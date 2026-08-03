Eva Ferrer y Manuel Grau, los catalanes que le dieron 2 M a la esposa de Petro en campaña: "Un matón vino a buscarme"

Los escándalos por presuntos hechos de corrupción no dejan de sacudir al gobierno de Gustavo Petro. A pocos días de que su mandato termine en Colombia, se revelaron audios de la catalana Eva Ferrer, quien fue la mano derecha de la primera dama Verónica Alcocer, en los que relata presuntos hechos de corrupción a los cuales estaría vinculado el empresario español Manuel 'Manel' Grau.

No es la primera vez que los nombres de ambos circulan. Al igual que el del asesor catalán de Petro, Xavier Vendrell.

Los audios filtrados de la catalana Ferrer detallan una "banda de criminales", testaferros, recursos públicos desaparecidos, un elevado costo de vida por parte de Alcocer en el extranjero, bolsas llenas de dinero en la Casa de Nariño, entre otras cosas.

Antes de llegar a ese punto, también es necesario conocer la raíz. Ferrer fue la mano derecha de Alcocer desde 2021, cuando empezó a crearle una marca personal. Un año después, cuando Petro ganó las elecciones, ella obtuvo la nacionalidad, al igual que Manel Grau, en tiempo récord.

Ambos aterrizaron en Colombia. Ella, en ese momento, fue nombrada consejera para la Reconciliación, mientras que Grau trabajaba de la mano de Alcocer.

Ruptura

Ella estuvo en el gobierno de Petro hasta que tuvo una pelea con Alcocer en 2023. Tardaron casi dos años en reconciliarse y el evento que lo confirmó fue en julio de 2025, cuando la nombraron asesora del Dapre.

De esta forma, Ferrer ha estado en las entrañas del gobierno de izquierda de Gustavo Petro en Colombia. Ha visto, sin excepción, lo que se mueve dentro de la Casa de Nariño.

"A Verónica Alcocer le dieron 2 millones de euros en la campaña (2022). Manel se los dio. Es que yo lo sé", se escucha en uno de los audios filtrados.

Esa deuda, hasta la fecha, no habría sido saldada, lo que ha generado la molestia de la exasesora de Alcocer.

"Yo sé que con otra persona, en España... (sic). Cuando me han llegado aquí... Con matones, ¿vale? La pregunta es esa. ¿Cómo habéis dejado que esto se alargue tanto teniendo el dinero?", asegura en los audios revelados por la Revista Semana.

En esos archivos filtrados, Ferrer relata que los gastos mensuales de Verónica Alcocer son elevados. "El modo de vivir de la señora... El gasto es de 50.000 euros mensuales", asegura.

También explica que ella cobraba por cada reunión a la que asistía. "Le gusta viajar, le gusta tocar dinero. Le gusta tener una cohorte alrededor que le haga la ola".

"Insoportable"

Ferrer expresa que el encargado de estar siempre con Alcocer es Manel Grau. Incluso, esto ha sido constatado en diversas ocasiones cuando ambos fueron vistos entrando en tiendas de lujo en Estocolmo.

"Manel... este también me dijo: 'bueno, qué sueldo'. Y después, pensando, le digo: 'Es que no hay dinero que pague aguantar a Verónica'. ¿Es que aguantar a esa señora? Dios. No hay dinero que aguante a esa señora. Yo siempre le he dicho a Manel que ojalá le estén saliendo mil negocios y gane mucha pasta", dice otro de los audios filtrados.

El papel de Ferrer, en este punto, es uno de los más importantes. Sin que se sepa cómo se filtraron sus audios, ni quién lo hizo, estos están siendo una pieza fundamental para entender el trío de catalanes que rodeó uno de los gobiernos más polémicos de Colombia.

Recientemente se conoció la renuncia de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, la petrolera más importante de Colombia, en medio de varios presuntos actos de corrupción y la supuesta disposición de él para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Sobre eso, Ferrer asegura que Verónica Alcocer le habría impuesto el ingreso de determinadas personas dentro de la petrolera e incluso de unos presuntos testaferros.

"Le dije el otro día a Vendrell: '¿Cómo le haces tú eso a un amigo? Un amigo no te pone de firmona'", comenta al respecto.

Además, afirma que "Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales".

Adicionalmente, asegura que le ha sacado información a Manel y que ya sabe "quién es el testaferro" de él. "Es el italiano. Del italiano depende él de todo".

Cajas de dinero

Otra de las revelaciones hechas por Ferrer habla sobre millonarias sumas de dinero escondidas en bolsas y cajas, aparentemente en la Casa de Nariño.

“Dinero en cajas y bolsas, de ella (presuntamente en referencia a Verónica) y Carolina Plata. O sea, nunca he visto la caja, pero yo sé que la han visto porque hay una amiga que estuvo viviendo con ellos. Dice: ‘Eva, ahí entraban bolsas’. Pues las cajas están llenas”.

También menciona que en repetidas ocasiones le ha cobrado el dinero del préstamo a Verónica Alcocer, pero que "ella no paga. Dice: 'Eva, no he cobrado. Ya lo arreglaremos'".

En medio de ese proceso, entre 2022 y 2023, Ferrer estuvo ejerciendo en consejerías en la Presidencia. Se encargaba de asesorar al presidente y también de coordinar políticas públicas.

"Sabemos que de la Consejería han desaparecido 1.000 millones de pesos (aproximadamente 300.000 euros). En cash. ¿Quién los tiene? ¿Dónde están? Los proyectos que han hecho en la Consejería son chimbos. Cobran de los puestos que han colocado. Cobran como los tres cerditos. Y que cobran de las operaciones grandes", asegura.

Sobre el rol de 'Manel', Ferrer comenta que él fue el encargado de pagar a asesores de Verónica unos estudios de opinión. "Ha pagado las bodegas. Te hablo que a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas, pago en movilizaciones, que a lo mejor eso sí queda por contratos y tal".

Y nuevamente reafirma su idea: "Sabemos que 'Manel' ha pagado a los asesores de Verónica".

De momento, ni Gustavo Petro ni Verónica Alcocer se han pronunciado al respecto. Pero esto suma un nuevo escándalo a la primera dama. Ya en 2023, el hijo del presidente, Nicolás Petro, le dijo a la Fiscalía que ella está presuntamente relacionada con coimas, contratos y burocracia.