El Cártel de Jalisco se asienta en la costa catalana con 'cocineros' de metanfetamina disuelta en líquido: "Llevan aquí tres años"

Cuando la Policía Nacional entró el pasado 10 de julio en una finca aislada de Lleida, el laboratorio ya estaba funcionando. Una parte de la metanfetamina permanecía disuelta en miles de litros de aroma artificial de vainilla; otra había comenzado a pasar por los procesos de extracción, purificación y cristalización necesarios para devolverla a su forma comercial.

El hallazgo principal se extendía mucho más allá de aquella instalación: el Cártel Jalisco Nueva Generación había conseguido montar en Cataluña una cadena logística completa, desde la recepción de un contenedor procedente de México y su almacenamiento en la provincia de Barcelona hasta el traslado de la mercancía a una nave intermedia y, finalmente, al laboratorio oculto en el interior.

Fuentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra consultadas por EL ESPAÑOL describen la situación como una infiltración del cártel en la costa catalana, construida durante al menos tres años mediante grupos reducidos, emisarios mexicanos y acuerdos con delincuentes establecidos en Europa.

Su presencia adopta la forma de empresas de transporte, almacenes, naves industriales, alquileres rurales y carreteras que conectan el litoral con fincas suficientemente apartadas para manipular toneladas de sustancias químicas. En lugar del dominio armado que ejerce en algunas regiones de México, aquí emplea una estructura discreta que se integra en la economía ordinaria y aprovecha su movimiento.

La última operación, desarrollada por la Policía Nacional junto con la Oficina Antiestupefacientes de Francia, comenzó a principios de junio, cuando las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México cuyo destino final era España.

La investigación partió de una Orden Europea de Investigación emitida por las autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. En la documentación del cargamento figuraban cerca de 12.700 kilos de aroma líquido de vainilla.

En el interior viajaban disueltas más de 2,5 toneladas de metanfetamina. La vigilancia permitió seguir la mercancía hasta una empresa logística de la provincia de Barcelona, después hasta una nave industrial y, por último, hasta la finca de Lleida.

Imagen este miércoles en el Complejo policial de La Verneda de Barcelona , en que en una comparecencia ante los medios se ha informado de que la policía ha desarticulado en Cataluña una rama del Cártel Jalisco dedicada al tráfico internacional de metanfetamina camuflada en líquido de vainilla. Marta Pérez / EFE.

Siete registros —cinco en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Lleida— terminaron con 13 detenidos, doce de ellos enviados a prisión, y con la incautación de 2.400 kilos de metanfetamina, incluidos 1.600 que continuaban ocultos en la vainilla. Interior considera que se trata de uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación localizados hasta ahora en Europa.

El método exigía asentarse. La metanfetamina puede transportarse disuelta en una mercancía líquida legal, pero en destino hacen falta instalaciones y personal especializado para separarla, depurarla y cristalizarla. El sistema reduce la apariencia del envío ante los controles aduaneros y traslada una fase esencial del negocio al país receptor.

La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas advirtió en junio de 2026 de que las grandes incautaciones de metanfetamina de origen mexicano revelan el uso de Europa como zona de tránsito hacia otros mercados y de que el tratamiento de estimulantes sintéticos se está extendiendo a más países de la Unión.

Irrupción en Barcelona

La finca de Lleida confirma con toneladas y detenidos una historia que había comenzado mucho antes de la nota oficial. En 2024, durante una investigación sobre la expansión de los cárteles mexicanos en España, EL ESPAÑOL localizó a un ingeniero químico que había trabajado para esta misma rama del CJNG y que viajó desde México a Europa en 2023 para levantar un laboratorio cerca de la costa catalana.

Fue nombrado Juan Francisco para proteger su identidad. Salió de Ciudad de México en un vuelo comercial, llegó a París y continuó en tren hasta un punto situado, según su relato, "a unas dos horas de Barcelona". Allí lo condujeron a una casa de campo donde ya estaban preparados los bidones, extractores, hornos y productos que había solicitado desde México.

Juan Francisco llegó como técnico. Había estudiado ingeniería farmacéutica, trabajado en la industria legal y aprendido después a fabricar metanfetamina en laboratorios clandestinos de Jalisco, donde se ganó el apodo de "El Inge". Su misión consistía en reproducir el conocimiento químico acumulado por el cártel y adaptarlo a una infraestructura financiada y protegida por socios europeos.

"Escogimos Barcelona porque sólo vas dos años a la cárcel si te detienen", contó. Su cálculo penal era impreciso, pero expresaba la valoración de la organización: un negocio de márgenes extraordinarios podía desarrollarse en España con una exposición personal que sus operadores consideraban menor que en México.

Cadena de mando

En aquella célula, según su testimonio, los mexicanos aportaban la fórmula y el control del producto; ciudadanos españoles facilitaban empresas, compras, viviendas y movimientos; albaneses e italianos ofrecían conexiones para distribuir la mercancía.

El laboratorio podía desaparecer después de una producción, los químicos regresar a México y los intermediarios cambiar de nave sin que la estructura general quedara desactivada. Europol lleva años observando esta cooperación entre redes mexicanas, que suministran droga y especialistas, y organizaciones europeas que proporcionan infraestructura local y rutas de distribución.

El esquema se reparte por tareas. Un grupo recibe el contenedor, otro almacena la mercancía, un transportista la mueve, un químico recupera la droga y una red distinta se ocupa de colocarla. Los emisarios mexicanos permanecen durante periodos cortos, con documentación limpia y una explicación turística o profesional para el viaje.

Imagen este miércoles en el Complejo policial de La Verneda de Barcelona , en que en una comparecencia ante los medios se ha informado de que la policía ha desarticulado en Cataluña una rama del Cártel Jalisco. Marta Pérez / EFE.

Las empresas implicadas pueden conservar actividad legal, los inmuebles cambian de arrendatario y cada participante conoce sólo la parte imprescindible.

La costa catalana ofrece un tejido logístico conectado con el comercio internacional, almacenes y polígonos donde un movimiento de mercancías puede confundirse con miles de operaciones legales, carreteras rápidas hacia Francia y hacia el resto de España y un interior agrícola e industrial donde alquilar una finca sin atraer una atención inmediata.

En esta operación, Barcelona concentró la recepción y el almacenamiento inicial; Lleida acogió el laboratorio; Tarragona completó el mapa de domicilios, detenciones y registros. El recorrido desde el litoral hacia el interior reproduce la distribución de funciones que necesita una célula dedicada a mover y recuperar droga a escala industrial.

Los mejores

Los Mossos mantienen más de una línea de investigación relacionada con operadores vinculados al CJNG y con la llegada de especialistas mexicanos para asesorar laboratorios de drogas sintéticas, según las fuentes consultadas. "Son los mejores en esto de cocinar y ocultar. Les seguimos de cerca, pero es cierto que sus métodos son nuevos para Europa y cada vez más perfeccionistas", subraya un investigador jefe del cuerpo.

Algunas pesquisas han identificado compras anómalas de productos químicos, alquileres de casas rurales y desplazamientos de personas asociadas a redes internacionales; otras aún no han reunido pruebas suficientes para traducirse en detenciones. La dificultad consiste en demostrar la relación orgánica con el cártel cuando los participantes locales aparecen separados, utilizan intermediarios y evitan referencias directas a Jalisco.

La dimensión española de esta estrategia quedó expuesta en noviembre de 2025 con la Operación Oyamel. La Policía Nacional, la DEA y las autoridades neerlandesas anunciaron entonces la caída de la "oficina" del CJNG en España, una red con 20 detenidos que introducía cocaína y metanfetamina oculta en maquinaria industrial y utilizaba fincas de Madrid, Ávila y Toledo para almacenarla.

Fueron intervenidos 1.870 kilos de cocaína, 375 de anfetamina, armas, vehículos, dinero y plata. Entre los investigados había objetivos prioritarios para Estados Unidos, miembros de la Camorra y un empresario español que proporcionaba sociedades y logística.

Aquella operación mostró la extensión nacional del cártel, pero la investigación de Cataluña permite observar su especialización. En la costa se ha consolidado un corredor capaz de recibir mercancía mexicana, esconderla detrás de operaciones comerciales y conducirla hasta instalaciones preparadas para recuperar metanfetamina a escala industrial.

Integrantes del CJNG, en el estado de Michoacán, México. Cuartoscuro.

La presencia de "cocineros" convierte el territorio en una fase activa del proceso y establece una relación más estable entre el proveedor mexicano y sus socios europeos. Juan Francisco explicó, además, que su laboratorio podía desmontarse en pocos días. Los productos se guardaban en otra vivienda, la maquinaria no identificaba a su propietario y cada socio mantenía una distancia calculada respecto al resto.

Él regresó a México cuando surgieron problemas con los pagos y después abandonó el entorno del cártel. Desde su refugio en un tercer país, describió el funcionamiento del CJNG con una frase: "No trabaja con oficinas, trabaja con sombras".

La operación de la vainilla permite enumerarlas ahora con precisión: una empresa logística en Barcelona, una nave de transferencia, domicilios en Tarragona, una finca de Lleida, trece detenidos y casi dos toneladas y media de metanfetamina.

El golpe policial ha desmantelado esa infraestructura y ha enviado a prisión a la práctica totalidad de sus presuntos integrantes. Las investigaciones abiertas y el relato del primer químico localizado por este periódico sitúan el caso, sin embargo, dentro de un proceso más amplio.

El CJNG encontró en la costa catalana una puerta de entrada, colaboradores capaces de moverse dentro de la economía legal y lugares donde completar el tratamiento de la droga lejos de México. La finca de Lleida fue el último eslabón visible de una cadena que, en realidad, llevaba años instalándose.