Carrero, el profesor de inglés de Mérida que acabó en Moncloa tras 12 años de amistad con David Sánchez, su 'hermanito'

Luis María Carrero Pérez era funcionario del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas en la Junta de Extremadura donde empezó a trabajar en 1993.

Años después en 2008, este profesor de inglés empezó "una relación de amistad" con David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

De hecho esa amistad íntima y estrecha ha llevado a Carrero a estar condenado por prevaricación y a nueve años de inhabilitación tras la sentencia del Caso de David Sánchez.

Y, es que, este profesor de inglés entra en toda la causa por ocupar el puesto de jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz, después de haber accedido mediante una comisión de servicios.

El amigo de la Moncloa

Era el año 2020 cuando su carrera profesional y su vida personal dieron un golpe de timón. Este extremeño empezó a trabajar el 2 de marzo en la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos que depende directamente del Ministerio de Presidencia y donde trabajó hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, Carrero tenía la intención de tener un trabajo más tranquilo y quería dejar de acudir todas las semanas a Madrid desde Badajoz donde residía, a pesar de trabajar en la Moncloa.

Por eso, ese anhelo de estar en su tierra venía de atrás. De hecho, quedó plasmado en un e-mail que encabezaba con un "querido hermanito" el 9 de julio de 2022 para proponerse a sí mismo para un puesto en el Departamento de Comunicación y Acción Cultural que en ese momento estaba diseñando la Diputación de Badajoz para el que trabajaba David Sánchez.

De hecho, según llega a reconocer en el correo, en esa fecha, Carrero ya veía su futuro laboral lejos de Pedro Sánchez. Y, como muestra el mail, trató de acercarse al hermano menor del presidente. "A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana...".

Y, es que, en esas fechas David Sánchez y Luis Carrero cruzaban mantenían una relación fluida y cruzaban correos con motivo del proyecto "Operegrina" que arrancó en 2023 como un proyecto "rural" e itinerante para difundir la ópera en la zona de La Raya (donde reside el hermano de Sánchez), que separa Badajoz de Portugal.

"Cuando colaboro es porque quieren presentar un informe de las entidades públicas y privadas y me piden la redacción de ese informe", comentó el propio Carrero. Algo que se produjo en un momento en que escribía los discursos para Pedro Sánchez.

Pero, además de eso, Carrero participaba como un integrante más del equipo de David Sánchez en el proyecto "Opera Joven" con la figura de coordinador.

De Moncloa a Extremadura

Así fueron afianzando su relación que llevaban manteniendo desde hacía más de 15 años. Algo que se muestra en la cercanía de los e-mails que intercambiaban en esa época.

Gracias a ese lazo que les unía, David Sánchez, le comentó la posibilidad de que el área cultural de Badajoz de iba a reforzar con nuevas plazas.

De hecho, le decía: "En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo" y éste le contestaba "de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas (director del Área de Cultura) fue a lo largo de noviembre", que fue cuando precisamente se publicaron las bases y la solicitud de Carrero para el puesto.

Así, al poco tiempo de mandar ese correo, Carrero se convertiría en jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz. Es decir, pasó a ser uno de los encargados de las iniciativas culturales entre el territorio pacense y el luso.

Un puesto al que logró acceder gracias a una comisión de servicios. Así este extremeño se decidió a abandonar Moncloa pero manteniendo una renovación del contrato en noviembre porque había incertidumbre en el proceso. Un proceso que para las acusaciones populares no respondía a las necesidades reales del servicio, sino a un acuerdo previo para incorporarlo a la estructura provincial.

Vuelta a la escuela

En plena investigación del Caso de David Sánchez abierta, Carrero abandonó su puesto el 30 de junio de 2025 después de que se publicase la convocatoria para la estabilización de la plaza que ocupaba en comisión de servicios.

Una salida de la plaza que realizó cinco meses antes de que estuviese previsto porque podía ocuparla durante un máximo de dos años y había accedido a este puesto en Badajoz en enero de 2024.

Así, mientras estaba siendo investigado en el caso del hermano del presidente del Gobierno, Carrero dio un paso a un lado y presentó su dimisión.

Un paso que le obligó a volver a sus orígenes y abandonar el cargo que ostentaba dentro de la Diputación de Badajoz para volver a centrarse en su propia profesión.

Desde ese momento, ha retomado su carrera como profesor de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida -plaza que ocupaba después de participar en un concurso de traslados en 2022- y desde donde se ha mantenido alejado de cualquier tipo de activismo político.

De hecho, este docente de inglés se ha intentado desvincular de cualquier tipo de lazo partidista para marcar distancia con su trayectoria profesional. Por eso quiere mantenerse alejado de cualquier tipo de militancia de ningún partido, algo que resulta complicado después de mostrar su relación y vínculo cercano con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Así, el exasesor de Moncloa ha terminado su trayectoria retomando su carrera de profesor de inglés, aunque ha sido condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación.