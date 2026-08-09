Todas las confesiones de Ceuta entonan un '¡Basta ya!': "Han invadido la ciudad, la frontera es inoperante, no tiene recursos"

Este domingo a las 20 horas, la plaza de la Constitución de Ceuta se convertirá en el epicentro de un movimiento de protesta encabezado por las cuatro principales confesiones de la ciudad: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes.

Sus representantes leerán un manifiesto conjunto que persigue poner el acento en la unidad del pueblo ceutí ante la crisis que se vive en sus calles, como consecuencia del colapso que enfrenta el territorio por la presencia de miles de migrantes sin identificar.

El presidente de la Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani, explica a EL ESPAÑOL que van a pedir "que los ceutíes reciban el mismo trato que el resto de españoles por parte de las administraciones: "Queremos más seguridad para nuestra tierra. Se ha visto que es inoperante la frontera que tenemos, carece de recursos, de personal, de infraestructuras de contención. 200 marroquíes han fallecido en las aguas, eso se tiene que evitar".

"La ciudad está haciendo un gran esfuerzo humanitario. No tenemos nada en contra de quienes han saltado la valla e invadido la ciudad. Ahora nos queda poder hacer que tengan lo mínimo vital, que puedan tener agua, algo que comer y que sus necesidades estén cubiertas, de ir al baño".

No en vano, este sábado el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, aseguró que aún quedan "entre 8.000 y 11.000 migrantes" de los que asaltaron la frontera entre el 30 y el 31 de julio.

Cartel de la concentración ciudadana convocada por las cuatro organizaciones religiosas de Ceuta: musulmanes, cristianos, hindúes y hebreos. Cedida

La situación es especialmente crítica en las periferias, donde miles de inmigrantes se asientan por todas partes. Más allá del centro, miembros del Ejército custodian la entrada a muchos negocios, y efectivos de Policía Nacional, Local y Guardia Civil patrullan las calles continuamente.

Chandiramani subraya que "hay que explicar que el que quiera venir a España es bienvenido, pero tiene que ser por los cauces legales".

Respecto a la afluencia esperada, el presidente de la Comunidad Hindú asegura que "asistirán miles de ceutíes". No obstante, teme que pueda existir la intención de que se produzca algún incidente contra los manifestantes: "Para eso ya están advertidas las Fuerzas de Seguridad del Estado. Tenemos garantías de que van a estar muy pendientes en todo el entorno de la manifestación".

Desde la comunidad islámica, uno de sus miembros, Tarek Abdeselam, explica que sus reclamaciones van a girar en torno a "seguridad, protección y arreglar esta crisis de una vez. Y vamos a lanzar un mensaje de una unidad, de que todos somos un solo pueblo".

"El Ayuntamiento de Ceuta no tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Esto es cosa del Gobierno central", recalca. "Nuestras peticiones son más refuerzos, más efectivos, que se blinde la frontera y que empiecen a recoger a los inmigrantes del campo exterior. Y que se acabe esto de una vez, es una pesadilla".

Además, Abdeselam asegura que este domingo "Ceuta entera asistirá a la plaza de la Constitución, incluso vendrán caballas que viven en la Península".

Asimismo, declara que no existe "ninguna preocupación" por su parte de que puedan producirse incidentes.

Por otro lado, el vicario de Ceuta, Francisco Alcedo, y el representante de la comunidad hebrea, Samuel Levy, han rechazado a este diario adelantar cuáles van a ser sus reivindicaciones. Se limitan a poner el acento en el mensaje de unidad del pueblo ceutí.