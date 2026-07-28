Cae 'El Gorreta', el delincuente "más peligroso" de Murcia con 10 órdenes de búsqueda: "Robaba casas de ricos"

'El Gorreta' estaba presente 'en todas las oraciones' de la Policía Nacional. Era el delincuente más buscado de la Región de Murcia porque no le temblaba el pulso a la hora de apretar el gatillo contra cualquier agente o persona envuelta en sus negocios turbios.

Prueba de ello es lo sucedido en San Pedro del Pinatar donde no dudó en abrir fuego sobre agentes del equipo conjunto de investigación que iba tras su pista, compuesto por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV).

Aquello ocurrió en mayo, en la turística localidad de la Costa Cálida, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que Jesús D.G., alias 'El Gorreta', de 30 años, estaba oculto en una vivienda de Lo Pagán.

De forma que se organizó un operativo para darle caza y fueron movilizados efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Valencia. "Estaba centrando su carrera delictiva en organizar robos con violencia, en casas habitadas por personas con un alto poder adquisitivo", tal y como recalcan fuentes de la Policía Nacional.

El perfil de 'El Gorreta' -según las mismas fuentes policiales- responde al de un delincuente multirreincidente, bravucón, violento y narcisista.

De hecho, le gusta salir en TikTok, como 'El Rebelde', repasando titulares de periódicos con sucesos por los que ha sido detenido o investigado, como el atropello de un guardia civil en el Puerto de la Cadena.

Incluso aparece quemando dinero; dándole al saco de boxeo; de juerga; alardeando de sus tatuajes, como un pistola en el pecho, o de collares y anillos de oro con un tema de Los Chichos de fondo, o junto a un Ford Mustang descapotable en las Gredas de Bolnuevo -declaradas Monumento Natural-.

La noche del viernes 22 de mayo, todo estaba listo para detener a 'El Gorreta' en Lo Pagán, pero este treintañero vendió tan cara su detención que casi se lleva a más de uno por delante. "No tuvo inconveniente en recibir a tiros a los agentes", tal y como subrayan las citadas fuentes policiales.

Desde entonces, la UDYCO y la UDEV fijaron su arresto como objetivo prioritario y no han parado hasta darle caza este lunes, sobre las once de la noche en Murcia. "Se obtuvo información que lo ubicaba en una vivienda del Polígono La Paz".

Jesús 'El Gorreta', este lunes, detenido por la Policía Nacional en el Polígono La Paz de Murcia.

Este lunes no se podía volver a escapar, como ocurrió en Lo Pagán, y la Jefatura Superior de Policía de Murcia desplegó un fuerte dispositivo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), con el apoyo de los drones de la Unidad de Medios Aéreos.

En las imágenes captadas por los drones, se aprecia a agentes con escudos balísticos, armas largas y cortas, apostados en la puerta del portal del bloque de pisos por si 'El Gorreta' hacía una de las suyas, pero sabía que lo tenía crudo. "No ofreció resistencia: estaba rodeado".

De esta forma, agarrado por cuatro agentes, se materializaba el arresto de Jesús, para ser introducido en un zeta que salió como una exhalación de La Paz: un barrio de la capital del Segura, marcado por la marginalidad y el tráfico de drogas.

"Le constan 10 órdenes judiciales y policiales de búsqueda y detención, por su implicación en graves hechos delictivos: dos tentativas de homicidio, robos con violencia en casas habitadas, vuelcos de droga a grupos criminales y otros delitos conexos", según subraya el subinspector de la Policía Nacional, Diego Seral.

"El implicado había protagonizado recientemente una peligrosa huida, en San Pedro del Pinatar, en la que habría efectuado varios disparos al ser interceptado por los investigadores de la Policía Nacional. Se trata de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de la Región de Murcia".

Lo previsible es que 'El Gorreta' ingrese en prisión cuando sea puesto a disposición judicial. Jesús ya conoce la sensación de estar entre rejas porque en 2020, por poner un ejemplo, fue detenido en Murcia con dinero en metálico, joyas y armamento, como un fusil K-47: un arma de guerra.

La Policía Nacional le intervino a Jesús 'El Gorreta', en el año 2020 en Murcia, varias joyas y un fusil K-47. CNP

Una de sus 'hazañas' más sonadas es el golpe a una joyería del centro comercial Nueva Condomina, perpetrado en 2021, cuando entró con otros ladrones pilotando por los pasillos un par de motos de gran cilindrada. Iban armados con un hacha y una pistola.

Las cámaras de seguridad grabaron ese atraco. En estos años, 'El Gorreta' se ha codeado con históricos de la delincuencia como 'El Conejo': el líder de una de las bandas más peligrosas de Murcia y que cumplió 4 años y medio de cárcel por 20 robos.

En su cuenta personal de TikTok, 'El Gorreta', o 'El Rebelde' como él mismo se autoproclama, saca pecho de su personalidad con frases que 'piden mármol' y parece poco interesado en cambiar su conducta, a pesar de haber estado una temporada a la sombra: "Siempre para arriba, sin mirar atrás".