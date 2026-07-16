Una banda 'especializada en urbanizaciones de élite' trató de asaltar la mansión de Lamine: 'Pueden usar drones'

Lamine Yamal ha estado en la diana de un grupo transnacional, "especializado en urbanizaciones de élite de toda Europa", con un perfil de residentes que responde al de empresarios, deportistas o actores, según explica una fuente de los Mossos d'Esquadra.

La División de Investigación Criminal asume el caso y ha detectado que en los alrededores de la mansión de la estrella de la Selección Española y del FC Barcelona, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, "se ha detectado que hubo algún golpe en otras casas en días anteriores".

En concreto, un robo frustrado y otro que sí ejecutaron con éxito. De momento, se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad que detectaron a los dos intrusos encaramados a la valla perimetral de la mansión de Lamine, tras el partido que enfrentó a España con Francia.

"Los sospechosos aparecen en las imágenes con pasamontañas y guantes". Todo ello, para ocultar su identidad y no dejar huellas. "Uno viste ropa de color negro y otro va con ropa de color gris oscuro". En las manos "no se aprecian herramientas", tal y como detalla esta fuente de los Mossos d'Esquadra a EL ESPAÑOL.

De forma que la División de Investigación Criminal valora dos hipótesis. Una es que los dos cacos saltasen la valla para hacer un reconocimiento de la mansión del futbolista, valorada en 11 millones de euros, con el objetivo de analizar las medidas de seguridad que hay en el interior tras inspeccionar la zona exterior.

La otra opción es que ese fuera el momento escogido para dar el golpe y portasen herramientas ocultas, "como un destornillador para forzar una ventana", o alguna herramienta eléctrica pequeña, "como una pistola para sacar el bombín de la puerta".

Lamine Yamal, de espaldas, contemplado su mansión en Esplugues de Llobregat (Barcelona). E. E.

Lo que está claro es que este grupo criminal estaba pendiente del Mundial y sabía que en la mansión no había ni un familiar del crack del balompié, como así lo evidencian las imágenes que les muestran en la grada partido tras partido, con la sonrisa del hermano pequeño de Lamine como bandera de cada victoria de España.

"No trabajaron bien el golpe y se precipitaron", según sostiene esta fuente de Mossos d'Esquadra. La seguridad privada del futbolista que vigila el inmueble las 24 horas del día, detectó a los polizones en el muro, pero no les pudo cazar.

Pudo haber un tercero

Ese dato hace sospechar a los investigadores "en la implicación de un tercero", esperando en un coche, para hacer labores de aguador, vigilando la llegada de algún vecino o una patrulla. Además de ejercer de chófer para garantizar una huida rápida y segura.

"Este tipo de bandas especializadas hacen un trabajo previo de campo. Incluso usan drones para sobrevolar la vivienda durante poco tiempo para que no los detecten, con el objetivo de conocer qué hay detrás de los muros y analizar la distribución de su objetivo".

También buscan detectar los puntos débiles de seguridad de la casa que tienen en la diana. "A veces emplean Google Earth". Este tipo de grupos de delincuentes recurren cada vez más a la tecnología para planificar el golpe hasta el último detalle.

La mansión de Lamine Yamal fue el domicilio familiar de Shakira y Piqué, cuenta con 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, seis dormitorios, cinco cuartos de baño y otras dos plantas subterráneas con un garaje y una bodega privada. También tiene jardín, piscina...

Este inmueble ha sido objeto de un house tour del futbolista: una práctica que no recomiendan las Fuerzas de Seguridad para no dar pistas a los amigos de lo ajeno y evitar convertirse en objetivo de grupos criminales. Esta propiedad también ha sido analizada por cuentas de YouTube como Barcelona Live donde informan de sus detalles de lujo.

"¡Descubre la nueva villa de Lamine Yamal en Barcelona, valorada en 14 millones de euros! ¡La misma mansión de lujo que perteneció a Gerard Piqué y Shakira! En este vídeo, exploramos cómo la joven superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, se ha integrado oficialmente al estilo de vida de los futbolistas de élite".

Una perspectiva aérea de la mansión de Lamine Yamal que han intentado asaltar. @tribuna_football / YouTube

"Una de las hipótesis que se baraja es que sea un grupo de ladrones internacional. Una opción que se valora es que sea una banda de Europa del Este", tal y como apunta esta fuente de los Mossos d'Esquadra.

Los investigadores creen que se mueven por toda España y otros países europeos, buscando objetivos en urbanizaciones cuyos residentes son empresarios, deportistas, artistas, y en definitiva, propietarios acaudalados.

De hecho, cerca de la mansión de Lamine residen otras estrellas del FC Barcelona como Balde y Araújo.

Cámaras de seguridad

Una de las líneas de investigación se centra en buscar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, para analizarlas y aclarar si existe algún vínculo con los otros dos golpes que se produjeron antes del asalto fallido a la mansión de Lamine.

Todo ello, "para buscar alguna característica física o en la vestimenta que coincida entre los ladrones de estos robos". Es decir, desde alguna prenda de ropa, como las zapatillas, a comparar la altura o corpulencia de los sospechosos.

"Se está cotejando información para ver si hay similitudes". El objetivo de la búsqueda de imágenes también tiene persigue rastrear la presencia de algún sospechoso paseando por esta exclusiva zona de Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona.

El gancho de los novios

"En otros robos protagonizados por bandas internacionales, a veces emplean a alguien sin antecedentes, para recorrer a pie la urbanización o el residencial en cuestión, para analizar si las casas tienen cámaras de seguridad en la valla, si tienen vigilantes...".

Además aprovechan para conocer las rutinas de los propietarios. "En algún caso es una mujer acompañada de un hombre, como si fueran una pareja de novios interesados en comprar casa".

Esta vez, eran dos ladrones, con pasamontañas, acechando las colecciones de joyas y relojes que Lamine Yamal exhibe en redes. Todo quedó en un susto y ahora lo que espera la gente es que lo siguiente que muestre el crack del fútbol en sus perfiles sea la Copa del Mundo.