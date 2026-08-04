Casi 5.000 inmigrantes siguen en Ceuta pese a que el Gobierno ve normalidad: "Hay riesgo de incendios, robos e insalubridad"

Ceuta trata de recuperarse de la crisis que ha sufrido estos días con la entrada masiva de en torno a 80.000 inmigrantes a lo largo de la semana anterior, según barajan cifras de la Ciudad Autónoma.

Pero lejos de las declaraciones del Gobierno central en las que afirman que el territorio africano está de camino a recuperar la normalidad, fuentes del Ejecutivo autonómico afirman de forma tajante que "no es así".

"No hay una vuelta a la normalidad ahora mismo. Todavía tenemos una bolsa de entre 3.000 y 5.000 personas. Algunos de ellos se van a quedar aquí, no se van a ir", aseguran.

Un asentamiento de migrantes en Ceuta, este lunes. Antonio Blanco EL ESPAÑOL

Asimismo, son incapaces todavía de hacer una estimación exacta sobre el valor económico que ha supuesto el frenazo de las actividades estas últimas jornadas: "Teníamos la Feria de Ceuta, este fin de semana se iban a celebrar las fiestas patronales y no las hemos podido llevar a cabo. Además, muchos comercios han estado cerrados por el temor que ha generado la entrada masiva de personas sin control".

Únicamente adelantan que el valor de las pérdidas va a alcanzar "cifras millonarias".

EL ESPAÑOL-Invertia ha hecho una aproximación basándose en el PIB anual de Ceuta, que es de unos 1.932 millones de euros. Tomando esta referencia, la economía ceutí habría perdido, haciendo un cálculo bruto, unos 10,6 millones de euros.

Todo esto sin tener en cuenta que la actividad comercial del territorio se está desarrollando de manera irregular. Tanto por la presencia de miles de irregulares en sus calles como por la cancelación de sus citadas fiestas patronales.

Por su parte, los propios empresarios ceutíes consideran que todavía es pronto para valorar el impacto de la crisis migratoria en la economía de la ciudad autónoma, que ha estado paralizada en torno a dos días (exceptuando determinados servicios digitales).

En esta línea, CEOE, Cepyme, ATA y la Cámara de Comercio de España reclaman al Gobierno que garantice la seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria para que se pueda normalizar la actividad económica y que se pongan en marcha ayudas públicas por las posibles pérdidas provocadas.

Tres riesgos

Más allá de estas pérdidas económicas, las mismas fuentes del Gobierno ceutí alertan a este diario que la existencia de una bolsa de personas en situación irregular sin identificar genera tres riesgos para la ciudad.

"Uno de los más importantes es el de incendios. Muchas de estas personas no caben en el CETI, y por lo tanto se asientan en las inmediaciones. Se trata de una zona de monte, arbolada. Y tenemos riesgo de incendio, en julio hemos estado en alerta naranja y roja. El problema estriba en que estos asentamientos la gente termina haciendo fuegos", explican.

"También está el riesgo relativo a la propia seguridad, porque aquellas personas que no pueden garantizar sus necesidades básicas necesitan cubrirlas de todas las maneras posibles, y eso lleva a que se produzcan robos", amplían.

"El tercer riesgo es relativo a la limpieza y la salubridad relativos a estos asentamientos, donde no se puede garantizar que existan unas mínimas condiciones higiénicas", concluyen.

Respecto a qué va a ocurrir con los inmigrantes que aún no han abandonado la ciudad autónoma, detallan: "Se le está indicando a estas personas que lo mejor que pueden hacer es volver a Marruecos, muchos llegaron convencidos de que tras cruzar Ceuta ya tendrían vía libre para entrar en España y no es así, son bulos. La mayoría han abandonado la ciudad por su propio pie. De hecho, a quienes expresan que se quieren marchar se les acompaña a la frontera".

"En una futura fase se va a intentar forzar a que se marchen, pero eso dependerá de Interior", exponen desde el Ejecutivo ceutí.

Pero el caso de los menores es muy diferente: "En 10-12 días hemos pasado de tener 180 menores en centros de acogida a 862. Y entendemos que hay muchos que aún no están atendidos".

P.— ¿Los menores que han accedido estos días no van a ser repatriados?

R.— Exactamente, una vez que la Policía los reseñe y se empiecen las labores de identificación, la ciudad hace la acogida formal y deberán ser trasladados a centros peninsulares en aplicación del Real Decreto de Contingencia Migratoria. No es algo inmediato, son un par de meses, tres, en el mejor de los casos.

Aquellos menores que no hayan salido de la ciudad estos días como han hecho tantos inmigrantes, en el momento que las Fuerzas de Seguridad los identifican, son trasladados a los centros de acogida, y ahí empieza el procedimiento administrativo de tutela, de acogida. Tras eso, en función de su situación, son trasladados en un futuro a centros peninsulares.

Desempleo en Marruecos

Según un informe realizado por la firma de asesoría e investigación económica Oxford Economics, la imagen de masas de jóvenes convencidos de que carecen de futuro en su país "amplifica las preocupaciones sobre el desempleo": "El paro juvenil [de 15 a 24 años] se sitúa en el 29%, y 2,9 millones de marroquíes menores de 30 años no están empleados ni cursan estudios ni reciben formación".

Esta entidad internacional aspira a que la campaña de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán en septiembre en el país alauita se centre en gran medida en la creación de empleo. No en vano, recuerda que "la exclusión económica de amplios sectores de la población marroquí representa lo que el rey Mohamed VI denominó en su discurso del Día del Trono del año pasado 'un Marruecos que avanza a dos velocidades'".

"Esperamos cierta capacidad de respuesta del Gobierno [marroquí] en forma de programas continuados de desarrollo territorial y redes de protección social. El riesgo de un movimiento de protesta desestabilizador sigue presente", concluye Oxford Economics.

Una multitud de migrantes asentados en las calles de Ceuta, este lunes. Antonio Blanco EL ESPAÑOL

Respecto al cruce masivo de la frontera, la firma de asesoría contextualiza que los intentos de entrar a nado "suelen verse disuadidos por la presencia de los servicios de seguridad marroquíes a lo largo de un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros entre la propia valla fronteriza y las playas de Fnideq".

No obstante, detalla que "el jueves, esa presencia no resultó disuasoria, y hubo informaciones sobre laxitud por parte de los gendarmes, interpretadas en redes sociales como prueba de que el cruce era un ataque de Marruecos contra España".

"Algunos, especialmente en Argelia, consideraron que Rabat estaba castigando al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su visita a Argel el 20 de julio. Otros pensaron que Rabat conspiraba con sus aliados, Estados Unidos e Israel, para castigar a Sánchez por reconocer el Estado de Palestina en mayo de 2024 y por sus expresiones de apoyo a los palestinos desde entonces", añaden.

"Los sectores más duros en materia migratoria en Europa afirmaron que Sánchez había sido demasiado blando con la inmigración", prosiguen. "Otros señalaron la intención de Marruecos de reclamar Ceuta y Melilla a España, considerándolos los últimos restos de territorio colonizado en su suelo".

En este sentido, desde Oxford Economics ponen el acento en que el jueves por la tarde "tomó forma en redes sociales una narrativa según la cual mantener estos enclaves africanos resulta más problemático que beneficioso para España. Es posible que Marruecos estuviera señalando su exasperación ante España por tener que ayudar a vigilar la frontera desde su lado".

"La teoría de que una red de agentes marroquíes, estadounidenses e israelíes desempeñó algún papel no es demasiado descabellada como para descartarla", reconocen desde la entidad internacional.

"Sin embargo, si eso forma parte de la explicación, la trama debió excluir a nodos importantes del Ministerio del Interior, que reaccionó el jueves por la tarde y el viernes. Tres aviones Hércules trasladaron refuerzos de personal desde el resto del país, y se fletaron autobuses para devolver a los migrantes repatriados a sus localidades de origen en Marruecos", concluyen.