Autilla, el pueblo que por un minuto fue la 'capital' de España por el eclipse: "Hemos tenido la mejor visión del país"

A las ocho y media de la tarde, cientos de personas dejaron de hablar en una explanada de Autilla del Pino y levantaron la cabeza hacia el mismo lugar. El Sol llevaba más de una hora perdiendo superficie detrás de la Luna, pero todavía alumbraba.

Sobre Tierra de Campos quedaba esa luz de agosto que hace visibles los campos hasta muy lejos y, en el horizonte, también las nubes que habían amenazado durante toda la tarde con arruinarlo todo. Entonces la claridad comenzó a caer deprisa.

Las cámaras estaban preparadas, los telescopios apuntaban hacia el poniente y las gafas negras de cartón, que hasta entonces habían entrado y salido de bolsillos y bolsos, cubrieron los ojos de casi toda la explanada. La última porción de Sol desapareció. Y Autilla quedó a oscuras.

Autilla del Pino se convierte en el epicentro científico del eclipse.

Hubo gritos. Hubo aplausos. Hubo personas que se abrazaron y otras que siguieron mirando hacia arriba sin decir nada.

Eclipse total

El campo palentino, todavía en plena tarde, había adquirido durante unos instantes una oscuridad que no correspondía a aquella hora y, en medio del cielo, quedaba el disco negro de la Luna rodeado por la luz de la corona solar.

Los teléfonos apuntaron hacia arriba. También las cámaras que algunos habían transportado cientos de kilómetros. Durante poco más de un minuto, una multitud formada por científicos, aficionados, familias y visitantes extranjeros hizo exactamente lo mismo: mirar.

Aquella escena, multiplicada este miércoles en decenas de lugares desde Galicia hasta Baleares, explica por qué EL ESPAÑOL había elegido precisamente un pueblo palentino de apenas 200 habitantes para contar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo.

La sombra de la Luna atravesó España de oeste a este y convirtió durante una tarde carreteras, campos, playas y montañas de buena parte del país en observatorios improvisados.

La DGT había llegado a calcular entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos extraordinarios. Autilla era una de las expresiones más extremas de aquella movilización: un pueblo diminuto que, por una combinación de geografía y astronomía, se había preparado durante meses para recibir de golpe a cientos de personas.

Para entenderlo, sin embargo, había que haber llegado unas horas antes.

Grupos de personas hacen cola para comprar bebidas en el evento habilitado de Autilla del Pino. Julio César R. A.

El pueblo palentino

A ocho kilómetros de Palencia, la explanada próxima al pueblo tenía ya poco que ver con lo que uno espera encontrar junto a un municipio de ese tamaño. Había coches, cámaras, trípodes y telescopios.

También una carpa donde se sucedían las explicaciones científicas; puestos donde se vendían bocadillos, refrescos, cervezas y tintos de verano; niños, familias y aficionados que llevaban meses preparando el viaje.

Había visitantes llegados desde Reino Unido, Países Bajos y Portugal. Por momentos, aquello se parecía menos a una observación astronómica que a uno de esos festivales que levantan durante unas horas una pequeña ciudad en mitad del campo. Sólo faltaba el escenario, que iba a estar, en pocos minutos, justo enfrente.

Una joven se fotografía en un la explanada de Autilla utilizada como mirador del eclipse solar. Julio César R. A.

Autilla está levantada sobre Tierra de Campos y desde allí el oeste parece especialmente lejano. El paisaje tiene pocos elementos que interrumpan la vista: campos, alguna población en la distancia y, sobre todo, horizonte: mucho horizonte.

Aquello que durante buena parte del año podría describirse como vacío se había convertido ese 12 de agosto en una mercancía extraordinariamente valiosa.

No era para por nada. Para ver un eclipse que iba a producirse con el Sol muy bajo había una condición que importaba casi tanto como estar dentro de la franja de totalidad: que hacia poniente no hubiera nada. La gente había venido a Autilla, en buena medida, precisamente porque allí no lo había.

Organizado por estudiantes

Ese era el valor del pueblo para una jornada que había puesto a media España a buscar en los mapas un lugar desde el que mirar hacia el oeste. La organización de Totality, impulsada por estudiantes de Física junto con distintos colectivos astronómicos, había convertido la explanada en un recinto de divulgación, observación y fiesta.

Durante meses, Autilla había aparecido en recomendaciones y previsiones como uno de los emplazamientos privilegiados para seguir el fenómeno. La Universidad de Valladolid presentaba la cita como un evento científico, divulgativo y cultural de referencia.

Víctor Cob llevaba pensando en aquella tarde desde octubre. Tiene 23 años y hacía apenas dos semanas que había terminado un doble grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Valladolid.

Formaba parte del equipo que, junto a HAPI, Astróbriga y un grupo de estudiantes, llevaba prácticamente diez meses organizando lo que ahora tenía delante. Antes de que empezara el eclipse miraba las carpas, los telescopios y el trasiego de personas y resumía la preparación de aquellos meses con dos adjetivos poco solemnes: "bastante larga y bastante tediosa".

Víctor Cob posa para EL ESPAÑOL en la explanada. En las carpas de detrás se realizan, mientras tanto, diferentes conferencias de expertos. Julio César R. A.

No se refería sólo a colocar telescopios. Había que conseguir que una concentración humana extraordinaria aterrizara sobre un pueblo pequeño, estacionara, se moviera, comiera y encontrara desde dónde observar el cielo. Durante unas horas, Autilla tuvo que funcionar con una escala para la que no había sido construida.

Cob tenía además otra razón para estar allí. "Como grupo de estudiantes y como gente a la que le entusiasma la física, tener esta oportunidad de poder divulgar nuestra materia es algo realmente relevante", explicaba.

Y después decía algo que servía para colocar aquella tarde en perspectiva: "Es algo que ocurre cada cien años. Nosotros teníamos la obligación de hacer esto".

Evento histórico

Durante más de un siglo, ningún eclipse total había cruzado la Península como lo hizo el de este miércoles. La última vez había sido en 1912. Esta vez la franja de totalidad recorría buena parte del norte español y pasaba por capitales como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza o Valencia antes de alcanzar Baleares.

España estaba, además, al final de la trayectoria de la sombra: el eclipse llegaría cuando el Sol se encontrara ya muy cerca del horizonte. Ahí entraba Autilla. "Este es el mirador más famoso de todo Palencia", decía Cob.

"Y Autilla del Pino concretamente, como el mirador más famoso, yo creo que es el mejor". No intentaba esconder el orgullo local. Después de meses viendo aparecer Palencia en mapas astronómicos, previsiones meteorológicas y recomendaciones de observación, aquel miércoles podía comprobar el resultado alrededor.

"Es un orgullo que en mi ciudad llegue tanta gente y tener la suerte de que justo estemos viviendo en el momento en el que el mejor lugar para verlo, o uno de los mejores, es Palencia". A media tarde, sin embargo, la precisión de astrónomos y matemáticos empezó a depender de algo mucho más rudimentario: las nubes.

Estaban en el oeste. Precisamente donde no debían estar. Durante meses había sido posible calcular la franja de totalidad, su duración, el recorrido de la sombra y el momento exacto en que la Luna cubriría el Sol.

Un grupo de personas atienden a las conferencias en la explanada minutos antes del eclipse. Julio César R. A.

Se podía elegir provincia, carretera, parcela, cámara y telescopio. Pero nadie podía mover una nube. Y eso era lo que faltaba por resolver. La inquietud empezó a hacerse visible en los gestos. La gente levantaba las gafas, buscaba el Sol, comprobaba cuánto había avanzado la Luna y volvía a mirar el cielo sin ellas.

Después consultaba el teléfono. Las conversaciones que por la mañana podían haber versado sobre física terminaron reducidas a meteorología elemental: por dónde venían las nubes, hacia dónde se movían, cuánto faltaba.

Había personas que habían cruzado España para colocarse exactamente allí y empezaban a asumir que unos cientos de metros de vapor de agua podían decidir si el viaje había servido para algo.

Pero el Sol volvió a salir entre ellas. Y empezó la mordida. A través de las gafas, el disco amarillo fue perdiendo su forma conforme la silueta de la Luna avanzaba sobre él. Primero faltaba un pequeña parte. Luego más. Después quedó reducida a una figura estrecha.

En la explanada continuaban los puestos de comida y las carpas seguían allí los vasos y los bocadillos, pero la atención había cambiado de sitio. Los fotógrafos hicieron los últimos ajustes. Quienes tenían telescopios los corrigieron por última vez y las conversaciones se hicieron más cortas.

La transformación verdadera comenzó abajo. La luz empezó a resultar extraña antes de que llegara la oscuridad. Los campos, las caras y los objetos continuaban siendo perfectamente visibles, pero habían perdido la intensidad de unos minutos antes. No era todavía de noche ni parecía simplemente un atardecer.

Era otra cosa: el día permanecía en el reloj pero comenzaba a retirarse del paisaje. Entonces la Luna terminó de cubrir el Sol. Y Autilla se hizo de noche.

La reacción fue inmediata y desordenada. Los aplausos se mezclaron con gritos y exclamaciones. Algunos se abrazaron. Otros permanecieron quietos. Cientos de cabezas seguían inclinadas hacia atrás mientras la oscuridad cubría aquella explanada que unas horas antes había estado llena de conversaciones, cerveza y explicaciones sobre astronomía.

Arriba estaba por fin la imagen que habían perseguido: el disco negro y, alrededor, la corona.

Un grupo de personas observan el eclipse solar, segundos antes de su totalidad, en Autilla del Pino. Jul

Capital del eclipse

Para algunos había bastado conducir desde Palencia. Otros habían llegado desde otro país. Unos sabían explicar exactamente lo que estaba sucediendo y otros apenas sabían cuándo ponerse las gafas.

Durante la totalidad esa diferencia dejó de importar. Lo que había unido a toda aquella gente no era el conocimiento sobre el eclipse, sino una curiosidad mucho más primaria: ver cómo desaparecía el Sol.

Antes de que ocurriera, a Víctor Cob le habían preguntado qué esperaba de un fenómeno que llevaba casi un año preparando. Su respuesta no había sido científica. "Que me sorprenda".

Los asistentes al evento de Autilla del Pino se preparan para el eclipse total. Julio César R. A.

"Después de haber estado organizando tanto y haber mirado tantas cosas sobre el eclipse, yo lo que quiero es que me sorprenda. Que todo el tiempo que he estado dedicándole haya sido verdaderamente tiempo que ha merecido la pena". Y después volvió la luz.

Mientras la meteorología había complicado la observación en otros puntos de la franja de totalidad, el poniente palentino terminó abriéndose justo a tiempo. "Hemos tenido la mejor visión de España", resumía uno de los ponentes, todavía con la excitación de lo que acababa de ocurrir.

La frase tenía algo de orgullo local, pero explicaba también por qué cientos de personas habían terminado aquella tarde en una explanada junto a un pueblo de menos de 200 habitantes: habían ido buscando un horizonte limpio y, en el momento decisivo, lo encontraron.

El primer fragmento de Sol reapareció por el borde de la Luna y la explanada empezó a recuperar, poco a poco, el aspecto que había tenido durante la tarde. Regresaron las conversaciones. La gente bajó la cabeza y comenzó a mirarse otra vez.

Los asistentes al evento de Autilla del Pino observan casi la totalidad del eclipse en un cielo completamente despejado. Julio César R. A.

El sol reapareciendo

También empezó ese otro ritual contemporáneo que sucede inmediatamente después de casi cualquier acontecimiento: comprobar que la cámara había visto lo mismo que los ojos.

Las fotografías pasaban de una pantalla a otra. Algunos ampliaban imágenes. Otros comentaban vídeos. Los telescopios seguían montados y las carpas continuaban en pie, pero la razón principal por la que todos estaban allí ya había pasado.

Durante años, España había esperado el 12 de agosto de 2026 como una franja dibujada sobre un mapa: una sombra cruzando de oeste a este una parte del país. En Autilla del Pino, aquel mapa terminó convirtiéndose en cosas mucho más concretas.

Una carretera que conducía a un pueblo de apenas 200 habitantes, una explanada llena, varios telescopios orientados hacia el poniente y un grupo de estudiantes que llevaba trabajando desde octubre para poco más de un minuto.

Después, la sombra siguió su camino. Quedaron las carpas, los vasos, las fotografías y el Sol reapareciendo sobre los campos. La gente volvió a mirar hacia delante. El pueblo que durante un minuto fue capital de España empezó a recuperar su tamaño.