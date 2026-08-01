Los 'Green Boys', los 'ultras' de Marruecos que entraron a Ceuta: "Abandonaron su país porque se sienten perseguidos"

El rostro de un joven todavía seguía mojado cuando pidió que le tomaran una fotografía en las calles de Ceuta. Sus brazos estaban levantados al cielo mientras sostenía orgulloso una bufanda de los 'Green Boys'.

Alrededor de su cintura también se puso la manta que le dieron de la Cruz Roja después de haberlo atendido cuando salió del mar. Él es uno de los más de 50.000 migrantes marroquíes que cruzaron a España.

Forma parte de los 'Green Boys', el principal grupo ultra del equipo de fútbol Raja de Casablanca de Marruecos. El grupo se fundó en el 2005 y ha destacado por sus cánticos que no son únicamente de fútbol sino también de protesta social.

Cantan contra la falta de oportunidades y la represión del Estado marroquí. Incluso, diversos estudios sobre el fenómeno ultra en ese país los sitúan como uno de los pocos espacios donde una parte de la juventud expresa públicamente su descontento contra el régimen, lo que ha provocado frecuentemente choques con las autoridades y restricciones dentro de los estadios.

Esa protesta suele estar dirigida a los abusos que vive la juventud en Marruecos. Adicionalmente, critican al rey Mohamed VI.

Fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL confirman que entre los miles de marroquíes que cruzaron a Ceuta hay algunos jóvenes vinculados a los 'Green Boys'.

Esto se corrobora porque el ultra antes mencionado no es el único que enseña orgullosamente una bufanda alusiva a este grupo.

Otra fotografía a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL muestra a un grupo de siete jóvenes, dos de los cuales levantan la bufanda de los 'Green Boys'. Entre ellos hay uno que, al igual que en el otro caso, lleva puesta la manta de la Cruz Roja.

De momento, se ha constatado que es un número reducido de ultras los que entraron y que no existe constancia de que llegaran a Ceuta con una organización o finalidad distinta al resto de migrantes.

Abandonar Marruecos

Los últimos días han sido críticos para Ceuta. Durante este tiempo gran parte de los comercios ha permanecido cerrado y los habitantes han estado prácticamente atrapados en sus residencias. "Nos han dejado abandonados a nuestra suerte", mencionó Abde, un taxista.

Esto también dejó ver a quienes cruzaron la frontera que Ceuta se convirtió en una ciudad fantasma ante el temor que sentían sus habitantes.

Se estima que, hasta el cierre de esta edición, más de 48.300 marroquíes habían vuelto a su país. Sin embargo, se desconoce si los ultras se quedaron en Ceuta.

Las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL les preguntaron a los ultras identificados por qué abandonaron Marruecos.

"Se sienten perseguidos y maltratados por las autoridades, además de que no encuentran expectativas de futuro en su país", aseguró la fuente policial.

Ese discurso coincide con el que desde hace años aparece en buena parte de la iconografía y las canciones del movimiento ultra marroquí, donde el fútbol se ha convertido también en una vía para canalizar el malestar social y político de muchos jóvenes.

Entre tanto, poco a poco las calles van quedando vacías. Ya no se escucha el estruendo ni los gritos de quienes irrumpieron en una tarde cualquiera.

Las persianas en Ceuta siguen abajo. La mayor parte de quienes habitan allí continúan con el temor de lo que sucede en el exterior, sin saber cuál es el momento en el que todo debería regresar a la "normalidad".