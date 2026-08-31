Un padre olvida a su hijo de 10 años en una gasolinera de Cáceres y se da cuenta tras conducir 140 kilómetros

Un padre olvidó a su hijo de 10 años en una gasolinera de Cáceres después de que el menor se bajara del coche en el que viajaban, supuestamente, sin que el adulto se diera cuenta.

En el coche también se encontraba otro adulto, amigo del progenitor, y el hermano del niño, de 7 años de edad.

Los hechos ocurrieron en una estación de servicio ubicada a la altura de Aldea del Cano, en la A-66.

No fue hasta 140 kilómetros después cuando quienes se desplazaban en el coche se percataron de la ausencia del menor, tras ser localizados por la Guardia Civil, según informa Efe.

El Instituto Armado ha informado de que sobre las 20.30 horas de este domingo fueron alertados de que habían dejado solo a un niño en la estación de servicio.



Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la gasolinera, el menor se habría bajado del vehículo sin que sus acompañantes se percataran de que no volvió a subir.



Tras las gestiones realizadas a través de la central 062 y al conocer que el vehículo circulaba en dirección norte, se estableció un dispositivo para localizarlo, que finalmente se logró cerca de las 23:00 horas, a la altura de Hervás (Cáceres), en la misma A-66.



Mientras tanto, el menor quedó bajo la atención de agentes de la Guardia Civil hasta poder reunirse nuevamente con sus familiares.



La Guardia Civil recuerda la importancia de comprobar, antes de reanudar la marcha, que todos los ocupantes han vuelto al vehículo, especialmente cuando se viaja con niños, ya que "una simple comprobación puede evitar un enorme susto".

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