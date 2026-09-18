Cuatro inmigrantes apuñalan a un vecino de Ceuta que circulaba en moto para robarle el móvil y un cordón de oro

Cuatro inmigrantes han apuñalado a un vecino de Ceuta en mitad de la avalancha que se ha producido en la madrugada de este viernes durante el traslado de inmigrantes a las dos nuevas parcelas del puerto de Ceuta.

Según el testimonio del agredido, recogido por El Pueblo de Ceuta estos sujetos lo abordaron con la intención de robarle el teléfono móvil y un cordón de oro. Durante el forcejeo, el hombre sufrió varias heridas producidas por un arma blanca en ambos costados y en una de sus manos.

Este vecino estaba circulando en su motocicleta y, el apuñalamiento se produjo cuando se encontraba detenido a la altura de la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario de Ceuta.

Después de ser asaltado, el agredido ha sido atendido por una patrulla de La Legión que se encontraba en las proximidades y trasladado al hospital de la ciudad.

En este momento, las autoridades siguen tratando de localizar a los responsables del altercado.

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