Tiros al aire, ataques a soldados, robos y agresiones: máxima tensión bajo el Mando Único en una Ceuta militarizada

Dos datos fríos de este lunes en Ceuta: el Ministerio del Interior reconoce haber expulsado a otros 100 delincuentes a Marruecos por delitos cometidos en la ciudad autónoma tras su entrada irregular los pasados 30 y 31 de julio.

El segundo: según la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales a mujeres y niñas –así como a un hombre del colectivo LGTBI– se han elevado de 17 a 23.

El Ministerio Público añade que también se han multiplicado los delitos contra el patrimonio o los de atentado y resistencia a la autoridad.

En los últimos cuatro días se han registrado tres ataques a militares.

También se han producido agresiones a guardias civiles y el intento de bloquear una carretera con una barricada incendiada en el Monte Hacho, zona que alberga instalaciones del Ejército.

De forma paralela, la protesta ciudadana, tras un mes de lo que los manifestantes consideran una inacción "incomprensible" del Gobierno, derivó en el incendio de un campamento de chabolas de migrantes en la playa de Benítez.

Parte de los concentrados ha denunciado el lanzamiento de artefactos caseros, un tipo de agresión que también han sufrido los militares. La Policía Nacional investiga a una ONG por el presunto acopio de material destinado a la fabricación de este tipo de cócteles explosivos.

La playa del Trampolín continúa ocupada por numerosas tiendas de caña y lona, en las que malviven cientos de migrantes.

En Loma Colmenar, donde el Mando Único ha levantado contrarreloj un campamento para reducir el número de personas en la calle, cientos de ellas se agolpan para entrar en busca de cobijo, seguridad y comida.

Sin embargo, la capacidad del recinto resulta insuficiente. Este mismo lunes, numerosas personas se quedaron fuera y la Policía disparó al aire para disuadir las aglomeraciones, en las que hubo peleas.

Por la calle, los vehículos blindados Vamtac del Ejército de Tierra y los 4x4 Peugeot verde caqui se han convertido en parte del paisaje.

Un vehículo Vamtac del Ejército de Tierra patrulla por la Loma Colmenar tras disolverse la concentración. Rafa Martí

Las patrullas de legionarios, regulares y de fuerzas del Regimiento de Caballería Montesa 3 por las calles de Ceuta son parte de esta nueva normalidad. Sólo desde este lunes están autorizados por Defensa a llevar armas cargadas.

Esta es la descripción de la situación que se vive en Ceuta tras una semana de la activación del Mando Único coordinado con el Gobierno central para poner fin a la crisis, un objetivo que aún se percibe lejano.

Robos a migrantes

"La mayoría queremos cambiar nuestras vidas", dice en un buen inglés Mohamed Yasir, de 32 años, quien lleva un mes en las calles de Ceuta. "Pero a los violentos queremos que se los lleven", afirma.

Los vecinos ceutíes no son las únicas víctimas de la presencia de miles de personas en situación irregular en la calle. Ellos mismos, tras un mes viviendo en la calle, también son el vulnerable objetivo de delincuentes, que en muchos casos se encuentran entre ellos.

Mohamed Yasir (izquierda) y un compañero en las inmediaciones de la Loma Colmenar de Ceuta. Rafa Martí

El migrante relata que el mes que lleva en España desde la entrada masiva de cerca de 80.000 personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio ha sido "muy peligroso".

Sobre todo, cuando cae la noche.

Este marroquí relata que entonces salen "grupos de encapuchados" a quienes él como otros identifican en la barriada de mayoría musulmana del Príncipe Alfonso y que, al igual que atentan contra las fuerzas del orden españolas, atentan contra ellos.

"Cuando es de noche hay gente que hace cosas malas. Nos roban", asegura, mientras también reconoce, al ser preguntado, que su presencia en la calle haya llevado al hartazgo a la población local.

"Nosotros también queremos una solución. No queremos molestar a los ceutíes, a quienes entendemos", dice.

Por ello, Mohamed Yasir y otros de sus compañeros han pernoctado en las inmediaciones de la Loma Colmenar, con el objetivo de ser acogidos y encontrar un refugio frente a la inseguridad a la que llevan expuestos un mes.

No obstante, no tuvieron éxito. En la mañana del lunes, cuando estallaron peleas entre migrantes como él, desesperados por entrar, la Policía resolvió disolver a la muchedumbre con salvas al aire.

La Cruz Roja reparte comida a la muchedumbre en la playa del Trampolín de Ceuta, este lunes. Rafa Martí

La Loma Colmenar se despejó así por unas horas, en las que los servicios de limpieza aprovecharon para barrer con kilos de basura, colchones, bolsas, cartones y demás pertenencias de los migrantes.

Por la tarde, no obstante, la escena era la misma: cientos de personas acampando en las aceras buscando una oportunidad para entrar en el recinto.

Violencia sexual

La violencia sexual en las calles de Ceuta también se ha disparado y sus principales víctimas son nuevamente migrantes: en concreto, la cifra de 17 casos que dio la Fiscalía en su primer balance correspondía exclusivamente a menores que entraron a Ceuta en la avalancha de los pasados 30 y 31 de julio.

Varios migrantes congregados este lunes en la playa del Trampolín a la hora del habitual reparto de comida manifestaron a este periódico su preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres en la zona, señalando que algunas se ven empujadas a la prostitución y que, en ese contexto, son víctimas de agresiones.

El campamento de chabolas en la playa del Trampolín, el lunes. Rafa Martí

Entre los ocho detenidos en Ceuta por violencia sexual hay identificados cuatro marroquíes, tres españoles y un belga.

Este mismo lunes, con el objetivo de proteger a las mujeres, el Mando Único culminó el traslado de 800 de ellas a un espacio habilitado en el único Club Hípico de la ciudad autónoma, cuya pista principal ha quedado inservible para dar acogida a las migrantes.

Mando Único

Para poner fin a esta crítica situación, el Gobierno de la Ciudad Autónoma y los ciudadanos de Ceuta insisten en que la expulsión inmediata de todas las personas que siguen en la calle es la única salida.

Este lunes, víspera de la manifestación multitudinaria prevista con motivo del 2 de septiembre, Día de Ceuta, se produjeron nuevas concentraciones vecinales para exigir la expulsión de los "invasores".

"¡Que nadie se piense que nuestra ciudad puede ser desbordada sin consecuencias!", exclamaban efectivos de emergencias, bomberos, personal sanitario y servicios de limpieza que, congregados al mediodía del lunes frente a la Delegación del Gobierno, exigieron soluciones tras semanas de trabajo en un contexto de continuada excepcionalidad.

Trabajadores de emergencias protestan este lunes frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Rafa Martí

Por su parte, muchos migrantes mantienen la esperanza de que el Gobierno los derive a la Península.

Algunos ciudadanos ceutíes de lengua árabe les explican que esa "opción no se contempla" y que la única alternativa es el retorno.

"Creen que irán a la Península pero lo mejor que pueden hacer, por su bien y por el nuestro, es regresar a Marruecos. Esta es una situación peligrosa para ellos y que ha trastocado la normalidad de los ceutíes. Tiene que acabar", sentencia Nabik Haddu, dueño de una cafetería y líder de las protestas vecinales que estallaron hace una semana.

Pese a la creciente tensión social, el responsable del Mando Único, Ángel Víctor Torres, sostuvo este lunes que el proceso de filiación en Loma Colmenar y la reubicación de mujeres en el Club Hípico están logrando ordenar la atención asistencial.

Sin embargo, tanto los colectivos vecinales como los propios migrantes coinciden en señalar que estas intervenciones representan parches temporales que no resuelven la saturación.

Una semana después del decreto del Mando Único y un mes después del asalto, la ciudad aún permanece a la espera de medidas visibles por parte del Gobierno central.