Florian es rumano; Juana, de Colombia y Nikita, de Ucrania; pero van con España contra Argentina: "Es nuestro hogar"

La final del Mundial de fútbol de este domingo entre España y Argentina ha partido los corazones de las personas que, hablando el mismo idioma que los dos contendientes, tienen nacionalidades distintas.

En las calles de Madrid, a escasos días de la cita más importante del deporte rey, la colonia de argentinos aspira a quitar con su azul el protagonismo al rojo, mayoritariamente vistiendo el número 10 a la espalda: ese que el 'D10S', Diego Armando Maradona, elevó a lo más alto de la historia del balompié, y que ahora luce un veterano Lionel Messi que aspira a convertirse en lo mismo —aunque para muchos, el ex del Barcelona ya es el mejor de la historia—.

Pese a ello, en la capital nada puede quitarle fuerza a las camisetas de La Roja, que visten con orgullo no solo los propios españoles, sino un considerable número de personas nacidas en el extranjero que apoyan a los chicos de Luis de la Fuente en el próximo partido.

Son de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Nicaragua, aunque también de países de más allá de Hispanoamérica: Ucrania, Italia y Rumanía.

EL ESPAÑOL ha conversado con personas de todas esas nacionalidades tanto a pie de calle en los alrededores de la Puerta del Sol como a través de las redes sociales para conocer por qué apoyan a La Roja.

Todos ellos tienen algo en común: España no es su país de nacimiento, sino el que les ha abierto los brazos viniendo de fuera, de forma que aunque ahora no retiran el amor por su cuna y sus raíces, disfrutan del éxito del que no dudan en calificar como "su nuevo hogar".

Precisamente utiliza ese calificativo Samantha, una joven nicaragüense de 26 años que llegó al país en septiembre de 2025.

Samantha, a la izquierda con la bandera de Nicaragua, y a la derecha con la camiseta de la Selección Española. Cedidas

"Por culpa de la dictadura fui desnacionalizada en mi país, y quedé en condición de apátrida. Y en España, en un gesto solidario, nos concedieron la nacionalidad a mí y a otro grupo de personas. Yo la conseguí en 2024, y gracias a eso pude venir a estudiar en la universidad, conseguí un DNI y un pasaporte", explica.

"Entonces voy con España porque, aparte de que estoy agradecida, también me siento parte de la cultura, de su día a día, tengo amigos de aquí que me han ayudado mucho a sentirme como en un hogar, ya que no puedo regresar a mi país", amplía.

Samantha celebró los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro en la semifinal contra Francia en la calle, junto a su amiga, Tati, nacida en Perú, y que también atiende a este diario para expresar su apoyo a La Roja.

"Vine a España en diciembre de 2021, con 17 años, y desde entonces he estudiado y trabajado aquí. De ahí viene esa relación de convivencia con España, con un sentimiento de pertenencia a una sociedad que me ha permitido crecer profesionalmente y como persona", razona.

"Me siento parte, porque poco a poco me he ido integrando. Apoyar a la Selección aumenta ese sentir de unidad al sitio donde aporto muchas cosas como estudiante, por ejemplo. Mi futbolista favorito de la selección diría que es Cucurella, me parece que es excelente como defensa y también un papá excelente".

En la frontera con el Perú natal de Tati se encuentra Colombia, el país donde nació y creció Juana, que también va con los de Luis de la Fuente desde Barcelona: "Les apoyo porque vivo acá. Vine a la Ciudad Condal de viaje y me enamoré de ella, así que vine a estudiar".

Juana ondea la bandera de España mientras luce la camiseta de la Selección de Colombia. Cedida

"Le tengo cariño al país. A pesar de todo esto de Cataluña, para mí igual sigue siendo España. Me enamoré de la cultura que estoy viviendo, de ir a tapear, salir con amigos a una terracita, los paisajes, la Costa Brava… Es el país que me está dando mi futuro, mis estudios, mis amigas… Por este cariño apoyo a la Selección".

Aunque lamenta que en Cataluña, por el sentimiento independentista, no se vive el ambiente de la Selección como en otros lugares de España: "No hay mucho ambiente, eso me parece curioso. Fue mucho más grande cómo celebró Argentina".

Por otro lado, Jesús es 'vecino' de Juana, porque vive al cruzar la frontera con Venezuela y atiende a este diario, concretamente, desde el Estado de Mérida: "¡Desde aquí apoyando a nuestra Roja! Mi abuelo Arturo Méndez fue un gallego que, como muchos españoles, llegó a esta tierra en los años 50; pero España jamás salió de su corazón, y su pasión por nuestra Selección ha sido tradición en toda mi familia. Este domingo, Venezuela gritará a una sola voz ¡Vamos España!"

Pasión por La Roja en Europa

El apoyo a la Selección va mucho más allá de las propias fronteras de Centro y Sudamérica, donde los lazos familiares y culturales con la Península son, a menudo, mucho más fuertes.

Es el caso de Florian, un hostelero rumano que lleva 25 años en España y está al frente desde hace dos de Urban Club: un establecimiento hostelero ubicado en la Avenida de Burgos de Madrid donde presume de la calidad de sus cachopos.

Florian muestra una camiseta de Cucurella en el interior de su restaurante, Urban Club. J. I. M.

"Vine aquí con 16 años, con mis padres. Apoyo a la Selección por eso. Me he integrado, llevo aquí más años que en Rumanía, aquí trabajo, aquí está mi familia...", expone.

Ahora, en cada partido, su restaurante se convierte en el santuario al que acude buena parte del barrio para sufrir y celebrar cada gol. Él mismo lo hace mientras sirve jarras de cerveza por un tubo y las deja en cada mesa con un golpe, para dejar que suban las burbujas y cada trago sea mejor. Lo tiene claro y no duda en repetirlo con su característico acento del este: "Voy con España".

Otro caso similar es el de Luca, fiel seguidor de la Selección Italiana, el país donde él nació, pero que no duda en ponerse la camiseta roja para celebrar los éxitos de este Mundial.

"Como italiano, hace ya 12 años que no vivo la emoción de animar a mi selección en un Mundial. Al vivir en Madrid, me ha impactado mucho cómo la pasión y la tensión inundan la ciudad cada vez que juega España; te hace sentir partícipe de un sentimiento colectivo que es puramente positivo y electrizante", explica. "Creo que es enriquecedor sumergirse en la cultura local también en este tipo de momentos y ocasiones".

Luca, italiano residente en España, posa para EL ESPAÑOL con la camiseta de La Roja. Cedida

"Por otro lado, mi novia es española y tengo muchos amigos de aquí, así que me siento muy unido a ellos en estas fechas. Además, ya estaba en Madrid el día que España ganó la Eurocopa, y solo guardo recuerdos maravillosos y divertidos de aquella noche de celebración en las calles", amplía.



"Más allá de lo sentimental, apoyo a la selección porque considero que en este Mundial están desplegando un gran fútbol. Tienen un equipo joven, con muchísimo talento, y Luis de la Fuente es un gran entrenador que se merecería, sin duda, levantar esta Copa del Mundo. Sin duda mis jugadores favoritos son Rodri, Oyarzabal, Dani Olmo y Unai Simón", concluye.

Otro país donde el apoyo a la Selección Española es firme es Ucrania. Nadiya es una mujer que recoge donaciones para enviar a su país desde la Puerta del Sol: "Apoyo a España porque vivo aquí. No tengo la nacionalidad, pero cuando llevo casi 23 años viviendo en el país tendré que apoyar a su selección, ¿no?".

Nadiya recoge donaciones para Ucrania junto a la Puerta del Sol, y manifiesta su apoyo a España en la final del Mundial. J. I. M.

En esa misma línea se expresa Nikita, que trabaja en la tienda de muebles Strim, en la pedanía murciana de Cobatillas. Este joven nació en Ucrania y no reniega de los colores de su bandera en ningún momento.

Pero ha pasado la mayor parte de su vida en España, y por eso no duda en volcarse con La Roja: "Me siento representado por la camiseta, por su fútbol".