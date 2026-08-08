Milagros Tolón, la ministra que Sánchez aupó contra Page, ante la 'guerra' del Mundial: "En el fútbol hay demasiado hombre"

A Milagros Tolón le ha tocado defender uno de esos asuntos que permiten a una ministra de Deportes abandonar durante unas semanas el terreno relativamente previsible de las federaciones, las subvenciones y las competiciones para entrar de lleno en la política de Estado.

España quiere organizar la final del Mundial de fútbol de 2030 y Marruecos también. La FIFA asegura que todavía no ha tomado una decisión y ha desmentido que su presidente, Gianni Infantino, haya prometido el partido a Rabat, pero la disputa ha alcanzado ya al Gobierno, a sus socios y a la oposición.

El PP remitió este viernes una carta a Tolón para exigir explicaciones y reclamar que España abandone incluso la organización si el encuentro decisivo termina jugándose en Marruecos.

Pedro Sánchez y Milagros Tolón. Óscar Huertas.

La destinataria de esa presión es una política que durante años se movió fundamentalmente en los márgenes de Toledo y Castilla-La Mancha y que Pedro Sánchez terminó colocando en diciembre de 2025 al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Una final en disputa

Tolón, de 58 años, llevaba meses diciendo que la final debía jugarse en España. En abril aseguró que el Gobierno trabajaría para conseguirlo; en julio, cuando comenzaron a circular con más fuerza las informaciones que situaban a Marruecos por delante en la carrera, rebajó su alcance: "No hay nada, son informaciones que salen, no son oficiales".

Tres meses antes de que la pelea por la final terminara situándola en el centro de la presión política, Tolón había reconocido en un desayuno informativo que el fútbol era una de las cuestiones más difíciles que había encontrado desde su llegada al Ministerio.

La ministra de Educación, Milagros Tolón, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el presidente del Club Siglo XXI, José María Barreda, durante la celebración del almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI. Alberto Ortega / Europa Press.

"¿Y sabe por qué? Porque hay demasiado hombre", respondió, antes de celebrar que el fútbol femenino tuviera "cada vez más fuerza". La frase, pronunciada en tono distendido, levantó entonces una polémica considerable.

Ahora el problema de Tolón con el fútbol tiene otra dimensión: Marruecos aspira a quedarse con la final y la oposición acusa al Gobierno que ella representa de llegar tarde a una batalla que se libra en los despachos.

Esta semana ha endurecido el mensaje. "Queremos que sea en nuestro país porque lo merecemos", afirmó después de que The Times publicara que Infantino habría ofrecido la final a Marruecos a cambio de apoyos para continuar al frente de la FIFA, algo que la organización niega.

La reunión prevista con la FIFA en septiembre será uno de los siguientes pasos de una negociación en la que el Gobierno español pretende preservar el peso que reclama dentro de una candidatura compartida con Portugal y Marruecos.

Bastión ante Page

La crisis coloca a Tolón en un escenario considerablemente más grande que aquel en el que construyó su carrera. Nació en Toledo en 1968, estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense y Magisterio en Castilla-La Mancha y trabajó como profesora de educación de adultos antes de dedicarse por completo a la política.

Entró como concejala en el Ayuntamiento en 2003, pasó por las Cortes autonómicas y en 2015 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Toledo, cargo que ocupó durante ocho años. Después vendrían brevemente el Congreso, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y, finalmente, el Consejo de Ministros.

Ese ascenso tampoco puede entenderse sin Pedro Sánchez. Tolón ha sido durante años una de las dirigentes más inequívocamente alineadas con el secretario general del PSOE dentro de una federación dominada por Emiliano García-Page, probablemente el presidente autonómico socialista que con mayor frecuencia ha discutido públicamente las decisiones de Moncloa.

En una imagen de archivo, Rodríguez, Tolón, Page y Sánchez. E. E.

Ambos, Page y Tolón, se conocen desde jóvenes y sus trayectorias tienen Toledo como punto de partida, pero con el tiempo acabaron representando posiciones muy distintas dentro del partido: él respaldó a Susana Díaz en la batalla interna del PSOE y después se convirtió en crítico habitual del sanchismo; ella entró en la Ejecutiva Federal, presidió el Comité Federal y mantuvo su lealtad al presidente incluso cuando hacerlo suponía enfrentarse al aparato regional.

La tensión quedó especialmente expuesta en 2023. Tras las elecciones municipales, en las que Tolón fue la candidata más votada en Toledo pero perdió la Alcaldía por el acuerdo entre PP y Vox, Ferraz intervino en la elaboración de las listas al Congreso y la situó como número uno por la provincia frente al candidato inicialmente defendido por el PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, mano derecha de Page.

En aquel Comité Federal, que el presidente autonómico decidió no respaldar con su presencia, Tolón pidió unidad y advirtió de que ningún dirigente socialista debía convertirse en el "tonto útil de la derecha".

Ella negó después que estuviera refiriéndose personalmente a Page y resumió su posición con una frase que explicaba bastante bien su lugar dentro del partido: "Soy leal a Pedro Sánchez. Eso no significa ser sumisa".

Sánchez mantuvo aquella apuesta. Después de las generales, Tolón pasó por el Congreso y en diciembre de 2023 fue nombrada delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Dos años después, cuando Pilar Alegría abandonó Educación, el presidente la llevó al Consejo de Ministros.

El movimiento elevó a una dirigente con larga experiencia institucional pero sin trayectoria nacional comparable a la de otros miembros del Ejecutivo y convirtió a una de las figuras más identificadas con Ferraz en la representante del Gobierno dentro del territorio político de Page. El BOE oficializó su nombramiento el 22 de diciembre de 2025.

Crisis mundialista

Ahora la discusión es otra. Tolón preside la Comisión Interministerial creada para preparar el Mundial, una maquinaria en la que participan numerosos departamentos del Gobierno y que debe coordinar desde la seguridad y las infraestructuras hasta el transporte, los alojamientos o la tecnología.

España aporta la mayor parte de las sedes de la candidatura y considera que ese peso, unido a su tradición futbolística y a su capacidad organizativa, debería permitirle albergar la final. La decisión última pertenece a la FIFA.

La política española, entretanto, ha entrado de lleno en el terreno de juego. Sumar y Vox han reclamado revisar la presencia de Marruecos como organizador tras la crisis migratoria de Ceuta, mientras el PP ha decidido centrar su presión en la sede de la final y ha colocado a Tolón como interlocutora directa.

Nico Williams junto a Milagros Tolón y Rafael Louzán. X

El Gobierno insiste en mantener la candidatura conjunta y en trabajar para que el Mundial sea "un éxito", pero su ministra de Deportes lleva meses comprometiéndose públicamente con un objetivo mucho más concreto: que el último partido se juegue en España.

Para quien hizo casi toda su carrera política a pocos kilómetros del Palacio de Fuensalida, el despacho desde el que García-Page gobierna Castilla-La Mancha, el recorrido ha terminado conduciendo a una negociación con la FIFA, Marruecos y Portugal.

Tolón llegó al Gobierno después de años representando al sanchismo en una de sus federaciones territorialmente más incómodas.

Ocho meses después de convertirse en ministra, la disputa por el Mundial le ha proporcionado un examen distinto: defender ante la FIFA que el mayor acontecimiento deportivo que organizará España en los próximos años termine, también, en un estadio español.