase de esta operación ha arrancado con fuerza para tenerla completada en tan solo unas horas.

Los más de 350 policías que han participado en este operativo desde unidades de toda España han empezado a desmantelar de madrugada las tiendas que, todavía, seguían en pie en el Trampolín.

Instantes después de conseguir el desalojo de los inmigrantes que aún continuaban viviendo en este asentamiento después del desalojo de este domingo, la maquinaria ha vuelto a entrar en la arena.

Así, después de los derribos parciales de las tiendas por parte de la Policía mientras iban sacando a los migrantes, se ha producido el amontonamiento de las chabolas, telas y basura que se ha ido acumulando todos estos meses en la playa.

En mitad de una mañana marcada por la lluvia, las tiendas han ido cayendo una a una y juntándose en grandes montones de telas, palos, enseres, bolsas y basuras. En total han sido 61 toneladas de basura las que han retirado los servicios de limpieza.

Inmigrantes abandonan la playa del Trampolín tras el desalojo. Iranzu G. Vergara Ceuta

Desperdicios que los trabajadores de limpieza han ido limpiando y retirando de la playa ayudados de maquinaria pesada que iba retirando las infraestructuras más voluminosas de la arena.

Con un olor que cogía la respiración, los trabajadores de limpieza y policías se han mantenido en la zona realizando las labores de desalojo y limpieza protegidos por mascarillas.

Sin embargo, aunque la playa del Trampolín como tal ya está completamente desalojada no han desaparecido todas las tiendas de esta zona.

En el litoral de esta parte de Ceuta, la playa la dividen las duchas que se instalaron para los inmigrantes.

A partir de la zona del Guano, que así es como se conoce, los asentamientos ilegales continúan a pie de playa como hasta ahora.

De hecho, continúan hasta la playa de Calamocarro que es la siguiente contigua al Trampolín en dirección al barrio de Benzú.

Asentamiento de la zona del Guano y la playa de Calamocarro contiguo a el Trampolín. Iranzu G. Vergara Ceuta

Todo apunta a que este asentamiento que todavía continúa en pie sea el siguiente en desalojar en los próximos días o semanas.

Aunque, el final de estos asentamientos de la playa no implica que la crisis humanitaria de Ceuta haya llegado a su fin. Todavía son miles de inmigrantes los que continúan deambulando por las calles de Ceuta y refugiados en las calles de las diferentes barriadas y pisos de la ciudad.

Nuevos retornos a Marruecos

Con el temporal en contra por segundo día consecutivo, muchos inmigrantes han decidido abandonar la playa a pie. Salidas que se suman a las alrededor de 800 que se produjeron este domingo.

Las imágenes de este dispositivo han vuelto a ser las de retornos voluntarios de cientos de inmigrantes por la frontera a Marruecos.

La voz ha empezado a correr entre ellos y muchos prefieren salir voluntariamente a someterse a los procesos de filiación y a pedir el asilo.

Abandono de los inmigrantes de la playa junto con sus sacos de dormir y pertenencias. Iranzu G. Vergara Ceuta

Según fuentes policiales, el 99% de las peticiones de asilo que se tramitan vuelven denegadas.

Esto lo que provoca es que, en una situación como esta, la mayor parte de ellos tengan prohibida la entrada a España y a la Unión Europea durante los próximos cinco años.

Algo que no quieren que ocurra debido a que muchos tienen familiares en diferentes lugares de Europa o conocidos y quieren acceder libremente a esos países en este lapso de tiempo, según explican algunos de ellos a EL ESPAÑOL.

Por eso los retornos empiezan a ser voluntarios de forma masiva ante el miedo y la incertidumbre de que la resolución de expulsión sea desfavorable y se les vete la entrada.