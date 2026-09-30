Belén, la pareja de Josep Juanpere, cuando hallaron el cadáver junto a ella: “Me quería casar con él y él no quería”

"Me quería casar con él y él no quería casarse”.

Esa fue la frase que Belén -supuestamente- espetó al equipo del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el 26 de diciembre de 2025, cuando los sanitarios pudieron entrar a la casa de Baqueria de Josep Juanpere y se encontraron muerto al famoso arquitecto catalán.

Así lo refleja el auto judicial al que ha accedido EL ESPAÑOL y que fijaba la prisión provisional de Belén, novia de Josep Juanpere, pero que finalmente eludió pagando una fianza de 80.000 euros.

“Especialmente relevante para este juzgador ha sido la manifestación espontánea que, indiciariamente, habría realizado la señora Belén L. G., una vez que estaba en el domicilio el operativo de Emergencias: ‘Me quería casar con él y él no quería casarse’”.

“Según declaraciones testificales, la relación de pareja, desde el verano de ese mismo año [2025], se tornó ciertamente tensa”.

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave del caso, ingresado en coma inducido: su versión contradecía la de la pareja

Tales apreciaciones del magistrado, recogidas en el auto de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Vielha, apuntan a un posible móvil sentimental como desencadenante del homicidio de Josep Juanpere, confundador del prestigioso estudio GCA Architects

Aquel 26 de diciembre, la salud del arquitecto no remontaba tras haber ingresado el día 24 en el Hospital Comarcal Val d'Aran, justo en Nochebuena, a raíz de “encontrarse severamente indispuesto” en el transcurso de una cena de la pareja con Álex -un sobrino de Josep Juanpere-.

El hospital comarcal Val d'Aran en el que ingresó el arquitecto antes de fallecer. CONSELL GENERAU D'ARAN

El auto recalca que el 24 de diciembre, Josep Juanpere acudió a urgencias debido a su “estado de fuerte debilidad”, llegando a desplomarse, “dándose un golpe en la cabeza contra un radiador de metal”. “Por ello, el fallecido es llevado al hospital para ser examinado”. En el centro comarcal de Val d'Aran quedó ingresado.

Tal era el nivel de “indisposición” del arquitecto que sufrió numerosos “vómitos” y dejó “en mal estado” su acomodada residencia de Baqueira. De forma que Belén reservó habitaciones en el Hotel AC.

Una era para ella y su novio y otra para Álex: el sobrino de Josep Juanpere que pasaba la Navidad con la pareja y cuyo papel ha sido clave en la investigación de los Mossos d'Esquadra.

El arquitecto recibió el alta médica en Navidad. “El día 25, vuelven al domicilio tanto el señor Juanpere como la señora Belén L. G.. Una vez allí, la dieta del fallecido se limitó a pequeñas cantidades de agua acompañadas de sobres de suero”. Pero Josep no mejoraba

“El día 26 de diciembre, el señor Juanpere se encontraba apático y sin fuerzas. Durante ese día, la investigada reconoce haber puesto en silencio su teléfono personal”.

“Igualmente, consta en actuaciones que en el teléfono del fallecido, pese a estar activo para poder recibir y enviar llamadas, ninguna actividad se produjo durante los días 25 y 26 de diciembre”.

Ese dato es relevante porque el 26 de diciembre, día de la festividad de San Esteban, cuando falleció el arquitecto, allegados como su sobrino Álex sostienen que llamaron tanto a Josep como a Belén, para interesarse de su estado de salud, sin obtener repuesta alguna.

Josep Juanpere, cofundador de GCA Architects y una de las figuras de referencia de la arquitectura corporativa catalana, murió el 26 de diciembre de 2025 en Baqueira. E. E.

El auto refleja que Belén no dio señales de vida frente a los intentos del entorno de Josep de conocer la evolución de su estado.

En particular, de su sobrino Álex, convertido en testigo clave de este homicidio que ha conmocionado a la burguesía catalana como ya ocurrió con la muerte del fundador de Mango: Isak Andic, a manos supuestamente de su hijo, en la montaña de Montserrat.

“El día 25 de diciembre, la última vez que se vieron presencialmente, el señor Álex manifestó a la señora Belén L. G. que le comunicara cualquier circunstancia que ocurriera con su tío, a lo que la investigada respondió en sentido afirmativo. Dicha comunicación no consta que se produjera en ningún momento”.

“Durante los días 25 y 26 de diciembre, son infructuosos los intentos del señor Álex de contactar con su tío por teléfono. Encontrándose también con numerosas dificultades para acceder a su domicilio", según remarca el magistrado.

De hecho, Álex se acabó plantando en la vivienda de Baqueira, acompañado de otra persona, y tuvo que usar una radiografía para forzar la cerradura porque estaba bloqueada por dentro.

“Intentó acceder al domicilio con unas llaves de las que disponía legitimamente. Dicho intento fue infructuoso, dado que según relató el señor Álex, había unas llaves puestas por dentro”. “Finalmente, dada la situación de emergencia que percibía el señor Álex, declaró que logró acceder al domicilio por el método de la radiografía".

Un hombre tratando de abrir una puerta con una radiografía. Eurosegur

Una vez dentro, Álex no obtuvo la colaboración de Belén que estaba fuera de sí y supuestamente le impedía acceder a la habitación donde yacía su tío Josep Juanpere. De aquel cuarto solo se escuchaban frases preocupantes de ella: ‘Si estás aquí estarás, si no, no estás’.

"Según el señor Álex, la investigada intentó que no accedieran a la habitación [...]". "Una vez dentro, el señor Álex pudo ver a su tío tumbado en el suelo, sin aparente síntomas de vida".

Josep estaba rígido. “Razón por la cual, un acompañante, a petición del señor Álex, llama a los servicios de emergencias que fueron los que acudieron en un primer momento al lugar de los hechos. No consta ninguna llamada anterior a estos servicios por parte de la investigada”.

De forma que Josep Juanpere no recibió asistencia médica hasta las 20.50 horas del 26 de diciembre, cuando ya era tarde.

Todo ello, lleva al magistrado a sostener la supuesta implicación de Belén en el homicidio de Josep Juanpere, con el que mantenía una relación sentimental desde hacía dos años, pero que parece que no fue motivo suficiente para llamar al 112 y pedir una ambulancia que le prestara asistencia ante su mal estado de salud.

“La investigada, según los indicios existentes hasta el momento, podría haber incurrido en un delito de homicidio, bien en su modalidad omisiva, al apreciar cómo empeoraba el estado de salud del señor Juanpere, sin llevar a cabo ningún tipo de conducta para evitarlo. O en su modalidad activa, precipitando el fallecimiento”.

Tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Gencat

Las sospechas sobre Belén se deben a la conducta que mostró antes y después de que se localizara el cadáver del arquitecto.

Antes de la tragedia: “El día 25 de diciembre, fecha en que ya se encontraba en su residencia tanto el fallecido como la investigada, sobre las 21 horas, el señor Álex llama para interesarse por el estado del señor Juanpere”.

“El señor Álex llama al móvil de la investigada y esta le manifiesta que su tío se encuentra mejor, sin embargo, el señor Álex y el fallecido no llegan a intercambiar palabras directamente”.

Después de la tragedia: “Tras la muerte, la investigada vuelve a Madrid, lugar de su residencia. Regresando únicamente el 29 de diciembre para asistir a la ceremonia de despedida y el día 30 vuelve definitivamente a Madrid”.

En el Tanatori de Sant Gervasi donde el arquitecto recibió su último adiós, Belén mantuvo supuestamente una actitud fría y distante con la familia del arquitecto que junto a su socio Antonio Puig, participó en proyectos emblemáticos como las torres de Puig en L'Hospitalet.

Otras de las sospechas sobre Belén vienen recogidas en el informe preliminar de la autopsia. En el cadáver de su novio “se aprecian, a lo ancho de todo el cuello, una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa”.

“Dicha hipótesis ha sido confirmada con posterioridad por los informes médico forenses posteriores”.

El Tanatori de Sant Gervasi donde el arquitecto recibió su último adiós. Google Maps

Para el magistrado queda acreditado que desde que Josep Juanpere recibió el alta médica y salió por la puerta del Hospital Val d'Aran, quedó "únicamente bajo los cuidados de la investigada", a la sazón, su novia, Belén, con la que disfrutaba de una Navidad en Baqueira que se saldó de forma luctuosa.

“Por tanto, atendiendo a los hechos acaecidos antes y durante el fallecimiento del señor Juanpere, pueden llegarse a las siguientes conclusiones indiciarias que servirían para resolver la situación personal de la señora Belén L. G.”.

"Patrimonio acaudalado"

El auto dictado el pasado viernes, fijaba la prisión provisional para Belén, eludible bajo una fianza de 80.000 euros, acorde a la posición económica de la investigada, licenciada en Derecho, y cuya familia es propietaria del complejo de lujo Finca Cortesin en Málaga y atesora activos inmobiliarios.

"Cuenta con sustanciosas fuentes de ingresos y un patrimonio acaudalado, lo cual me hace apreciar un riesgo de fuga que no puedo obviar”, tal y como argumenta el magistrado.

De 15 a 25 años de cárcel

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario porque hay pendientes varias pesquisas que deben realizarse. Todo ello, después de que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos inspeccionara la residencia de verano de Belén en Málaga, con un objetivo:

“Localizar dispositivos electrónicos, soportes informáticos, documentación, medicamentos, anotaciones manuscritas y cualesquiera otros efectos que puedan arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte del señor Josep Juanpere Miret y la eventual participación de la investigada”.

Belén abonó los 80.000 euros y permanece en libertad, "como presunta responsable de un delito de homicidio", centrada en preparar su defensa porque el auto advierte de que se enfrenta a un horizonte penal complicado porque se trata de "un delito gravemente penado".

“Con penas en abstracto que podrían alcanzar, no solo los 15 años de prisión, sino que podrían llegar hasta 25 años, por lo que se hace necesario asegurar la presencia de la investigada en el proceso”.