La 'moda' de los 'abertzales': del saqueo para acabar con las camisetas de la Selección, a "señalar" a la Ertzaintza

Las juventudes de Sortu, Ernai -el principal partido que integra EH Bildu- han mostrado una vez más su rechazo y repulsa a todo lo que tenga que ver o esté relacionado con España.

Esta vez con motivo del mundial de fútbol, los cachorros de la izquierda abertzale han procedido a realizar un acto vandálico en diferentes establecimientos del País Vasco y Navarra.

Ellos mismos han sido los que han subido a sus redes sociales un vídeo en el que se ve a diferentes integrantes de estas juventudes entrar en diferentes tiendas de ropa deportiva para robar las camisetas de la Selección de España y así mostrar su repulsa a que el País Vasco o futbolistas de esta Comunidad Autónoma participen en el mundial.

Eso sí, sus militantes se han cuidado mucho de proteger su propia identidad tapándose con gorros blancos y unas barbas postizas para que con este 'disfraz' resulte difícil poder identificarles.

Este acto vandálico ha sido coordinado por este grupo de jóvenes de la izquierda abertzale tanto en Bilbao, Pamplona y Vitoria con un único objetivo: mostrar el rechazo que sienten hacia la selección de España y reivindicar así una Euskal Selekzioa, es decir, una selección vasca donde participen los territorios considerados como 'Euskalherria'.

"Esto no es España"

Los jóvenes de Ernai entran a las tiendas y en movimientos rápidos tratan de acaparar el mayor número de camisetas y de merchandising de la Selección Española para dejar a las tiendas sin estos productos y que la gente no pueda comprarlos.

Este acto vandálico y simbólico tiene un mensaje claro y es expresar su rechazo y repulsa a que esta ropa oficial esté en las tiendas de estas regiones.

En el vídeo también se puede ver como diferentes jóvenes van tapando los carteles de publicidad que acompañan la sección de deportes para promocionar el mundial y la ropa de España.

En este sentido, los carteles también han sido objeto de vandalismo. Se ve cómo encima de las banderas de España o de la Selección se colocan pegatinas con ikurriñas y textos en inglés que muestran su repulsa.

"Esto no es España ni Francia, libertad para el País Vasco", se lee en unas.

Mientras que en euskera aparece el lema "¡Viva la selección vasca!" junto a la expresión en inglés 'Fuck Spain'.

Contra la 'Ertzaintza'

La Ertzaintza también ha sido objeto de ataque por parte de los jóvenes de la izquierda abertzale del País Vasco estos días.

Durante este fin de semana en los carteles de las fiestas de Sestao se ha vuelto a insultar a los agentes de policía con un tono despectivo, usando el término de "zipaio" es el término popular entre la 'Kale Borroka' que se utiliza habitualmente para referirse a los agentes de la policía autonómica vasca, de la Ertzaintza.

Algo que realmente significa "traidor" o "secuaz a sueldo".

Por eso, desde el Sindicato de la Ertzaintza critican que se les "equipare a quienes protegen a la ciudadanía con ideologías y conductas criminales".

De hecho, piden al Ayuntamiento de Sestao que se retiren los carteles y reclaman al Lehendakari, Imanol Pradales, que cese al consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, por su incapacidad para defender a los agentes en "esta campaña de desprestigio".

Así, aseguran que "no es libertad de expresión", sino que es "odio y señalamiento" y lo que consideran que es más grave es que esto "se permita desde las propias instituciones".

Rechazo a futbolistas

Pero, este tipo de actos por parte de la izquierda abertzale y del entorno ideológico de EH Bildu es una constante en el País Vasco y algunas zonas de Navarra.

Que jueguen con la selección futbolistas vascos o navarros como Mikel Merino o Mikel Oyarzabal ya provocó que realizasen pintadas en la plaza de Elorrio donde llamaban traidores a ambos jugadores por participar con la selección.

Este mismo cariz se veía ya en ese momento en 2024 donde se reivindicaba la Euskal Selekzioa o la Selección Vasca para mantenerse al margen de la Española.

Unas pintadas que aparecieron en el pueblo natal de la madre de Oyarzabal y que se produjeron después de que España ganase ante Alemania en los cuartos de final y ante Inglaterra en la final. Dos victorias que llevaron a España a ganar la Eurocopa del año 2024.

En ese momento, fue la delegada del gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, la que denunció en su red social X estos hechos "intolerantes que se resisten a aceptar la realidad vasca, una sociedad plural y diversa que con normalidad y sin prejuicios disfrutó el triunfo de la selección española".

Dos años después, son las juventudes de Sortu las que vuelven a traer un escenario similar con el vídeo en el que se atribuyen el robo y vandalismo en tiendas de deportes para tratar de "expulsar" a la Selección de España de las tiendas del País Vasco y Navarra.