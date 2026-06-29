José Juan Ruiz, el presidente de Elcano que dimitió por la "interferencia" de Albares: "El ministro quería protagonismo"

La dimisión de José Juan Ruiz, el presidente del Real Instituto Elcano, no ha causado gran sorpresa dentro del principal 'Think Tank' español ni tampoco en el entorno de este centro de pensamiento.

Fuentes cercanas relatan a EL ESPAÑOL que esto "no es ninguna sorpresa y se esperaba que se fuese en la reunión del Patronato, era algo que ya se comentaba".

De hecho, que Ruiz manifestase que no se iba a presentar a la elección como presidente en el patronato extraordinario del mes de septiembre, muestra las desavenencias que existen en esta institución con José Manuel Albares y la cartera que encabeza el ministro.

Están "cansados de Albares y de que pretenda interferir mucho en Elcano" aseguran a EL ESPAÑOL, aunque "no hay mala relación", sí que están "hartos de que intente presionar, por aquí y por allá, aunque no lo consigue".

Por eso, el culmen de estas desavenencias se ha retratado ante la esfera pública porque en lugar de renovar el cargo como presidente, que suele ser lo habitual en la reunión semestral del Patronato de Elcano, se produjo la dimisión de Ruiz.

Un acto al que no acudió el ministro Albares y que envió en su representación al subsecretario de Asuntos Exteriores, Xavier Martí.

Y, aunque este gesto sí que parecía que era una nueva desavenencia más, desde Exteriores negaron la mayor y aseguraron que el ministro no acudió al Patronato porque estaba "fuera de Madrid en otro acto previamente agendado y no por otro motivo".

Aunque estas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que "al no conseguir Albares sus objetivos, empezó a presionar y hacer la vida más difícil".

Así estas tiranteces originadas durante años y con el paso del tiempo han provocado que se haya originado "un profundo malestar por culpa de Albares que trata de interferir" en asuntos en los que no le dejan, según explican.

El último de González Laya

José Juan Ruiz fue nombrado presidente del Real Instituto Elcano en el año 2001 en la época en la que la cartera de Exteriores estaba encabezada por Arancha González Laya en la primera legislatura de Pedro Sánchez en el Gobierno.

De hecho, hay un "acuerdo tácito" de que el presidente del Patronato -el más alto órgano de gobierno del Real Instituto Elcano- lo 'coloca' el Gobierno, por eso José Juan Ruiz es puesto en ese momento, y la oposición al vicepresidente de la institución que, en este caso, fue y sigue siendo María Dolores de Cospedal.

Y, es que, Ruiz es el último de la época de González Laya que "todavía no han purgado", relatan a EL ESPAÑOL, aunque este cargo "no depende directamente del Ministerio, sino que tiene que elegirlo todo el Patronato".

Aunque estas fuentes remarcan que Albares "no ha forzado la dimisión de José Juan Ruiz, sino que este ha acabado cansado de las intromisiones del ministro", aseguran.

En paralelo, desde marzo de 2012 Charles Powell es la figura que encabeza el cargo de director de este centro de pensamiento cuya continuación depende de las decisiones que tome el Patronato que es quien evalúa el desempeño y la continuidad de la dirección.

Esta parte -la política- es la más pequeña dentro de este Think Tank objetivo principal de esta institución es la investigación en política exterior, seguridad y economía, su patronato incluye a los Ministerios de Exteriores, Defensa y otras empresas destacadas de España.

Por eso, desde el Patronato y la propia institución no están dispuestos a permitir intromisiones de Albares ni de ningún político que condicione la labor independiente que caracteriza a este centro de pensamiento desde su fundación en el año 2001.

"Disgusta a todos los diplomáticos"

Albares no ha tenido un buen entendimiento con Elcano ni con los diplomáticos que están relacionados de alguna manera con esta institución.

"Disgusta por igual a diplomáticos de izquierdas y de derechas" porque el ministro pretendía realizar su influencia y controlar asuntos dentro de Elcano.

Según relatan estas fuentes a EL ESPAÑOL Albares "siempre ha querido ser el centro de todo y sentirse como tal", algo que no encaja con la misión de esta institución. Y algo que no ha permitido el propio José Juan Ruiz, manteniendo la influencia del Gobierno fuera del Instituto.

Y, es que, Elcano es un Instituto con grandes y prestigiosos investigadores ajenos a cualquier tipo de injerencia externa que se caracteriza por ser una referencia tanto dentro como fuera de España debido a los "análisis rigurosos y propuestas estratégicas claves en política exterior".

Precisamente esta independencia y rigor se ven de manifiesto en su propio informe 'España en el mundo en 2026: seguridad y autonomía estratégica en un contexto internacional adverso' donde habla de España como una "democracia sólida, aunque con signos de desgaste". Lecturas y análisis que demuestran su independencia de Moncloa ni de sus ministros.

Tal es así que en el ejercicio del año 2025 la mayor parte de la financiación es privada, el 77% de los ingresos, frente al 23% de los proyectos que han recibido una financiación por parte de instituciones públicas.

Despedida en un momento delicado

Este relevo en la presidencia que se abre ahora la puerta llega en un momento convulso e inestable para Exteriores que tiene que hacer frente a las continuas crisis geopolíticas que están presentes en diferentes puntos del globo.

Algo que apunta el propio Real Instituto en su informe del año 2026 donde señala que "la democracia atraviesa un deterioro estructural a escala global, agravado por la degradación institucional en EEUU y la crisis del multilateralismo, una tendencia que continuará".

De hecho, José Juan Ruiz va a seguir al frente de este cargo -después de cinco años al mando- en funciones hasta que se expire el plazo de su mandato y se nombre a un nuevo presidente en el Patronato que asuma el papel de presidente.