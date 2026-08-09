La corte marroquí de Infantino: Mohamed VI, Lekjaa y los seis hombres que hicieron de Rabat un centro de poder de la FIFA

"¡Viva Marruecos! Gracias por recibirme". Gianni Infantino cerró así su declaración ante los medios durante su última visita al país norteafricano. El presidente de la FIFA había acudido a las celebraciones del Día del Trono y se había encontrado con el rey Mohamed VI.

Allí aseguró sentirse "como en casa" cada vez que visita Marruecos y llegó a definirlo como "el país más hermoso de todos" al hablar del Mundial de 2030.

La escena reflejaba una relación que Marruecos lleva años convirtiendo en poder dentro del fútbol internacional. El país organizará junto a España y Portugal el Mundial de 2030, alberga en Rabat la oficina de la FIFA para África y será también la sede, el 18 de marzo de 2027, del Congreso en el que Infantino pretende presentarse a la reelección.

Ahora, esa relación ha quedado bajo sospecha. Según publicó The Times, Infantino habría prometido a Marruecos la final del Mundial de 2030, que el país aspira a celebrar en Casablanca, a cambio de recibir apoyos para continuar al frente de la FIFA.

El organismo lo niega y ha calificado de "falso y engañoso" que su presidente haya realizado alguna promesa sobre la sede del partido decisivo.

La información llega en plena batalla por la continuidad de Infantino. Varias federaciones europeas han retirado ya sus cartas de apoyo a su reelección y la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática han plantado cara al presidente por su controvertido proyecto FIFA Forward Enterprise.

Frente a ellas, África se mantiene como uno de sus principales bastiones: la Confederación Africana de Fútbol agrupa a 54 federaciones y, según ha publicado EL ESPAÑOL, mantuvo su respaldo durante los días más duros de la crisis.

El conflicto estalló por el intento de crear una sociedad con inversores externos para explotar parte del negocio comercial de la FIFA.

Tras la contestación interna, el proyecto fue retirado e Infantino envió una carta a las 211 federaciones en la que reconoció que se habían cometido "errores" y pidió disculpas por la forma en que se había gestionado la propuesta.

En medio de esa crisis, el presidente reunió de urgencia a altos cargos de la FIFA en Rabat. La elección de Marruecos como escenario volvía a colocar al país en el centro de su estructura de poder apenas meses antes de unas elecciones que también se celebrarán allí.

Pero la sintonía entre Infantino y Rabat no nació con la disputa por la final ni con la crisis que ahora amenaza su presidencia.

Se ha construido durante años, a través de reuniones, acuerdos institucionales, competiciones y una progresiva presencia de Marruecos dentro de las estructuras del fútbol internacional.

Para entender cómo se llegó hasta aquí hay que retroceder varios años.

Cronología

La primera visita de Infantino como presidente de la FIFA ocurrió en el simposio de la Confederación Africana de Fútbol en Sjirat. Allí tuvo un acercamiento con los dirigentes deportivos locales para conocer las necesidades de la liga marroquí.

No ocurrió nada puntual más allá de su presencia. Pero en 2019, en la Cumbre Ejecutiva de la FIFA en Marrakech, hizo uno de los anuncios más importantes, donde Infantino recibió a las federaciones y anunció el plan para reformar el Mundial de Clubes y avalar la idea de que Marruecos se postulara al Mundial de 2030.

Hasta ahora, las dos visitas de Infantino se dieron por eventos. Ya en febrero de 2021, finalmente, ocurría el primer viaje diseñado exclusivamente para tratar la agenda entre Marruecos y la FIFA.

Con ello, el máximo dirigente de la entidad se reunió en Rabat con Fouzi Lekjaa, el presidente de la Real Federación de Fútbol de Marruecos para trazar la estrategia diplomática.

Nuevamente pasa un lapso de dos años hasta que regresa para el Mundial de Clubes de 2023 que se organizó allí. Estando en Marruecos, Infantino dio sus felicitaciones al país por la organización y también destacó la capacidad para acoger eventos de esa magnitud.

Unas semanas después, en la gala CAF en Kigali, el rey Mohamed Vi recibió el Premio a la Excelencia, lo que reforzaba la estrecha relación con Infantino.

Ya en octubre de ese mismo año, finalmente la FIFA anunció de forma oficial la candidatura conjunta de Marruecos, España y Portugal para ser organizadores de la Copa Mundial de 2030.

Posteriormente, en marzo de 2024, con un vídeo en el que Infantino aparecía con la bandera de Marruecos atrás, anunciaba que ese país albergaría cinco ediciones consecutivas de la Copa Mundial Femenina Sub-17, desde 2025 hasta 2029 (se realizan anualmente).

La relación entre Infantino y Marruecos empezó a ser mucho más cercana, lo que llevó a que el 26 de julio de 2025 se inaugurara la sede central de FIFA África, ubicada dentro del Complejo de Fútbol Mohamed VI en Salé, a las afueras de Rabat.

El presidente de la FIFA ha visto en Marruecos un aliado perfecto y fuerte. Solo en 2026 ha hecho dos visitas (abril y julio). Además, ya confirmó que allí se celebrará el 77 Congreso de la FIFA de 2027.

Quién es quién

Durante los casi 10 años de relación oficial como presidente de la FIFA, Infantino ha coincidido con diversos personajes del entorno público y político de Marruecos.

Mohamed VI: impulsor desde la Corona

El rey Mohamed VI está en la cúspide del proyecto con el que Marruecos ha convertido el fútbol en una herramienta de proyección internacional. Durante su reinado, el país ha apostado por las infraestructuras, la formación y la organización de grandes competiciones, una estrategia que terminó situándolo, junto a España y Portugal, entre los anfitriones del Mundial de 2030.

Rey Mohamed VI. Efe

Infantino ha reconocido públicamente ese papel. Durante la inauguración de la oficina africana de la FIFA en Rabat, en julio de 2025, agradeció expresamente el impulso de Mohamed VI al desarrollo del fútbol y describió el complejo que lleva el nombre del monarca como "el centro neurálgico" del fútbol marroquí y africano y, desde entonces, también "del fútbol mundial", según recogió la propia FIFA.

La cercanía volvió a quedar a la vista este verano. Infantino acudió a las celebraciones del Día del Trono y, tras su encuentro con Mohamed VI, aseguró ante los medios sentirse "como en casa" cada vez que visita Marruecos. También afirmó que el Mundial de 2030 se disputará en "el país más hermoso de todos" y terminó su intervención con un "¡Viva Marruecos!", según recogieron distintos medios de comunicación.

Fouzi Lekjaa: clave entre Rabat y la FIFA

Fouzi Lekjaa preside la Federación Real Marroquí de Fútbol desde 2013. Desde 2021 integra el Consejo de la FIFA y en abril de 2025 fue designado primer vicepresidente de la CAF

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol Efe

Su relación con Infantino es pública y frecuente. En diciembre de 2024 firmó junto a él y Aziz Akhannouch el acuerdo para instalar en Rabat la oficina africana de la FIFA; en julio de 2025, Infantino lo llamó públicamente "mi hermano Fouzi Lekjaa".

EL ESPAÑOL publicó que Mohamed VI le encargó liderar la operación para llevar la final del Mundial de 2030 a Casablanca. Reuters informó además que, durante la actual crisis, Lekjaa estuvo entre los dirigentes africanos que respaldaron a Infantino.

Aziz Akhannouch: la pata gubernamental

Aziz Akhannouch es el jefe del Gobierno de Marruecos y representa la pata institucional de la relación del país con la FIFA. Ha participado personalmente en varios de los acuerdos y encuentros clave con Infantino.

Aziz Akhannouch, presidente del Gobierno de Marruecos, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. José Luis Roca

En diciembre de 2024 firmó junto a Infantino y Lekjaa el acuerdo para instalar en Rabat la oficina de FIFA África. La propia FIFA confirmó que el pacto fue suscrito también por el Gobierno marroquí.

En septiembre de 2024 se reunió con Infantino en Nueva York para hablar del Mundial de 2030 y de los cinco Mundiales femeninos Sub-17 adjudicados a Marruecos. Un año después volvieron a coincidir, junto a Pedro Sánchez y Paulo Rangel, para abordar los preparativos del torneo.

Youssef Amrani: la ficha en EE. UU.

Antes de ser el embajador de Marruecos en Estados Unidos, Youssef Amrani ejerció con ese mismo cargo en Sudáfrica. Es una de las piezas clave para Mohamed VI, que incluso lo designó como Encargado de Misión en el Gabinete Real.

El embajador del Reino en Estados Unidos, Youssef Amrani, en Atlanta. Cedida

Después de realizar ese trabajo en Sudáfrica, en un entorno complejo y hostil, Amrani partió para continuar con la labor en Estados Unidos.

Desde Washington ocupa una posición clave en la diplomacia marroquí hacia Estados Unidos, uno de los socios estratégicos del Reino.

Chakib Benmoussa: el "arquitecto del nuevo Marruecos"

Chakib Benmoussa, en su momento, era reconocido por Mohamed VI como el arquitecto del "nuevo Marruecos". Para ello, fue el presidente de la Comisión Especial sobre el Modelo de Desarrollo.

Chakib Benmoussa, ex ministro del Interior de Marruecos Cedida

Con esa responsabilidad se encargó de diseñar una hoja de ruta económica, social, educativa y en deportes para su país en las próximas décadas.

Justamente, en medio de ello, el político coincidió en 2023 con Infantino en la entrega de los Premios a la Excelencia de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Ruanda.

En ese entonces, Benmoussa acudió en representación institucional del rey Mohamed VI para recoger el galardón otorgado al monarca marroquí.

Nasser Bourita: la cara visible

Nasser Bourita se ha convertido en una de las caras más reconocibles del gabinete de Marruecos durante la última década. Entre sus logros está el regreso de Marruecos a la Unión Africana en 2017, la firma de los Acuerdos de Abraham y la apertura de consulados en distintos países en el Sáhara Occidental.

Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores. Organicación para el fomento de los Estudios Internacionales.

Actualmente ejerce como ministro de Exteriores y él fue el principal anfitrión durante la primera visita de trabajo que hizo Infantino a Marruecos en 2021.

En ese entonces, el diplomático tuvo una reunión en Rabat junto a Infantino y Fouzi Lekjaa para trazar la hoja de ruta institucional, y convertir a Marruecos en el "centro neurálgico del desarrollo del fútbol africano", además de potenciar el fútbol femenino en el continente.

Rachid Talbi Alami: una figura institucional

Rachid Talbi Alami es una de las figuras institucionales más importantes en Marruecos. Incluso, ha ocupado el cargo de Presidente de la Cámara de Representantes.

También es uno de los líderes históricos de la Agrupación Nacional de los Independientes, el partido liberal que lidera el gobierno marroquí con el primer ministro Aziz Akhannouch.

En 2017 era el ministro de Deportes y fue una figura de peso frente a la FIFA. Incluso, él fue el encargado de presidir el primer acto al que Infantino acudió.

El presidente de la Cámara de Representantes (cámara baja), Rachid Talbi Alami (i) y el presidente de la Cámara de Consejeros (cámara alta), Naam Miyara (d) Efe

Durante ese evento, Talbi Alami fue el encargado de leerle públicamente la carta oficial y los mensajes estratégicos enviados por el rey Mohamed VI a Infantino.

Mouad Hajji, la mano derecha

Mouad Hajji es odontólogo de formación. Sin embargo, ha sido una de las figuras más importantes en la burocracia deportiva. Una muestra de ello es el nombramiento como Secretario General de la CAF en 2019 y también haber sido directivo de la Real Federación de Fútbol de Marruecos.

Mouad Hajji, ocupó el cargo de secretario general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Cedida

Entre 2019 y 2020, la CAF sufría denuncias por presunta corrupción. En ese entonces, él fue el enlace operativo entre la FIFA y el fútbol africano.

En su momento, trabajó codo con codo con Infantino durante la intervención de la FIFA a la gestión de la CAF para las auditorías y reformas de gobernanza.

Sin embargo, en 2020 dimitió alegando "motivos personales", pero su paso habría cimentado las bases operativas de Marruecos.