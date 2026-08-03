El enigma de Onda, el pueblo de Castellón afectado por los incendios en el que ha tocado la Lotería y "nadie sabe nada"

Parece sacado de una película, pero ha pasado en la vida real. A veces el destino es caprichoso y este sábado la suerte ha estado del lado de los que han sufrido con los incendios hace apenas unos días.

Y, es que, este sábado en la localidad de Onda (Castellón) ha tocado íntegramente el primer premio extraordinario de la Lotería Nacional, algo que los vecinos no hubiesen llegado si quiera a imaginar hace tan solo unos días cuando las llamas se aproximaban a la localidad.

La suerte ha estado de su parte después de vivir días de angustia y tensión a causa de los incendios del Vall d'Uixó que han afectado a parte de su territorio municipal.

Un rayo de luz en mitad del sufrimiento y de la angustia que ha vivido la gente de esta zona de Castellón en las últimas semanas.

"Me das tú la noticia", decía a EL ESPAÑOL la alcaldesa de esta localidad, Carmina Ballester Feliu.

Apenas se había conocido hacía unas horas que este municipio había sido agraciado.

Se trata del número 52305, que a partir de ahora será el décimo más significativo para esta localidad.

Los ganadores de este premio se llevan en total 150.000 euros por cada décimo que tengan, es decir, 1 millón 500 mil euros la serie.

Un gran pellizco que da un empujón a esta localidad, a Onda, y donde la alcaldesa todavía en shock después de recibir la noticia por EL ESPAÑOL dice al otro lado del teléfono emocionada: "Te agradezco mucho la llamada".

"Si es así, me das una alegría, de verdad", todavía lo pronuncia con algo de incredulidad y no es para menos después de lo que le ha tocado vivir estos últimos días.

Aunque la alcaldesa confiesa a EL ESPAÑOL que en el pueblo "no se comenta nada" de esto.

De la tragedia a la "alegría"

Un premio que es mucho más que dinero, en este municipio se traduce en una gran ilusión y un respiro después de la angustia y de la tragedia en la lucha contra el fuego.

Hace tan solo unos días la Generalidad Valenciana enviaba un Es-Alert a los móviles de los vecinos de Onda para informarles que el municipio iba a ser confinado a causa del humo que provocaba el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón).

La gente de esta localidad de 26.200 habitantes miraba al monte con preocupación al ver el avance virulento de las llamas del incendio hacia la localidad.

Las autoridades insistían en que no saliesen de sus casas, que se mantuviesen dentro pero ellos vivían con angustia estos momentos al ver de manera un tanto desesperada el avance de las llamas.

La impotencia se apoderaba de muchos de ellos porque veían que no podían hacer nada para tratar de extinguir el avance de este incendio que estaba activo junto a los otros focos de Madrid, Ávila y Toledo que tenían, también, una gran virulencia.

Sin embargo, este sábado la imagen es bien distinta. Los vecinos de Onda que han sufrido de forma constante durante varios días a causa del gran incendio del Vall d'Uixó miran al cielo y al horizonte de otra manera. Con un poco de esperanza.

Y, es que, el premio del sorteo extraordinario de agosto ha caído íntegramente en la localidad, en Onda.

En ese momento, la virulencia fue tal que amenazaba aproximándose al santuario de Santa Bárbara de Onda llegando a rodearle por las llamas.

Así, después de vivir esos episodios angustiosos, los vecinos que llevasen el 52305 pueden respirar un poco en mitad de la tragedia que ha acechado al municipio y que ha pasado una factura psicológica a todos los vecinos que tuvieron que vivir confinados con angustia el avance del fuego.

Un pellizco de esperanza que llega junto con la extinción del incendio gracias al trabajo constante de los medios aéreos y terrestres que han estado soltando agua para evitar que llegase al municipio y para extinguirlo cuando rodeaba la ermita.

200.000 euros por el incendio

La Diputación de Castellón ha aprobado en un pleno extraordinario dos convenios con 100.000 euros cada uno para Onda y Vall d'Uixó después de que fuesen afectados por el fuego.

El objetivo de esta ayuda no era otro que el de poder ayudar a paliar los gastos derivados del incendio que se declaró el 25 de julio.

La prioridad de Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, no es otra que la de "ser eficaces ante esta catástrofe", algo que considera "crucial".

Además, la Diputación ha habilitado más ayudas de 5.000 euros para cubrir los gastos derivados de la evacuación de los vecinos, aunque en el caso de Onda no se llegó hasta ese punto y los vecinos fueron confinados en sus domicilios hasta que pasó la peligrosidad con respecto al humo que se podía respirar en el ambiente.

Así, con esto lo que pretenden es que se contribuya a ayudar a los municipios afectados y que se recuperen del desastre ambiental lo antes posible.

Unas ayudas que han sido una bomba de oxígeno para estos ayuntamientos y que se suman a la alegría particular de los vecinos agraciados con el sorteo de la Lotería Nacional que deja 150.000 euros por cada décimo en el municipio en un momento fundamental para ellos tras la tragedia vivida.