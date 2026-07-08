Juan estampó su coche con 4 menores dentro contra un bar tras el España-Portugal: "Casi se carga toda la terraza"

El Ford Focus que conducía un joven, de 21 años, empotrado en la fachada del Bar El Cruce de Fortuna. Cedida

La felicidad corría a raudales por la terraza del Bar El Cruce de Fortuna, tras la victoria de España sobre Portugal en el Mundial, pero la celebración casi acaba en tragedia por una –supuesta- imprudencia al volante de un veinteañero que dio un acelerón a su coche y lo estampó contra la fachada del local.

"Gracias a Dios, no hubo heridos, pero por poco casi los hay", subraya Yésica, propietaria de este bar, ubicado en la avenida Salzillo de la localidad murciana de Fortuna.

La factura de los daños será elevada porque el turismo en cuestión, un Ford Focus, conducido por Juan A. L., de 21 años, se estrelló pasadas las once de la noche del lunes, contra la puerta de acceso a este negocio hostelero y la esquina de su fachada.

Todo ello, sin olvidar que "se llevó por delante mesas, señales de tráfico y una valla publicitaria que también delimita la acera", según detallan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Un agente de la Policía Local de Fortuna, este lunes por la noche, inspeccionando el estado del turismo tras la colisión con el bar. Cedida

- ¿Cómo se produjo el accidente?

- Yésica: El partido de fútbol ya había terminado. Había clientes en la terraza y yo les estaba atendiendo. El chico venía con mucha velocidad y no pudo controlar el coche.

Se dirigía hacia donde estaba la gente en las mesas, pero pudo maniobrar un poco para sacarlo hacia la carretera y se estampó contra la esquina del local.

- ¿Cómo reaccionó al ver pasar delante suya un coche que se estampó contra su bar?

- Me puse nerviosa porque había mucha gente. Algunos querían pegar al conductor porque pensaron que había matado a una niña, de 3 años, pero la chiquilla se quitó de allí un segundo antes.

De hecho, la rápida intervención de la Policía Local de Fortuna fue clave para templar los ánimos de la clientela.

"Hubo momentos de tensión porque la gente pensaba que la menor estaba debajo del coche y se tuvo que custodiar al conductor hasta que se localizó a la niña", tal y como detallan fuentes policiales.

Varias señales y vayas quedaron destrozadas tras estrellarse un coche contra el Bar El Cruce. Cedida

Los agentes comprobaron que Juan no viajaba solo: "En el turismo iban cuatro menores de edad, de entre 15 y 17 años. Dos de las adolescentes sufrieron politraumatismos y otras dos huyeron a la carrera, por miedo, tras la colisión con la fachada del bar".

La Policía Local ha abierto un atestado por un accidente de tráfico en el casco urbano, con daños materiales, en concurso con un delito de conducción temeraria. Estas diligencias podrían suponer para el conductor veinteañero una multa de 400 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir -como mínimo-.

"Fue un milagro que no atropellara a nadie porque había poca distancia entre las mesas vacías que se llevó por delante y las mesas que estaban ocupadas por clientes", tal y como detallan estas fuentes. "No había huellas de frenada".

De momento, esta es la hipótesis policial del siniestro vial ocurrido el lunes por la noche: "Parece ser que el conductor estaba celebrando la victoria de España sobre Portugal en el Mundial, iba con cuatro chicas en un coche con 150 caballos de potencia, y para impresionarlas, dio un acelerón y perdió el control porque derrapó".

"El turismo hizo una recta, se subió por la acera, se llevó por delante mesas, señales de pedanías y vallas publicitarias, causando daños en la puerta del bar, en su fachada y en su terraza".

Estado que presentaba el turismo tras chocar contra el Bar El Cruce de Fortuna. Cedida

El atestado deberá aclarar a qué velocidad circulaba el veinteañero Juan, al volante de su flamante Ford Focus, cuando irrumpió en la terraza de un negocio hostelero. El test de alcohol y drogas ha arrojado un resultado negativo.

La hostelera Yésica ha retomado "la actividad normal" del Bar El Cruce que regenta desde hace seis años en Fortuna. "Aún no tengo un valor exacto de los daños".

- ¿El conductor del turismo se ha puesto en contacto con usted?

- Yésica: El conductor no se ha puesto en contacto conmigo ni me ha pedido disculpas. Casi se carga toda la terraza. El seguro tendrá que responder a lo que tenga que responder. Esto es un contratiempo, pero todos estamos bien que es lo importante.