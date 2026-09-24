Los bomberos hallan en Ceuta asentamientos de inmigrantes en túneles de cientos de metros bajo el campus universitario

Los bomberos de Ceuta han destapado uno de los escondites de los inmigrantes que entraron con la invasión en los túneles subterráneos del Sarchal.

Estos pasadizos localizados en el monte Hacho, comunican la playa con los bajos del 54, donde se encuentra la antigua sede del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 54 y ahora se encuentra el Campus Universitario de Ceuta.

Estos túneles, que se encuentran a 4 kilómetros con la frontera con Marruecos y no comunican con el país vecino, han servido para alojar a decenas de inmigrantes que entraron con la invasión desde hace casi dos meses.

"Rompieron un tabique porque el muro estaba sellado y entraron donde pusieron sus colchones y otros enseres", explican fuentes de los bomberos a EL ESPAÑOL.

Cuando acudieron a este lugar para apagar un fuego, al alertar que salía bastante humo de este lugar. Una vez allí, descubrieron que en su interior estaba uno de los asentamientos clandestinos de los inmigrantes.

Dentro se encontraron con uno de los peores escenarios durante su actuación. Para poder apagar el fuego tuvieron que lidiar también con los enseres que había dentro de este submundo: colchones quemados, comida, botellas llenas de orina y prendas de ropa rotas.

Aquí abajo han permanecido ocultos desde la entrada masiva, pudiendo haberse hacinado en estas galerías decenas y decenas de ellos.

Todos estos túneles estaban ocupados por los inmigrantes que se llevan escondiendo desde hace casi dos meses.

Durante este tiempo han usado estas galerías como estancias donde han estado conviviendo con sus propios restos en condiciones insalubres.

En estas instalaciones todavía quedan vestigios de esa entrada masiva como balsas hinchables o una tabla de surf.

A este enclave subterráneo, que ha cobrado vida estos últimos meses de forma clandestina, han acudido miembros de la Policía Local de Ceuta para desmantelar el asentamiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Esta vida subterránea había permanecido oculta a los ojos de los ceutíes, pero en la ciudad en las últimas semanas ya empezaba a haber rumores entre los vecinos de que "estaban entrando por los túneles a las playas".

Para los vecinos resultaba inconcebible que "en vez de haber menos después de llevarlos a los campamentos, cada vez hubiese cada vez más personas en la playa del Trampolín".

Un secreto a voces

Las especulaciones de los vecinos han ido creciendo estas últimas semanas y muchos apuntaban a las sospechas de que había inmigrantes por los túneles.

Después de casi dos meses conviviendo con ellos, los propios vecinos señalaban que cada vez había más en la playa del Trampolín y que muchos "eran nuevos".

Ellos mismos relatan que primero bajaron "los que estaban escondidos en el monte", pero ahora los rumores y sospechas empezaban a apuntar a las galerías subterráneas como escondite y posterior método de entrada a la ciudad.

Estas teorías y rumores apuntaban a que pudiese estar ocurriendo algo parecido a lo que pasó con el uso de los túneles para el tráfico de hachís y droga.

Aunque la policía ha negado que haya ningún tipo de evidencia de que estos túneles puedan servir de acceso a Ceuta para los inmigrantes debido a la distancia y a que no comunican con Marruecos.