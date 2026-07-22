Julio dispara la violencia de género y ya son 7 asesinadas, 3 en 24 horas: conviven más con el agresor y tienen menos apoyo

El plato puede estar caliente, templado o frío. La ropa puede seguir dentro de la lavadora. Los niños pueden hacer ruido o una mujer puede regresar unos minutos más tarde de lo previsto tras ir a comprar o visitar a una amiga o ver a un familiar.

En una casa atravesada por la violencia machista, cualquier episodio cotidiano puede convertirse en la excusa para iniciar una discusión. No porque exista un motivo real, sino porque el agresor necesita reafirmar su posición de poder.

Durante el verano, esas escenas pueden repetirse con mayor frecuencia. Las parejas pasan más horas juntas, los menores dejan de ir al colegio y desaparecen algunos de los espacios que, durante el resto del año, permiten a las víctimas respirar, pedir ayuda o mantener el contacto con otras personas.

Hasta el 21 de julio, el Ministerio de Igualdad había confirmado seis mujeres asesinadas por violencia de género durante el mes: dos el día 2, en Alicante y Málaga; una el 7, también en Málaga; otra el 17, en Madrid; una quinta el 20, en Antequera; y una sexta el 21, en Alameda de la Sagra.

A ese balance podría sumarse el crimen de Benahavís, que continuaba bajo investigación como posible caso de violencia machista. De confirmarse oficialmente, julio acumularía siete víctimas mortales.

La sucesión de asesinatos ha vuelto a colocar el foco sobre un patrón que se repite desde hace años. Desde que existen registros oficiales, julio encabeza históricamente las estadísticas de asesinatos por violencia de género.

Sin embargo, los especialistas consultados insisten en una advertencia: no es el calor ni el verano lo que convierte a un hombre en maltratador.

"No es julio el que mata", resume Bárbara Zorrilla Pantoja, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género, psicología forense y victimología.

Lo que ocurre durante las vacaciones es que se intensifican circunstancias capaces de elevar el riesgo en relaciones donde la violencia ya existía: mayor convivencia, cambios en las rutinas, aislamiento, menos contacto con familiares y profesionales y una creciente percepción de pérdida de control por parte del agresor.

"El verano no genera violencia de género; acelera la expresión letal de una violencia que ya existía", sostiene Chelo Álvarez, psicoterapeuta especializada en trauma y profesional de la Asociación Alanna.

Más convivencia

Durante el curso, una mujer puede encontrar pequeños momentos de respiro cuando lleva a sus hijos al colegio, acude al trabajo, visita a un familiar o realiza alguna gestión fuera de casa.

Con la llegada de las vacaciones, muchos de esos espacios desaparecen. Los menores permanecen en el domicilio, las rutinas laborales se modifican y el tiempo de convivencia con la pareja aumenta.

José Oteros Bascón, psicólogo experto en el abordaje integral de las violencias machistas y profesional del Centro Municipal de Información a la Mujer de Lucena, explica que el verano no constituye una causa, pero sí un "factor de intensificación del riesgo".

La víctima dispone de menos oportunidades para conectarse con sus figuras de apoyo, pedir ayuda o tener momentos de descanso. Al mismo tiempo, familiares, amistades y profesionales pueden perder parte del contacto cotidiano que mantenían con ella.

La casa se convierte así en un espacio más cerrado. El agresor tiene más oportunidades para vigilar, controlar y exigir explicaciones, mientras la mujer reduce sus posibilidades de alejarse temporalmente de él.

"Cuando el agresor siente que tiene pérdida de control sobre la víctima, va a aumentar esas conductas de vigilancia, de control, las amenazas, la violencia o incluso llegar al asesinato", explica Oteros.

La presencia permanente de los hijos también puede convertirse en otro elemento de tensión. Los niños hacen ruido, reclaman atención y alteran los horarios familiares.

No existe, sin embargo, una escena única. La violencia puede aparecer mientras ella cocina, limpia o busca una prenda que todavía no está lavada. Puede comenzar porque salió a comprar, visitó a su madre o tardó más de lo que él consideraba aceptable.

"Los agresores no necesitan motivos para violentar a las víctimas", señala Oteros. "Cuando necesitan sentirse grandes, fuertes y superiores, van a ejercer violencia".

La mujer suele tratar de evitar el enfrentamiento. Se calla, modifica su comportamiento o renuncia a determinadas acciones para impedir que el conflicto avance.

Los especialistas denominan a este proceso "sobreadaptación". Si al agresor le molesta una prenda, ella deja de usarla. Si se enfada cuando habla con alguien, corta ese contacto. Si cuestiona sus salidas, intenta regresar cada vez más rápido.

Pero esa adaptación no detiene necesariamente la violencia. Para el agresor, el equilibrio consiste en mantenerse arriba y conservar a la mujer en una posición subordinada. Puede aumentar la agresión para recuperar el dominio.

"La violencia es un medio y el fin es el sometimiento, la subordinación de la mujer", advierte Zorrilla.

El consumo de alcohol, el calor o determinados acontecimientos deportivos pueden actuar como desencadenantes. Ninguno constituye por sí mismo la causa de la violencia machista.

"El alcohol nunca es una causa de la violencia machista, puede actuar como detonante", aclara la psicóloga. "Lo que hay detrás siempre es una historia previa de control, de abuso, de violencia y de maltrato".

Perder el control

Uno de los momentos de mayor peligro se produce cuando la mujer comienza a dar pasos hacia su autonomía. Puede anunciar una separación, iniciar una nueva relación o dejar entrever que desea terminar el vínculo.

Para el agresor, explica Zorrilla, un abandono imaginario puede resultar tan amenazante como uno real. La mera sospecha de que la relación va a terminar puede provocar un incremento significativo del riesgo.

Una imagen de una campaña de la Asociación Alanna contra la violencia y la explotación de las mujeres. Cedida

En el momento en que la mujer decide conducirse libremente, añade, se producen algunas de las agresiones más brutales y buena parte de los asesinatos.

Álvarez coincide en que muchas rupturas o anuncios de separación pueden producirse antes o durante el verano, coincidiendo con las vacaciones de los hijos o con una mayor disponibilidad para reorganizar la vida familiar.

Cuando el agresor percibe que la mujer puede marcharse, recuperar autonomía o rehacer su vida, aumenta la violencia coercitiva y la posibilidad de que alcance su máxima letalidad.

Una separación, una nueva pareja, una denuncia, un conflicto por la custodia o cualquier decisión que reduzca el control del agresor deberían provocar una reevaluación inmediata de las medidas de protección.

Zorrilla también alerta de que la denuncia debe ir acompañada de un plan de seguridad y asesoramiento. Cuando no prospera y no se concede una orden de protección, la mujer puede quedar expuesta a un riesgo mayor.

La ausencia de denuncia tampoco significa que no existiera violencia. Muchas mujeres no identifican el maltrato o no son conscientes del peligro. Otras no denuncian por miedo al agresor, a perder a sus hijos, a no ser creídas o a que pedir ayuda provoque una escalada.

Los asesinatos recientes reflejan esa realidad. Muchas víctimas nunca habían denunciado, no figuraban en VioGén o ya no estaban bajo medidas de protección.

Menos ojos fuera

El aislamiento es una de las principales señales que pueden detectar familiares, amigos y vecinos. Una mujer que deja de comunicarse con normalidad, rechaza planes o aparece siempre acompañada por su pareja puede estar sometida a un mayor control.

También puede responder con monosílabos, borrar mensajes de manera constante o evitar determinados temas delante de él. Cuando desvía una conversación porque sabe que puede molestarle, puede estar tratando de evitar un conflicto posterior.

Durante las vacaciones, detectar estas señales resulta más difícil. Se reduce el contacto con compañeros de trabajo, profesores, sanitarios y trabajadores sociales, precisamente las personas que podrían advertir un cambio de comportamiento.

Zorrilla considera que el entorno constituye un potente factor de protección, aunque sólo una minoría de las denuncias procede de familiares o amistades.

Los recursos de atención continúan funcionando durante todo el verano, muchos de ellos las 24 horas. Las campañas difunden teléfonos gratuitos que no dejan rastro y vías como llamadas, chats, WhatsApp o correos electrónicos.

Son herramientas especialmente relevantes en periodos vacacionales, cuando una mujer puede tener menos oportunidades de salir sola de casa o pedir ayuda sin ser vigilada.

Antes de julio

Para Chelo Álvarez, conocer desde hace años que julio concentra más asesinatos machistas debería obligar a España a activar un dispositivo preventivo extraordinario antes del verano.

"No podemos esperar a que se produzcan varios asesinatos para declarar una alerta. La alerta debe activarse de manera preventiva en mayo o a comienzos de junio", sostiene.

La primera medida debería ser una revisión extraordinaria y dinámica de los casos activos en VioGén. No bastaría con comprobar el nivel de riesgo asignado meses atrás.

Los profesionales deberían contactar con las mujeres y preguntar por amenazas, separaciones, conflictos de custodia, incumplimientos de órdenes, acoso, aumento del control o amenazas contra sus hijos.

"El riesgo no es una fotografía fija; puede cambiar en cuestión de días", advierte.

La revisión debería alcanzar también a casos cerrados, inactivos o archivados con antecedentes graves. Un procedimiento archivado judicialmente no implica que el patrón violento haya desaparecido.

Álvarez reclama además que durante junio, julio y agosto se refuercen las unidades policiales, los juzgados de violencia sobre la mujer, los servicios sociales, los centros de atención y los dispositivos de acogida.

"No es coherente que el periodo estadísticamente más peligroso coincida con plantillas reducidas, sustituciones, vacaciones profesionales o dificultades para acceder a servicios especializados", sostiene.

Las mujeres que hayan anunciado o estén preparando una separación requerirían una atención especial. La ruptura puede convertirse en el momento en que el agresor percibe que pierde definitivamente el control.

La especialista propone elaborar planes de seguridad personalizados: conocer dónde estará la mujer durante las vacaciones, si el agresor sabe su ubicación, cómo podrá pedir ayuda y qué alojamiento de emergencia tendrá disponible.

Esos planes deberían incluir a los hijos, que pueden ser utilizados para controlar, castigar o dañar a la madre.

También reclama una coordinación real entre Policía, juzgados, Fiscalía, sanidad, servicios sociales y centros especializados. "Muchas veces cada servicio conoce una parte de la historia, pero nadie reúne todas las piezas hasta que es demasiado tarde".

La prevención, coinciden los especialistas, debe adelantarse al riesgo y no limitarse a reaccionar cuando la violencia ya se ha producido.

"La violencia nunca empieza con un golpe", sentencia Zorrilla. "Empieza en el momento en que un hombre considera que tiene poder sobre una mujer".

Julio no crea ese poder ni inaugura el maltrato. Reúne más horas de convivencia, menos apoyos externos y mayores oportunidades para que un agresor que ya ejercía el control lleve la violencia hasta su expresión más extrema.

España, concluye Álvarez, no necesita descubrir cada verano que julio es un mes de especial peligro: "Ya lo sabemos. Cuando el riesgo es previsible, la protección también debe serlo".