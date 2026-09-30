Adrián se grabó a sí mismo colocando el boli-espía en el baño de mujeres y también fue grabado por las cámaras de seguridad entrando al aseo femenino de la sala de estudio de Sangonera la Seca. CNP

Adrián está investigado por grabar a opositoras en el aseo con un boli-espía y le asignan plaza de profesor en Lorca

Adrián ha presentado sus credenciales a un acto de adjudicación de plazas docentes de la Consejería de Educación y le han asignado un colegio público en Lorca. Allí empezará a dar clases el próximo viernes a niños y niñas de Educación Primaria.

Hasta ahí todo normal, excepto por un detalle, tres días después de incorporarse a las aulas, Adrián tenía una citación para declarar como “investigado” por un delito de descubrimiento de secretos, consistente en grabar –supuestamente– con un ‘boli-espía’ a compañeras de oposición que como este joven se preparaban el temario de Primaria en Sangonera la Seca.

Una opositora descubrió un 'boli-espía' en el aseo femenino de la sala de estudio de Sangonera la Seca y alertó a otras compañeras sobre lo que estaba sucediendo. En total, se presentaron 4 denuncias ante la Policía Nacional donde las víctimas relataban que alguien grabó sus partes íntimas en el baño.

El arresto de Adrián (Murcia, 2000) se produjo el 30 de junio, cuando ya se había celebrado la parte teórica de la oposición de Educación Primaria, y como quedó en libertad a la espera de ser citado a declarar en los juzgados, este joven pudo presentarse a la parte oral de la convocatoria y logró aprobarla.

Las imágenes del bolígrafo cámara con el que un profesor grabó a opositoras en el baño de una sala de estudio en Murcia.

EL ESPAÑOL ha confirmado que Adrián aprobó la oposición, con una nota que supera el 10,5, y tras ser incluido en la lista de interinos de la Consejería de Educación, a este veinteañero se le ha asignado una plaza para que este 2 de octubre empiece a impartir clases de Primaria.

Lo hará en un colegio de Lorca y tres días después, el 5 de octubre está citado en la Ciudad de la Justicia, para declarar ante un juez por haber grabado supuestamente a sus compañeras de oposición, cada vez que iban al aseo, valiéndose de un 'boli-espía', cuyo contenido íntimo se desconoce si era para disfrute personal, para distribuirlo por internet o para comercializarlo en canales de porno.

La noticia ha corrido como la pólvora en un grupo de WhatsApp. "Debería estar inhabilitado de por vida", según recoge uno de los mensajes.

La cuestión es que Adrián no está condenado, le avala la presunción de inocencia, pero un delegado sindical de Educación explica a este diario que "cuando a un docente se le asigna una plaza de interino, debe firmar un documento para acreditar que está exento de delitos sexuales".

"Esta decisión de la Consejería de Educación, resulta sorprendente, porque se expone al rechazo social de la comunidad educativa del colegio de Lorca que le han asignado, en cuanto los docentes y las familias se enteren de su presencia en el centro", según advierte este delegado sindical.

El bolígrafo espía analizado por la Comisaría General de Policía Científica. CNP

El asunto podría generar polémica por dos motivos. El primero porque algunas de las opositoras víctimas del 'boli-espía', suspendieron la oposición o no sacaron la nota que esperaban, debido a que la Policía Nacional les recomendó que siguieran acudiendo a la sala de estudio de Sangonera la Seca para no despertar sospechas.

Durante nueve días, soportaron la presión añadida de seguir acudiendo a esa sala, sin saber si compartían mesa de estudio con el chico que había violentado su intimidad.

Después de un año de esfuerzo, algunas suspendieron porque estaban recibiendo asistencia psicológica tras ver violentada su intimidad, pero el supuesto autor de ese delito, Adrián, de 26 años, se incorpora a la vida docente para cobrar una nómina.

¿Lo hizo con menores?

El segundo motivo de la polémica se debe a que el informe policial sobre el análisis del bolígrafo, equipado con cámara y tarjeta de memoria, se detectó una imagen de 2020. De forma que el Grupo de Policía Judicial alertaba de que no era descartable que en los últimos años, Adrián también grabara a chicas de 16 años porque en las salas de estudio se admite la entrada de estudiantes de instituto.

“Existe el riesgo cierto y fundado de que el dispositivo intervenido haya capturado, grabado o almacenado, imágenes de contenido íntimo de dichas menores de edad, si el mismo ha sido instalado en otras ocasiones, puesto que el mismo ya contiene una imagen de fecha 3 de febrero de 2020, en una sala de estudio o biblioteca”.