RECTIFICACIÓN DE BALTASAR GARZÓN REAL

"En relación con el artículo publicado el día 7 de julio de 2026 bajo el titular “Garzón, "terminal del chavismo" ante la Justicia: de defender a Alex Saab en EEUU a la querella de Delcy contra Aldama”, D. Baltasar Garzón Real ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

- EI Sr. Baltasar Garzón Real jamás ha prestado ningún servicio profesional de la abogacía al Sr. Nervis Villalobos, ni personalmente ni a través del despacho de abogados ILOCAD.

- EI Sr. Baltasar Garzón Real jamás ha prestado ningún servicio profesional de la abogacía al Sr. Javier Alvarado Ochoa, ni personalmente ni a través del despacho de abogados ILOCAD, siendo el Sr. Alvarado Ochoa objeto de una acción penal, ejercida por la entidad pública estatal Petróleos de Venezuela, S.A. y a través del despacho ILOCAD, que se sigue ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional).”