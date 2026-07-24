Isabel Aaiún, la autora de 'Potra Salvaje' y jinete desde los 9 años que salvó a sus ocho caballos del fuego: "Nos libramos por poco"

"El fuego se quedó a 400 metros, no se ha quemado nada y los caballos están más tranquilos", cuenta a EL ESPAÑOL la cantante segoviana, Isabel Aaiún.

El incendio forestal de la Brieva empezó a coger fuerza y voracidad y se empezó a acercar al entorno de Sotosalbos donde tiene un establo con sus animales.

"El viento empezó a soplar hacia otro lado y yo me salvé, pero otros pueblos, no", explica la cantante a EL ESPAÑOL.

Ahora los vecinos de la zona han podido empezar a volver a sus casas, pero "sigue todavía alguna llama pequeña y al pasar por la zona se ve un paisaje desolador".

En el entorno de este municipio, han tenido suerte y "gracias a Dios, todo ha quedado en un susto", relata. Lo mismo ha pasado con los ganaderos de su zona que "han podido salvar a su ganado y estuvieron como auténticos héroes contribuyendo a apagar el fuego jugándose la vida".

Eso sí, considera que aunque "ha sido muy rápido y se han quemado más de 3.000 hectáreas, no ha sido nada comparado con el de Guadalajara".

Gracias a un bombero

Isabel Casado -así es el nombre de pila de la artista- tuvo la suerte de acercarse a la finca donde tiene los animales sobre las 15.00h.

En ese momento, "íbamos a ver a los caballos, vimos que había fuego y decidimos ir con el coche porque estaba muy cerca, pero en ese momento acababa de empezar".

Gracias a eso empezaron a trasladar "las cosas de valor al coche como las monturas, la maquinaria, etc", relata a EL ESPAÑOL.

Pero, fue sobre las 20.00h cuando empezó "a comerse las tierras cercanas a los pueblos, las fincas y los campos y empezó a ir hacia donde tenemos la finca".

Ahí, en ese momento apareció corriendo un bombero que les sirvió de alarma para poner a salvo a los animales: "Nos dijo que saliésemos de ahí rápidamente porque el viento empezaba a soplar en esa dirección y no había quien lo parase".

Fue en ese momento corriendo con sus yeguas y caballos cuando se grabó y usó su posición y su altavoz para poder mostrar la cruda realidad y los momentos de angustia e incertidumbre que se viven en un incendio a través de sus redes sociales.

Sin embargo, ahora solo puede "mandar un mensaje de ánimo" y de fuerza porque "las cosas se pueden seguir mejorando para que cada vez haya menos incendios y sean más fáciles de controlar".

8 caballos en la finca

Antes de que Isabel Casado pasase a ser para la mayor parte de gente Isabel Aaiún, la de "Potra Salvaje", esta joven solo tenía ojos para sus caballos.

Desde bien pequeña su pasión era montar a caballo. Una afición que empezó con tan solo 9 años y ahí pensó: "Yo de aquí no me bajo".

Así fue, hasta los 16 años cuando su primer trabajo fue como jinete y profesora de equitación. A partir de ahí, decidió lanzarse y probar suerte en la música y de hecho -con la humildad que le caracteriza-reconoce que tuvo suerte.

Pero, aún con la música los caballos no se han ido nunca de ella, tampoco el mundo ecuestre.

De hecho, el destino ha hecho que su gran éxito sea "Potra Salvaje". Todo un himno que lleva totalmente su sello y su gran pasión: "Tiene que ver totalmente con todo este mundo, que es a lo que me he dedicado siempre".

Ahora tiene 8 caballos en su finca, uno de ellos su yegua Anubis con la que lleva desde hace 24 años.

A esta yegua la crió con biberón porque "no quería mamar" y Aaiún decidió quedársela y sacarla adelante. El resto de caballos explica que "han ido llegando más tarde".

"Un himno para la Selección"

El éxito de "Potra Salvaje" ha traspasado todo tipo de barreras hasta llegar a ser un símbolo también para la Selección Española de Fútbol.

Esta cantante, a la que conocen como "La Zapatera" en su pueblo, por el mote que tiene su familia, ha conseguido hacer de su pasión todo un himno y que el mundo ecuestre resuene por todos los rincones.

Para ella, haber cantado en la Eurocopa y que ahora Mikel Oyarzabal eligiese su canción, Potra Salvaje, como la melodía para celebrar el triunfo del Mundial para ella es "todo un honor", asegura a EL ESPAÑOL.

"Que siga motivando a los jugadores de la Selección Española y que siga sonando es maravilloso", celebra la cantante quien siente "que es un himno para ellos también".