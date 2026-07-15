La nueva vida del condenado Gallardo: reside en un olivar que le dejó su madre y hace a la compra "con gorra y gafas de sol"

Miguel Ángel Gallardo dimitió de todos sus cargos públicos en enero de 2026.

Desde entonces ha guardado un perfil bajo, y solo se le ha visto en los días en los que se celebró el juicio por el enchufe al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz cuando Gallardo era su presidente.

La condena a 18 años de inhabilitación -9 años por los dos delitos de prevaricación por los que ha sido condenado- le impedirá ejercer cualquier cargo público, ya sea por designación u oposición.

Tampoco podrá ejercer su derecho al voto durante 9 años.

El fallo judicial que lo condena lo ha recibido en su chalé de La Coronada, un diseminado a 14 kilómetros de Villanueva de la Serena, la localidad de la que es oriundo y en la que fue alcalde durante dos décadas.

Construido en una parcela de poco más de 20.000 metros cuadrados, el terreno, de naturaleza rústica, era propiedad de su madre, y nunca fue explotado agrícolamente.

Hasta hace una decena de años, cuando Gallardo la sembró de olivos que ya dan sus frutos.

El olivar se lo plantó "los chicos de la Fundación Jara, ubicada en Herrera del Duque….dedicada a la reinserción de toxicómanos", indica una fuente vinculada al PSOE de la provincia de Badajoz.

Luego, la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE desde siempre, "le asfaltó el camino, algo que fue un absoluto escándalo".

Allí se construyó un gran chalé con piscina donde vive "recluido". Las mismas fuentes indican que a Villanueva de la Serena "solo va a comprar, y lo hace a supermercados de las afueras".

Siempre va "con gafas de sol y gorra, para que no se le reconozca". Misión imposible para quien fue el regidor del pueblo durante dos décadas.

Su madre era empleada del hogar, y su padre, peón agrario. En su juventud, Miguel Ángel Gallardo fue mal estudiante.

Acabó sacándose el título de Mantenimiento Electrónico en el IES Cuatro Caminos de Don Benito, la localidad más cercana a Villanueva de la Serena

Luego obtuvo el de técnico especialista en Educación Infantil en Cáceres. Y empezó a trabajar como operario de producción -enlatador y carretillero- en Impralsa, una envasadora de tomates en Miajadas (Cáceres).

Allí estuvo cuatro años, mientras estudiaba por la UNED la diplomatura en Educación Social.

Nunca ejerció: ya afiliado a Juventudes Socialistas, pidió vacaciones para presentarse como alcaldable a las elecciones municipales de su pueblo, Villanueva de la Serena.

Ganó, y allí estuvo hasta que renunció al bastón de mando en marzo de 2024.

Desde 2015, Miguel Ángel Gallardo simultaneó la alcaldía con la presidencia de la Diputación hasta el 21 de mayo de 2025, cuando renunció al cargo para ser diputado autonómico en la Asamblea extremeña.

Meses antes aseguró a EL ESPAÑOL que no dimitiría bajo ningún concepto para no eludir la instrucción de la jueza Beatriz Biedma.

Es decir, para que no se relacionase su paso a diputado como un medio de librarse de ser investigado. Pero luego se aforó con una rocambolesca jugada, y a continuación instó a la presidenta extremeña, María Guardiola, a que los suprimiese.

Lo hizo exactamente 20 horas antes de que la jueza Beatriz Biedma lo acusase, el 22 de mayo, de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por enchufar al hermano de Pedro Sánchez.

Para lograrlo dimitió una parlamentaria y renunciaron al acta de otras cinco personas. Todo en el mismo día, en el mismo lugar -la sede del PSOE de Mérida- y ante el mismo notario. Hasta llegar a Gallardo.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tumbó el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo al declarar que su adquisición fue un "fraude de ley".

El tribunal dictaminó que su maniobra para obtener el acta de diputado regional tras su procesamiento se hizo para eludir al juzgado ordinario, devolviendo la causa al Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.

Así, no dimitió en enero por su imputación en la causa del hermanísimo, por la que ahora ha sido condenado a 18 años de inhabilitación, sino por certificar como candidato el mayor fracaso de la historia del PSOE de Extremadura en unas elecciones autonómicas, celebradas en diciembre de 2025.

A ellas concurrió como imputado, y tras el resultado, dimitió como secretario general del PSOE extremeño, aunque mantuvo su acta como parlamentario.

En enero, tras la apertura del juicio oral, las fuertes presiones de todas las corrientes socialistas de la región hicieron que renunciase a todos sus cargos.

Su entrada en política

Gallardo llegó a ser alcaldable de Villanueva de la Serena de carambola y por amor. No el de él, sino el de la novia de un concejal socialista llamado Raúl Borrasca.

"Borrasca se casaba en junio y las elecciones municipales eran en mayo. Había sido cuatro años concejal en la oposición en Villanueva de la Serena. Borrasca daba el perfil y tenía experiencia", cuenta una fuente de los socialistas extremeños.

Pero la novia "le dijo que como se presentase a las elecciones en mayo, no se casaba con él ni en junio, ni en ninguna fecha. Que suspendía la boda".

Y entonces el concejal renunció "y se optó por Gallardo, porque no había otro", prosigue la misma fuente. Ésta apostilla que "lo que es la vida, se casaron, y a los seis años de aquello Borrasca estaba divorciado".

Miguel Ángel Gallardo, ya imputado por enchufar al David Sánchez, junto con Pedro Sánchez durante un acto electoral para las autonómicas. M.A. Gallardo Facebook.

Un edil del Ayuntamiento de Villanueva subraya por su parte a EL ESPAÑOL que "en su segundo mandato corporativo, Gallardo empezó a volar solo amparado por la Junta extremeña socialista. El problema es que luego de dos décadas de alcalde, se acabó creyendo a sí mismo más de la cuenta".

A EL ESPAÑOL subraya que "no tiene escrúpulos. Y siempre quiso más: alcalde, presidente de la Diputación, secretario general del PSOE de Extremadura... Su siguiente paso en mente era presidir la Comunidad".

Ángel Calle, quien fuese alcalde de Mérida, le puso un mote que todavía hoy se recuerda en el socialismo de Badajoz y de toda Extremadura: 'El niño de la Katana'. "Vino porque a quien disintiera en el partido, Gallardo le cortaba la cabeza".