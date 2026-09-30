El presidente francés y el rey Felipe este miércoles en la Embajada de Francia. Gtres

Felipe VI y Letizia, invitados de excepción de Macron y Brigitte en la Embajada: la cita que pone fin a la histórica visita de Estado

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y su esposa, la primera dama Brigitte Macron, le han devuelto el gesto a los reyes Felipe VI y Letizia tras la cena de Estado ofrecida en su honor el martes en el Palacio Real.

A las 19:00 horas de este miércoles, 30 de septiembre, el mandatario galo y su mujer han abierto las puertas de la residencia oficial de Kareen Rispal, la embajadora de Francia en España, para recibir a Sus Majestades.

Construido en 1879, el Palacio Arenzana alberga actualmente la Cancillería Diplomática de la Embajada de Francia en España. Esta sede está ubicada en el número 124 de la calle Serrano, en el distrito de Chamartín, en Madrid.

El matrimonio Macron junto al rey Felipe y la reina Letizia, al fondo, en la recepción oficial. Gtres

Con esta recepción, que ha tenido lugar a puerta cerrada, sin presencia de medios de comunicación, se ha clausurado la histórica visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a España.

Se trata de la primera de un presidente francés a nuestro país desde la de Nicolas Sarkozy, que vino acompañado de su esposa, Carla Bruni, en 2009.

La reina Letizia, a su llegada a la recepción. Gtres

La recepción de esta noche no tiene el rango de relevancia institucional de la cena de Estado celebrada 24 horas antes. Se trata de un intercambio de hospitalidad recíproco y muy significativo, acorde a la posición de Emmanuel Macron en este caso.

Por ello, el atuendo que han lucido es algo más relajado aunque igualmente formal. En el caso del rey Felipe y Macron, traje y corbata; en el de la reina Letizia y Brigitte; vestidos negro y gris, respectivamente.

El viaje de Estado del matrimonio Macron comenzó oficialmente en la mañana del martes, 29 de septiembre, en la Plaza de la Armería del Palacio Real.

Con 45 minutos de retraso, el jefe del Estado francés y su esposa fueron acogidos por los reyes Felipe VI y Letizia, con honores militares, como corresponde a una visita de esta envergadura.

En el Palacio de la Zarzuela, justo después, mantuvieron una reunión los dos jefes de Estado, que volvieron a encontrarse por la noche en el Palacio Real. Ahí, los reyes de España ofrecieron la tradicional cena en honor de Emmanuel y Brigitte Macron.

El abrazo entre los dos jefes de Estado. Gtres

Con más de un centenar de invitados, hubo momentos solemnes, palabras del Rey tras lo acaecido en Ceuta y también un discurso de Macron con destellos de perfecto español.

No quiso olvidarse este último no sólo de las buenas relaciones entre ambos países, sino de figuras de la cultura patria como Rosalía, los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, ni de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Sofía. Por ellas pidió un brindis.

Este viaje de Estado se produce en un momento de especial relevancia en relación con los vínculos bilaterales con Francia, que es el primer socio comercial de España en el mundo.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al líder galo en el Palacio de la Moncloa. Mantuvieron una reunión de trabajo y también almorzaron.

En esta misma jornada de miércoles, Macron acudió con Felipe VI al Foro de Comercio e Inversión de empresarios españoles y franceses en el Ministerio de Economía.

El viaje de Macron a España, que se desarrolla en el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países, se ha ido aplazando por diversos motivos desde que Felipe VI le invitó en 2018.

Así, los reyes de España han viajado en tres ocasiones a Francia desde que Macron accediera a la presidencia de Francia, en 2017, y tras su reelección en 2022 para un segundo mandato consecutivo.

No habrá un tercero, pues no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, tal y como establece la Constitución francesa.

Aunque en abril anunció que se alejaría de la política, ni los expertos ni miembros de su alianza descartan su regreso en 2032.