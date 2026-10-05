Adrián, grabado por las cámaras de seguridad de la sala de estudio de Sangonera la Seca, el 11 de junio, colándose en el baño de mujeres. Al lado, un detalle de la zona donde colocaba el 'boli-espía'. CNP

Adrián niega en el juzgado ser el dueño del 'boli-espía' con el que grabó a opositoras y llora por sufrir "un juicio mediático"

Adrián salió con cara de circunstancias de la Ciudad de la Justicia, tras haber roto a llorar cuando la magistrada de la Plaza número 1 del Tribunal de Instrucción de Murcia le ha leído sus derechos, para recordarle el motivo por el que este lunes estaba citado a declarar.

Este joven, de 26 años, está investigado por un delito de descubrimiento de secretos, por grabar –supuestamente– con un ‘boli-espía’ a cuatro compañeras de oposición que se preparaban el temario de Educación Primaria, junto a Adrián, en la sala de estudio de Sangonera la Seca y cuyas partes íntimas fueron filmadas cuando iban al aseo.

La citación estaba prevista a las diez de la mañana de este lunes y apenas 16 minutos después, Adrián salía de los juzgados, acompañado de su abogado, José Antonio García Sánchez, declinando responder a las preguntas de EL ESPAÑOL.

De hecho, este profesor interino de Primaria que acaba de ser suspendido de sus funciones por la Consejería de Educación ha acelerado el paso hacia el aparcamiento al ser interpelado por el periodista, acerca de su versión de los hechos que se investigan a nivel penal.

Adrián, este lunes, caminando por el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia junto a su abogado. Badía

Este diario ha podido saber por fuentes ligadas a la instrucción judicial que Adrián no se ha sometido a un interrogatorio, para responder a las preguntas de la magistrada, de su abogado defensor o del abogado de la acusación que ejerce Antonio Gea, como representante de las cuatro opositoras espiadas.

Pero Adrián ha aprovechado su comparecencia en los juzgados para denunciar que está siendo víctima de un "juicio mediático" y lo está pasando "mal".

Lo más destacado de la breve alocución de Adrián ha sido haber negado ser el propietario del famoso bolígrafo espía, intervenido por la Policía Nacional y que motivó su arresto el 30 de junio, diez días después de que se presentara a las oposiciones de Primaria en Murcia.

Las imágenes del bolígrafo cámara con el que un profesor grabó a opositoras en el baño de una sala de estudio en Murcia.

La citación de Adrián R. C. (Murcia, 2000) como “investigado”, por un delito de descubrimiento de secretos, se produce después de que las opositoras se ratificaran en sede judicial sobre el contenido de las denuncias que presentaron en la Comisaría de Alcantarilla.

De hecho, este joven ha culpado de su "juicio mediático" a la Policía Nacional que emitió un comunicado tras concluir la investigación con su arresto y a EL ESPAÑOL por los reportajes que ha publicado sobre un caso que conmocionó a la comunidad educativa.

Incluso ha criticado que como consecuencia le han suspendido de sus funciones como docente, obviando que el director y el jefe de estudios del Colegio Alfonso X El Sabio de Lorca se personaron el pasado jueves en la Consejería de Educación, para exigir que pusieran medidas tras conocer que a Adrián le habían asignado una plaza en ese centro como profesor interino de Primaria.

Adrián ha centrado su comparecencia en victimizarse, sin responder a ninguna pregunta, para explicar el motivo por el que supuestamente colocó un boli-espía en el aseo de mujeres de la sala de estudio de Sangonera la Seca o aclarar qué ha hecho con esas imágenes.

El bolígrafo espía analizado por la Comisaría General de Policía Científica. CNP

Antonio Gea, abogado de las opositoras denunciantes, a la salida de los juzgados, no ha querido pronunciarse sobre la citación de Adrián: "Me hubiera gustado poder preguntarle para ahondar en la motivación de los hechos, pero se ha acogido a su derecho a no declarar".

De momento, no se ha realizado el volcado profundo de los dispositivos informáticos que se le intervinieron a este docente interino suspendido de sus funciones: un portátil, un móvil y un smartwatch.

El Grupo de Policía Judicial pidió a la juez analizar en profundidad esos dispositivos. Todo ello, tras acceder al bolígrafo fisgón con cámara HD que una de las opositoras descubrió en el aseo femenino de la sala de estudio y comprobar el contenido de su tarjeta de memoria donde ella era filmada en el baño.

"Existe el riesgo cierto y fundado de que el dispositivo intervenido haya capturado, grabado o almacenado, imágenes de contenido íntimo de dichas menores de edad, si el mismo ha sido instalado en otras ocasiones, puesto que el mismo ya contiene una imagen de fecha 3 de febrero de 2020, en una sala de estudio o biblioteca".

El abogado se niega

El letrado que defiende al docente interino se ha opuesto por escrito a un volcado profundo de portátil, un móvil y un smartwatch. La magistrada aún no ha resuelto ese recurso.

Adrián no ha querido ser interrogado, ejerciendo un derecho que tienen todos los investigados, pero ha aprovechado su breve speech en la Ciudad de la Justicia para negarse a que se analicen esos dispositivos digitales porque tienen material "personal".