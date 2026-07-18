Detienen al presunto autor del crimen de Hinojedo acusado de matar a Milagros y a su hijo Rubén en 2024

Agentes de la Guardia Civil en la puerta de la vivienda en la que se cometió el crimen de Hinojedo. E.P.

El crimen de Hinojedo - un pequeño municipio que pertenece a Suances, Cantabria- da un giro completo al detener a un hombre de 28 años, vecino de una localidad cercana, de Miengo, después de una compleja y larga investigación por parte de la Guardia Civil tras localizarse restos biológicos correspondientes a un varón en los escenarios del crimen.

A este hombre se le considera presunto autor de dos delitos de homicidio ocurridos en marzo de 2024. Un crimen en el que aparecieron muertos una mujer de 81 años y su hijo de 41.

Una detención que se ha podido llevar a cabo después de que la policía investigase y empezase a reconstruir las relaciones que habían tenido las personas fallecidas.

Así empezaron a realizar una investigación profunda de lo que había estado pasando en la vivienda en la que vivían. Después de realizar varias pesquisas e investigaciones llegaron hasta este hombre que había estado a finales de 2023 que realizó una instalación en esa casa y a la que tuvo que regresar a lo largo de ese año para hacer varias reparaciones.

Una pista de la que tiraron los investigadores y después de localizar a esta persona hace una semana, contrastaron que las pruebas biológicas correspondían con él.

A partir de ahí, este joven de 28 años ha sido detenido por el instituto armado y ha pasado a disposición judicial donde se ha ordenado su ingreso en prisión.

De hecho, el detenido ha confesado el crimen y ha reconocido que alteró la escena para que pareciese que Rubén había matado a su madre y después se había suicidado.

Un giro de 180º en el caso

La primera hipótesis de los investigadores, tras el hallazgo de los cuerpos, apuntaba a que el hijo había matado a la madre y posteriormente se había suicidado.

Y, es que, la Guardia Civil había encontrado ahorcado al hijo en un cobertizo junto a la vivienda unifamiliar en la que vivía junto a su madre que fue halla dentro de la casa con signos de haber sido ahorcada con un cable o una cuerda.

Una escena que manipuló totalmente el verdadero asesino y que hizo creer a la policía que había sido así. Sin embargo, el informe forense de ese momento ya había incluido la posibilidad de que hubiese una tercera persona implicada en la escena del crimen.

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