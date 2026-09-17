Almudena, amiga de la infancia de Claudia, la chica asesinada en México: "Mataron a una docente que tenía vocación"

El curso de segundo de Primaria ya había comenzado en el Centro Rural Agrupado Comarca Oriental de Barinas, una pedanía de Abanilla con apenas 700 vecinos, cuando una niña canaria se sumó a una clase con solo ocho alumnos. Ella era Claudia Tacoronte.

"Lo recuerdo perfectamente, yo tenía 8 años, era el mes de noviembre y cuando llegamos al colegio, Claudia se puso la primera en la fila", según detalla Almudena Lucas, alumna de aquel centro, y amiga en la niñez y la adolescencia de la joven asesinada en México.

"Me hizo mucha ilusión que viniera una niña nueva al colegio porque en clase había seis chicos y solo éramos dos chicas: Elena y yo".

La enseñanza en los centros rurales agrupados de la Región de Murcia está caracterizada por unas ratios de alumnos muy bajas por clase, incluso a veces coinciden en el aula niños de distintas edades y niveles que reciben una atención individualizada del docente.

En ese ambiente educativo rural comenzó a forjarse la vocación docente de Claudia Tacoronte Aguilera, en la actualidad, estudiante de cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada y que estaba disfrutando de un intercambio en México cuando fue asesinada.

Aunque Almudena sostiene que la pasión por la enseñanza le viene de cuna a su amiga: "Su padre, Valentín, era profesor de música y su madre, Isabel, era psicóloga". "Claudia siempre me ayudaba con las Matemáticas y el Inglés".

Claudia Tacoronte, antes de que México se convirtiera en el último destino de una vida marcada por los estudios, los viajes y la curiosidad. El Español.

- ¿Cómo se fraguó vuestra amistad?

- Almudena Lucas: Ella era una niña muy sociable. Claudia nos dijo 'hola' en la cola del colegio, a mí y a Elena, empezamos a hablar y a jugar en el colegio. Nos invitaba a su casa y allí jugábamos con las muñecas Monster High y con su gata que era nuestra auténtica pasión.

Claudia era natural de Santa Brígida, al noreste de la isla de Gran Canaria, pero una parte relevante de su vida transcurrió en tierras murcianas. "En el padrón municipal consta el alta de su familia desde enero del 2012 hasta el verano de 2018", según confirma una fuente del Ayuntamiento de Abanilla.

"A los padres de Claudia les gustaba la tranquilidad de la vida en el campo y se instalaron en una casa cueva, a las afueras de Barinas cerca de la piscina municipal. Allí tenían muchos animales: dos perros, gallinas, gatos...", tal y como relata Almudena.

"El padre daba clases de guitarra en Murcia y su madre trabajaba en un gabinete de psicología". "Valentín era un hombre pacífico, siempre sonriente, y nos animaba cuando no sacábamos buenas notas en alguna asignatura. Isabel transmitía paz y amor, a veces nos invitaba a comer. Siempre recuerdo un postre de pudding que nos preparaba".

Claudia (c), junto a Almudena y Elena, en su etapa en el Centro Rural Agrupado Comarca Oriental en Barinas (Abanilla). Cedida

En la localidad abanillera ha caído como una bomba el asesinato de Claudia en México, a manos supuestamente de Paco 'El Trompas', en el marco de un robo que se investiga según el protocolo de feminicidio de la Fiscalía del país azteca.

- ¿Claudia le decía que quería ser profesora cuando fuera adulta?

- Almudena Lucas: Ella era como su madre, Isabel, era amable, simpática, resolutiva con los problemas, le encantaba dibujar, la naturaleza, los animales y era muy inteligente con los estudios: Matemáticas, Inglés, Educación Plástica...

Claudia me solía decir: 'Si lo entiendes y lo sabes explicar, sabes enseñar'. A mí se me atascaban las divisiones y me las enseñó. También me ayudaba con los deberes de Inglés. Desde el colegio hasta el instituto me estuvo ayudando con algunas asignaturas.

A ella se le daba bien explicar y creo que ahí empezó su vocación por la docencia. Además, tenía un buen referente con su padre.

La reflexión de Almudena es fruto de haber compartido pupitre con Claudia desde Primaria hasta tercero de la ESO en el Instituto Pedro Antonio Ruiz Riquelme de Abanilla. En este centro de Educación Secundaria, se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo por este asesinato que ha conmocionado a todo el país.

"Estudiantes, profesores y personal del centro han querido recordar a la que fuera estudiante del instituto y vecina de nuestro pueblo, tras su asesinato en México", según confirma el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco Martínez, tras asistir a un acto marcado por el dolor de una muerte injusta.

"He querido estar presente junto a quienes compartieron con Claudia una etapa de su vida, mostrando el cariño, el respeto y la cercanía de todo nuestro municipio con su familia".

La comunidad educativa del IES Pedro Antonio Ruiz Riquelme de Abanilla ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de Claudia. Ayuntamiento de Abanilla

Almudena guarda como oro en paño la primera salida de su adolescencia, con 14 años, y que tuvo como compañera de 'batallas' a su inseparable amiga Claudia. "Estuvimos en los carnavales de Abanilla". "Ella hacía de celestina con las amigas para buscarnos novio".

A esta veinteañera no le extraña que Claudia acudiera el pasado sábado a la Casa de la Cultura de Cuautla, para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

"A Claudia le gustaba mucho la música y se le daba muy bien la danza". "En el instituto, imitábamos los bailes de Shakira".

Por desgracia, en el camino de esta prometedora docente se cruzó un ladrón de poca monta: Francisco Javier Meléndez, apodado 'El Trompas', y conocido en la zona por robar bicicletas, zapatillas en comercios...

Claudia realizaba una estancia de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el pasado sábado, salió de la Casa de la Cultura a fumarse un cigarrillo y Paco 'El Trompas' la abordó con un arma blanca, para robarle, y le asestó una puñalada que terminó resultando mortal porque la ambulancia tardó más de media hora en llegar.

Todo ello, a pesar de las incesantes llamadas de testigos que la veían con un hilo de vida y clamaban por una asistencia sanitaria urgente que llegó tarde. La Fiscalía de México ya ha ordenado la detención de Paco 'El Trompas'.

El principal sospechoso del crimen de Claudia Tacoronte, en una tienda de Cuautla (izquierda) y con la bicicleta cuyo robo fue denunciado en redes sociales (derecha). Cedidas

En el verano de 2028, se separaron los caminos de Almudena y Claudia. "Ella quería estudiar el Bachillerato de Artes Escénicas cuando se marchó de Barinas por motivos de trabajo de sus padres". "Mantuvimos el contacto con videollamadas y con mensajes por Instagram".

Almudena se convirtió en auxiliar de enfermería y con 22 años trabaja en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. Claudia estaba acabando su formación como profesora de Educación Infantil. "No sabía que se había ido de intercambio a México".

- ¿Cómo se enteró del asesinato de su amiga?

- Almudena: Me llamó una amiga y me contó lo que le pasó a Claudia. No me lo podía creer. Me quedé en shock.

Mataron a la futura profesora que iba a enseñar a la nueva generación. Es un golpe muy duro.