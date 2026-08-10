Mariano, con 50 años en silla de ruedas por una gasa olvidada en su prótesis de cadera: "Estoy en lista de espera"

Mariano soportó durante dos años unos dolores terribles que le impedían caminar con normalidad porque el Traumatólogo no daba con el origen del problema. Luego le pusieron una prótesis de cadera que se le infectó porque se olvidaron dentro una gasa y ahora vive postrado en una silla de ruedas a la espera de ser intervenido.

“Espero que la cuarta operación sea la definitiva”, subraya con amargura Mariano Sánchez, vecino de Guadix, sobrepasado por un calvario médico que parece no tener fin. "Estoy en lista de espera".

El rosario de despropósitos sanitarios que ha sufrido este camionero prejubilado, con solo 50 años, arranca en octubre de 2025 cuando se sometió a una intervención quirúrgica para ponerse una prótesis de cadera que debía poner fin a su sufrimiento.

“Llevaba dos años con tantos dolores que no podía ni caminar”, recuerda Mariano Sánchez a EL ESPAÑOL.

- ¿Cuál era la causa de esas graves molestias?

- Yo trabajaba de camionero. Primero le echaban la culpa a una vértebra y luego a una hernia. Tenía que ir con una muleta porque ‘no daban con la tela’ en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y no me hacían pruebas.

Al final, me pagué una resonancia y fui a mi médico de cabecera y cuando le expliqué que notaba mucho dolor en la ingle, me dijo que podía tener un problema de cadera.

La zona de la cadera de Mariano que es el origen de sus problemas médicos. Cedida

El médico de familia que tiene asignado Mariano en su centro de salud de Guadix, juega un papel clave en esta historia, ya que primero puso sobre la pista de su dolencia al Traumatólogo y luego le salvó la vida a su paciente. “Mi médico de cabecera llevaba razón, fui al hospital con la resonancia y le conté al especialista lo que me dijo sobre la cadera”.

En el área de Traumatología le hicieron pruebas a este chófer y confirmaron las sospechas del facultativo de Atención Primaria: “Tenía necrosis en el fémur y me recomendaron operarme para colocarme una prótesis de cadera, derivando mi caso a un hospital privado para evitar las listas de espera de la sanidad pública”.

- ¿Aceptó esa recomendación médica?

- Mariano Sánchez: Yo estaba deseando quitarme los dolores, dejar las pastillas y volver a caminar sin ayuda de una muleta.

De forma que el 18 de octubre de 2025 se operó en el quirófano de un hospital concertado de Granada y el día 21 de ese mismo mes recibió el alta. Pero solo ocho días después tuvo que regresar al centro hospitalario privado donde le pusieron la prótesis de cadera.

“Cuando me dieron el alta, no podía ni ponerme de pie. Después, se me empezó a hinchar una pierna desde el pie hasta la rodilla. Era exagerado. El traumatólogo del Hospital Virgen de las Nieves me dijo que tenía que volver al centro concertado donde derivaron mi operación porque algo no había salido bien”.

- ¿Y qué le dijeron en el hospital privado?

- Podía tener un trombo, así que me hicieron una ecografía. Entonces, detectaron que se habían dejado una gasa dentro de la prótesis de cadera que me habían implantado y me dijeron que me tenían que volver a abrir.

Imagínese cómo se me quedó el cuerpo después de dos años de dolores, cuando me comunican que tengo que volver a entrar al quirófano por segunda vez en solo once días.

Así lo refleja la reclamación patrimonial que ha presentado el abogado Joaquín Perales, como representante legal de Mariano, para exigir una indemnización de 201.000 euros al Servicio Andaluz de Salud por la negligencia médica que ha sufrido este vecino de Guadix.

“El 29 de octubre de 2025, el Señor Sánchez, vuelve a ingresar en el Hospital Vithas, para cirugía de revisión de prótesis total de cadera (PTC), realizándole en esa misma fecha la intervención señalada, consistente en revisión abierta de prótesis total de cadera (PTC derecha), con los siguientes hallazgos intraoperatorio”.

“Se aprecia porción de gasa quirúrgica bajo prominencia ósea, que se extrae. Se toman muestras para cultivo y se realiza lavado profundo”.

Mariano, durante uno de sus ingresos hospitalarios. Cedida

El 31 de octubre de 2025 recibió el alta hospitalaria. Pero la situación clínica de Mariano no mejoró -según refleja su reclamación patrimonial contra el SAS- porque terminó dependiendo de una muleta para caminar.

“En el periodo existente entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, el paciente presenta una mala evolución, refiere dolor incesante desde la intervención, con incapacidad para deambular sin muletas y episodios recurrentes de eritema e hinchazón de la cicatriz”.

- ¿Qué pasó tras quitarle la gasa?

- Lavaron la zona de la prótesis donde estaba la gasa porque era un foco de infección y me cerraron la zona derecha de la cadera, pero continuaba con dolores. Seguía notando un pinchazo. En dos ocasiones fui al servicio de urgencias y no me hacían caso.

A los 8 meses, más o menos, me salió un bulto justo en la zona venía sintiendo los pinchazos. En el hospital privado me decían que ese bulto era parte del proceso natural de curación. Al final, fui a mi médico de cabecera y me dijo que tenía una infección como un piano.

Mariano Sánchez no exagera en sus afirmaciones. Así lo recoge su reclamación: “El 15 de mayo de 2026, se produce aparición de un bulto fluctuante y doloroso, en la zona de la cicatriz quirúrgica. Se inicia tratamiento con clindamicina pautado por su médico".

"El 18 de mayo de 2026, el señor Sánchez ingresa en Hospital Virgen de las Nieves de Granada donde acude por el servicio de urgencias. En la exploración se presenta afebril y se aprecia tumoración enrojecida, fluctuante y dolorosa, en tercio distal de la cicatriz, sin secreción purulenta activa”.

- ¿Cómo es posible que se le volviera a infectar la zona derecha de la cadera?

- Me hicieron análisis de sangre y un TAC, pero sin contraste, de forma que la infección no salía porque estaba encapsulada en la prótesis de la cadera. Mi médico de cabecera me salvó la vida porque me alertó de que si explotaba ese bulto, la infección podía pasar al torrente sanguíneo y desencadenarme una sepsis.

El bulto con una infección que le salió a Mariano tras pasar dos veces por el quirófano. Cedida

- ¿Qué hizo usted ante semejante diagnóstico?

- Fui al servicio de urgencias del Hospital Virgen de las Nieves y cuando se lo conté, me hicieron un TAC con contraste. Entonces, vieron que tenía un bulto de 7,5 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y me ingresaron. No me dejaron irme a casa por si se explotaba ese bulto y la infección pasaba al torrente sanguíneo.

El traumatólogo me dijo que me iban a operar por tercera vez porque la prótesis no admitía una nueva limpieza ni recambio porque la bacteria se había extendido cuando olvidaron la gasa en la prótesis.

El diagnóstico que figura en el historial médico de Mariano no deja lugar para las dudas: "Infección protésica (IPP) crónica de cadera derecha. Se programa recambio en 2 tiempos".

El letrado Joaquín Perales espera que el Servicio Andaluz de Salud asuma los hechos, para no llegar a los tribunales, indemnizando a su cliente con 201.000 euros porque Mariano está en una silla de ruedas, a la espera de ser intervenido por cuarta vez para ponerle una nueva prótesis de cadera.

"En el caso que nos ocupa, consta documentado que ha habido un fallo asistencial objetivable, que se inicia con el hallazgo y extracción de un cuerpo extraño, una gasa quirúrgica, en la reintervención temprana realizada en el Hospital Vithas, tras la cirugía primaria llevada a cabo el 18 de octubre de 2025", tal y como sostiene el bufete Perales Abogados en su reclamación.

El abogado Joaquín Perales, en su despacho, revisando el caso.

- ¿En qué argumentos basa su reclamación?

- Joaquín Perales: El abandono de material quirúrgico constituye un evento adverso prevenible que evidencia una omisión flagrante de los protocolos básicos de seguridad quirúrgica. En concreto, el recuento sistemático de material.

Esta actuación supone una vulneración directa de la lex artis y representa una infracción del deber objetivo de cuidado más elemental exigible a un equipo quirúrgico.

Existe una relación de causalidad directa, exclusiva e ininterrumpida entre la retención de la gasa quirúrgica y el desarrollo de la infección protésica articular crónica por staphylococcus epidermidis.

- ¿Cómo se desencadenó esa infección?

- El cuerpo extraño actuó como nido para la formación de biofilm bacteriano, haciendo inevitable el fracaso séptico del implante a pesar de su extracción temprana. Como consecuencia directa de esta desviación en la praxis médica, el paciente ha sufrido daños físicos y morales de extrema gravedad, incluyendo dolor crónico y múltiples reintervenciones quirúrgicas mayores.

En lista de espera

El pobre Mariano subraya que el dinero es lo de menos para él, ya que solo desea que le operen para dejar atrás este calvario y volver a buscarse un hueco en el mercado laboral, en el sector de la construcción por su experiencia de albañil. Sin embargo, a pesar de su interés por trabajar y todo lo que ha sufrido, el Servicio Andaluz de Salud lo ha puesto en lista de espera.

"No me puedo reenganchar al mercado laboral hasta que no me operen porque ahora tengo puesto un espaciador de cemento que va liberando antibiótico a la cadera y no puedo cargar peso".

"Me tienen que operar por cuarta vez, para volver a ponerme una prótesis de cadera y el Servicio Andaluz de Salud me dice que a lo mejor tengo que esperar tres meses". "Tengo 50 años y en los mejores años de mi vida tengo que ir en una silla de ruedas”.