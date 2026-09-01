Benzú, el barrio ceutí desde el que las narcolanchas llevan a migrantes a la Península: "Ganan hasta 57.000€ por viaje"

Eran poco más de las 8 de la mañana. El sol apenas empezaba a salir en Ceuta. En el centro había dos taxis aparcados. Los conductores, viejos conocidos, tenían una conversación rutinaria.

—Ya estoy harto de esta situación. La Policía intenta hacer su trabajo e incluso ha desarticulado dos grupos que pasaban migrantes de aquí hasta Algeciras —dijo uno de ellos.

El otro parecía no inmutarse. No le sorprendía el tema. Las narcolanchas no eran una novedad en Ceuta y no era la primera vez que ocurría algo por el estilo.

—Ya... —respondió.

Ambos estaban cansados del tema. Uno más que otro, quizá. Pero tocaban una realidad que continúa siendo latente en Ceuta: las mafias que mueven a los migrantes.

En años pasados, cuando aumentaba el flujo de personas que cruzaban por la frontera, también se disparaba la venta ilegal de billetes a la Península.

Fuentes policiales, además, le confirman a EL ESPAÑOL esa situación: uno de los puntos de salida de las lanchas con migrantes se encuentra en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú.

Este diario también confirmó que, una vez sucedió la invasión en Ceuta de más de 80.000 inmigrantes, los primeros billetes a la Península costaban menos de 1.000 euros.

Cuando los agentes de la Policía Nacional detuvieron a los primeros pilotos en la segunda semana de agosto, el precio aumentó a 7.000 euros. Y, una vez la investigación estaba avanzada, el precio oscilaba entre los 8.000 y los 9.000 euros.

"Hemos encontrado un casco o lancha rápida encallada en la zona de un saliente rocoso en Benzú. Esto indica que el lugar habría sido utilizado para transportar migrantes por los signos y daños de la embarcación", asegura la fuente policial.

Pilotos y logística

Antes de que un migrante llegara a una embarcación, los encargados de captarlos eran intermediarios de la organización.

Ellos buscaban a personas en situación irregular, que acabaran de entrar en Ceuta durante la invasión, y les ofrecían el traslado hasta Algeciras o La Línea de la Concepción.

Sin embargo, en el punto medio entre el traslado y cuando ellos decidían pagar el viaje, los intermediarios los mantenían bajo custodia.

De esa manera, los inmigrantes permanecían alojados en pisos, garajes u otros lugares que la banda pudiese controlar hasta el punto de salida, todo para intentar evitar las pesquisas policiales.

En cuanto a los pilotos elegidos por las organizaciones criminales, estos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y por la capacidad que tuviesen para hacer maniobras evasivas e incluso escapar de los controles policiales.

Ellos podían llegar a cobrar hasta un 15% del total por un viaje, ya que cada lancha podía llegar a pasar hasta siete migrantes. Si se cobrara un precio de 8.000 euros, el total ascendería hasta los 56.000 por trayecto.

Noche

Cuando el día del viaje llegaba, los pasajeros se subían en la embarcación sin ningún tipo de medida de seguridad como un chaleco salvavidas.

El piloto tampoco preguntaba si alguno de los presentes no sabía nadar, en caso de que tuviesen un accidente.

Y, como parte de la estrategia para sortear a las autoridades, los viajes se hacían en la noche con una duración de cinco horas.

"El pasado 14 de agosto atrapamos a uno de los conductores con siete pasajeros en una zona de la playa conocida como El Burgo", asegura la fuente policial.

La Policía estableció que estuvieron durante aproximadamente cinco horas en el mar y recorrieron cerca de 40 kilómetros desde Ceuta. "Los atrapamos a las 4 de la mañana, por lo que el viaje tendría que haber empezado sobre las 11 de la noche", agrega.

Uno de los migrantes le mencionó a la Policía que en el trayecto hubo una intensa niebla que dificultaba la navegación, por lo que ellos aprovechaban eso para evitar ser localizados por otras embarcaciones.

"Todos tenían la ropa mojada y tuvieron que soportar el frío de la noche dado que había entrada de agua y oleaje en la embarcación", expresa la fuente policial.

El piloto de la embarcación fue detenido y enviado a prisión provisional por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

También se le investigan los agravantes del enriquecimiento a causa de esta actividad ilícita, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud e integridad.

Hasta ahora hay dos grupos desarticulados y la Policía ya tiene el modus operandi. Sin embargo, en redes sociales todavía hay vídeos que muestran la llegada de decenas de migrantes en playas de España.

"Mientras esté la migración ilegal, siempre habrá negocios ocultos de ese estilo. Lo que nos frustra es que es un no parar. No le estamos cortando la raíz del problema, lo único que estamos haciendo es poner paños de agua tibia, pero no hay una solución real", concluye la fuente policial.